Topcon Corporation

Als Hersteller von Präzisionsgeräten mit den drei Schwerpunkten der „Positionierung“ und „Smart Infrastructure“ für Messeinrichtungen und -systeme, die in Vermessung, Bauwesen, Baustellen und Landwirtschaft zum Einsatz kommen, und der „Augenheilkunde“ für Inspektions-, Diagnose- und Behandlungsgeräte für die Ophthalmologie und Optometrie hat es Topcon auch zu einem Teil seiner Managementphilosophie gemacht, gesellschaftliche Probleme in Hinblick auf Ernährung und Wohnraum zu lösen und durch seine Geschäftstätigkeiten zur Schaffung von mehr Wohlstand in der Gesellschaft beizutragen.



Derzeit arbeitet das Unternehmen aktiv an der internationalen Ausweitung seiner Aktivitäten, weshalb etwa 90 % der 80 konsolidierten Tochtergesellschaften ihren Sitz in anderen Ländern als die Muttergesellschaft haben. Etwa 70 % der 4.700 Mitarbeiter von Topcon stammen nicht aus Japan. Als weltweit tätiges Unternehmen beschäftigt es beispielsweise zu etwa 75 % nicht-japanische Ingenieure. Sicherheit spielt für Topcon eine große Rolle. „Im Fertigungssektor haben wir es mit streng vertraulichen Informationen, wie z. B. Konstruktionsdaten für Teile und Produkte, zu tun. Aus diesem Grund implementieren wir aktiv Sicherheitsmaßnahmen“, so Kazuaki Miyata, Leiter des Department of Information Systems, Corporate Planning Division. Natürlich wurde auch Netzwerk- und Serversicherheit eingeführt. Durch die Kombination verschiedener Ebenen von Sicherheitsmaßnahmen und -produkten wurde eine zuverlässige, mehrschichtige Sicherheitsgrundlage geschaffen. Darüber hinaus werden regelmäßige Sicherheitsdiagnosen durchgeführt und entsprechende Abläufe eingerichtet, die als resistent gegenüber bekannten Angriffen angesehen werden.