A Topcon Corporation foi fundada em setembro de 1932 após a aquisição das instalações da fábrica de lentes da Katsuma Optical Company, com a divisão de máquinas topográficas K. Hattori Seikosha como sua principal divisão. Em 1989, a empresa mudou seu nome de Tokyo Optical Co., Ltd para Topcon. Hoje, a empresa se esforça em fornecer soluções para questões sociais e expandir seus negócios como fabricante de equipamentos de precisão, desenvolvendo operações em três áreas: “Posicionamento”, que desenvolve produtos e sistemas usando o posicionamento GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) de alta precisão, como pesquisas de GNSS, controle de máquinas e agricultura de precisão; a “Infraestrutura inteligente” líder mundial, que combina tecnologia GPS de ponta baseada em tecnologia óptica, tecnologia a laser e tecnologia de análise de imagem; e “Oftalmologia”, que fornece dispositivos de inspeção, medição e diagnóstico/tratamento usados em oftalmologia, bem como equipamentos e sistemas usados por oculistas, como exames de olhos e equipamentos de fabricação de lentes.
O sistema da Akamai, que usa a ampla inteligência contra ameaças da empresa para bloquear preventivamente consultas de DNS não autorizadas, é uma medida muito simples e eficaz contra ameaças direcionadas.— Sr. Kazuo Suzuki, especialista em sistemas de informação da Divisão de Sistemas da Informação, Divisão de Planejamento Corporativo, Topcon Corporation
Sobre a Topcon Corporation
Participação em medidas de segurança ativas e na governança global
Como fabricante de equipamentos de precisão com três áreas de foco, “Posicionamento” e “Infraestrutura inteligente”, para equipamentos de medição e sistemas utilizados em topografia, engenharia civil, construções e agricultura, e “Oftalmologia” para dispositivos de inspeção, diagnóstico e tratamento usados em oftalmologia e optometria, a filosofia de gerenciamento da Topcon é resolver questões sociais relacionadas a alimentação e moradia e “contribuir para a criação de uma sociedade próspera” no decorrer da realização dos negócios.
Atualmente, a empresa está tentando expandir-se ativamente no exterior, de modo que aproximadamente 90% de suas 80 subsidiárias consolidadas são baseadas fora do Japão. Aproximadamente 70% dos 4.700 funcionários da Topcon vêm de outros países. É uma empresa global com aproximadamente 75% de seus engenheiros vindos de fora do Japão. Por esse motivo, eles dão muito valor à segurança. “No setor de manufatura, lidamos com informações altamente confidenciais, como informações de projetos de peças e produtos. Por esse motivo, adotamos uma abordagem ativa para implementar medidas de segurança”, afirma Kazuaki Miyata, diretor do Departamento de Sistemas de Informação, Divisão de Planejamento Corporativo. A segurança de rede e de servidor foi introduzida. Eles combinaram várias camadas de medidas e produtos de segurança para criar uma base robusta em vários níveis. Além disso, eles realizam diagnósticos de segurança periódicos e estabeleceram operações que são consideradas impenetráveis a ataques conhecidos.
As contramedidas da Akamai contra ameaças específicas são simples e eficazes
Como uma empresa que está se desenvolvendo rapidamente ao se propagar no exterior, a Topcon se preocupa em defender-se contra ataques direcionados. “A velocidade com que ataques direcionados evoluem e se tornam mais complexos é impressionante, e estávamos preocupados com a possibilidade de nossas medidas não conseguirem dar conta. Pensamos que uma solução global seria necessária para continuar com o desenvolvimento dos negócios no exterior”, diz Miyata.
Enquanto procuravam por novas e excepcionais soluções de segurança contra ataques cada vez mais sofisticados direcionados a partes específicas, eles decidiram participar da conferência Akamai Edge Japan 2017”. Foi quando eles se interessaram pela Akamai, depois de saber que a Akamai fornece soluções de “segurança corporativa” para proteger os usuários dentro das organizações. Em fevereiro de 2018, a Akamai apresentou à Topcon o Secure Internet Access Enterprise, um de seus produtos de proteção contra ameaças. Eles tinham altas expectativas em relação à eficácia do Secure Internet Access Enterprise e decidiram fazer uma avaliação imediatamente.
“Acho que o sistema da Akamai, que usa a ampla inteligência contra ameaças à empresa para bloquear preventivamente consultas de DNS não autorizadas, é uma medida muito simples e eficaz contra ameaças direcionadas. Por isso, decidimos realizar um teste com a orientação da Akamai”, diz Kazuo Suzuki, especialista em sistemas de informação da Divisão de Sistemas de Informação, Divisão de Planejamento Corporativo.
Secure Internet Access Enterprise melhora a governança global
O Secure Internet Access Enterprise começou a operar totalmente na empresa em junho de 2018, e eles dizem que estão percebendo novamente seus benefícios. “A transição da avaliação para a operação completa passou quase totalmente despercebida. Uma grande vantagem do Secure Internet Access Enterprise é sua facilidade de gerenciamento. E, ainda assim, é capaz de detectar até mesmo ameaças internas. Ainda, não há hardware para renovar ou patches a serem aplicados como em dispositivos de hardware. Tudo é atualizado automaticamente na nuvem”, afirma Suzuki.
“Isso permitiu à empresa se concentrar no que realmente importa: problemas com segurança.” Além disso, exatamente por estar se expandindo globalmente, há também um aspecto do Secure Internet Access Enterprise que a Topcon pode atestar. Apenas um console de gerenciamento é necessário para expandir os serviços em todo o mundo. Ao buscar fusões e aquisições para expandir um negócio, manter o controle de segurança da organização uniforme torna-se um desafio. No entanto, a Topcon tem certeza de que, com o Secure Internet Access Enterprise, é possível desenvolver o mesmo nível de segurança e melhorar a governança em todo o mundo. Inclusive, ela afirma que planeja usar o Secure Internet Access Enterprise para este projeto em específico.
Sobre a Akamai
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