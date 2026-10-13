在收购了 Katsuma Optical Company 的镜片工厂设施后，Topcon Corporation 于 1932 年 9 月成立，其主要部门是 K. Hattori Seikosha 的测量仪器部门。1989 年，该公司将其名称从 Tokyo Optical Co., Ltd 改为 Topcon。如今，该公司致力于为社会问题提供解决方案，并通过在三个领域发展业务来扩大自身作为精密设备制造商的业务：“定位”，使用高精度全球导航卫星系统 (GNSS) 定位开发产品和系统，如 GNSS 测量、机器控制和高精度农业；世界领先的“智能基础设施”，结合了基于光学技术、激光技术和图像分析技术的尖端 GPS 技术；以及“眼睛护理”，提供眼科中使用的检查、测量和诊断/治疗设备，以及眼科医生使用的设备和系统，如眼睛测试和镜片制造设备。
Akamai 的系统使用该公司广泛的威胁情报来抢先阻止未经授权的 DNS 查询，这是一种针对目标威胁的非常简单有效的措施。——Topcon Corporation 企业规划部信息系统部门信息系统专家 Kazuo Suzuki
Topcon Corporation 简介
参与主动安全措施和全球治理
作为精密设备制造商，拥有三个重点领域：“定位”和“智能基础设施” - 针对的是用于测量、土木工程、建筑工地和农业的测量设备和系统；以及“眼睛护理” - 针对的是用于眼科和验光的检查、诊断和治疗设备。Topcon 的管理理念是解决与食品和住房相关的社会问题，并在开展业务的过程中“为创造繁荣社会做出贡献”。
该公司目前正积极地扩大海外业务，因此其 80 家合并的子公司中约有 90% 位于海外。Topcon 的 4,700 名员工中有大约 70% 来自其他国家/地区。他们是一家跨国公司，约有 75% 的工程师来自日本以外的地区。因此，他们要特别注意安全性。“在制造行业，我们处理高度机密的信息，例如零件和产品的设计信息。因此，我们采取了主动策略来实施安全措施。”企业规划部信息系统部门主管 Kazuaki Miyata 说道。当然，也引入了网络和服务器安全性。他们将多层安全措施和产品结合在一起，建立了一个强大的多层安全基础。此外，他们还会执行定期安全诊断，并建立了被视为不受已知攻击威胁的安全操作。
Akamai 抵御针对性威胁的措施简单且有效
作为一家在海外业务范围广泛并且发展迅速的公司，Topcon 关注如何防御针对性攻击。“定向攻击的发展速度和复杂性都十分惊人，我们担心我们的措施可能无法跟上攻击步伐。我们认为，需要一个全球化解决方案来继续发展我们的海外业务。”Meyata 说道。
在寻找卓越的新型安全解决方案来抵御针对特定一方且日益复杂的攻击时，他们参加了 Akamai Edge 日本 2017 大会。在得知 Akamai 提供“企业安全”解决方案以保护组织内部的用户之后，他们对 Akamai 产生了兴趣。2018 年 2 月，Akamai 为 Topcon 介绍了 Secure Internet Access Enterprise（其威胁防护产品之一）。他们对 Secure Internet Access Enterprise 的有效性有着很高的期望，并决定立即进行试用。
“我认为，Akamai 的系统使用该公司广泛的威胁情报来抢先阻止未经授权的 DNS 查询，这是一种针对目标威胁的非常简单有效的措施。因此，我们决定在 Akamai 的指导下进行试用。”企业规划部信息系统部门的信息系统专家 Kazuo Suzuki 说道。
借助 Secure Internet Access Enterprise 改善全球治理
该公司于 2018 年 6 月开始全面启用 Secure Internet Access Enterprise，并再次发现了这款产品的优势。Suzuki 说：“从试用过渡到全面运行的过程几乎悄无声息。Secure Internet Access Enterprise 的主要优点之一就是管理起来非常简单。而且，它甚至能够检测到内部威胁。此外，没有硬件需要更新，也不需要像硬件设备那样应用补丁。云端的所有内容都将自动更新。”
“这使公司能够专注于真正重要的事情：是否存在任何安全问题。”此外，Topcon 还可以精确指出Secure Internet Access Enterprise 的一个优势，因为该公司正在进行全球扩张。在全球范围内扩展服务只需使用一个管理控制台。在追求合并和收购以扩展业务时，使企业的安全治理保持统一成为了一项挑战。但是，Topcon 相信，借助 Secure Internet Access Enterprise，可以在全球范围内提供相同级别的安全性并改善治理工作。事实上，他们表示，他们计划仅为此类项目使用 Secure Internet Access Enterprise。
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