Topcon Corporation

作为精密设备制造商，拥有三个重点领域：“定位”和“智能基础设施” - 针对的是用于测量、土木工程、建筑工地和农业的测量设备和系统；以及“眼睛护理” - 针对的是用于眼科和验光的检查、诊断和治疗设备。Topcon 的管理理念是解决与食品和住房相关的社会问题，并在开展业务的过程中“为创造繁荣社会做出贡献”。



该公司目前正积极地扩大海外业务，因此其 80 家合并的子公司中约有 90% 位于海外。Topcon 的 4,700 名员工中有大约 70% 来自其他国家/地区。他们是一家跨国公司，约有 75% 的工程师来自日本以外的地区。因此，他们要特别注意安全性。“在制造行业，我们处理高度机密的信息，例如零件和产品的设计信息。因此，我们采取了主动策略来实施安全措施。”企业规划部信息系统部门主管 Kazuaki Miyata 说道。当然，也引入了网络和服务器安全性。他们将多层安全措施和产品结合在一起，建立了一个强大的多层安全基础。此外，他们还会执行定期安全诊断，并建立了被视为不受已知攻击威胁的安全操作。