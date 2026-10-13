Topcon Corporation

Como uma empresa que está se desenvolvendo rapidamente ao se propagar no exterior, a Topcon se preocupa em defender-se contra ataques direcionados. “A velocidade com que ataques direcionados evoluem e se tornam mais complexos é impressionante, e estávamos preocupados com a possibilidade de nossas medidas não conseguirem dar conta. Pensamos que uma solução global seria necessária para continuar com o desenvolvimento dos negócios no exterior”, diz Miyata.



Enquanto procuravam por novas e excepcionais soluções de segurança contra ataques cada vez mais sofisticados direcionados a partes específicas, eles decidiram participar da conferência Akamai Edge Japan 2017”. Foi quando eles se interessaram pela Akamai, depois de saber que a Akamai fornece soluções de “segurança corporativa” para proteger os usuários dentro das organizações. Em fevereiro de 2018, a Akamai apresentou à Topcon o Secure Internet Access Enterprise, um de seus produtos de proteção contra ameaças. Eles tinham altas expectativas em relação à eficácia do Secure Internet Access Enterprise e decidiram fazer uma avaliação imediatamente.



“Acho que o sistema da Akamai, que usa a ampla inteligência contra ameaças à empresa para bloquear preventivamente consultas de DNS não autorizadas, é uma medida muito simples e eficaz contra ameaças direcionadas. Por isso, decidimos realizar um teste com a orientação da Akamai”, diz Kazuo Suzuki, especialista em sistemas de informação da Divisão de Sistemas de Informação, Divisão de Planejamento Corporativo.