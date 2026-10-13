Topcon Corporation은 Katsuma Optical Company의 렌즈 공장 시설 인수 후에 K. Hattori Seikosha의 측량 장비 사업부를 주력 사업부로 삼아 1932년 9월에 설립되었습니다. 1989년에는 사명을 Tokyo Optical Co., Ltd에서 Topcon으로 변경했습니다. 현재 Topcon은 다양한 사회 문제에 대한 솔루션 제공에 전념하고 있으며, 다음과 같은 3가지 분야의 운영 개발을 통해 정밀 장비 제조사로서 사업을 확대하고 있습니다. '위치 측정' - GNSS(Global Navigation Satellite System) 측량, 머신 제어, 정밀 농업 등 고정밀 GNSS 위치 측정을 사용한 제품과 시스템을 개발합니다. 세계를 선도하는 '스마트 인프라' - 광학 기술, 레이저 기술, 이미지 분석 기술을 기반으로 첨단 GPS 기술을 결합합니다. '안구 관리' - 안과학에 사용되는 검사, 측정, 진단/처리 디바이스뿐만 아니라 시력 테스트 및 렌즈 제조 장비 등 검안사가 사용하는 장비와 시스템을 제공합니다.
방대한 양의 Akamai 위협 인텔리전스를 활용해 권한이 없는 DNS 쿼리를 선제적으로 차단하는 Akamai의 시스템은 표적 위협을 간단하고 효과적으로 방어하도록 지원합니다.— 가즈오 스즈키(Kazuo Suzuki), Topcon Corporation 기획부 정보 시스템 부서 정보 시스템 전문가
Topcon Corporation 정보
선제적 보안 시스템 및 글로벌 거버넌스 지원
측량, 토목, 건설 현장, 농업에 사용되는 측정 장비와 시스템을 위한 "위치 측정" 및 "스마트 인프라", 안과학과 검안에 사용되는 검사, 진단, 처리를 위한 "눈 관리"의 3가지 영역에 주력하는 정밀 장비 제조사인 Topcon의 관리 철학은 식품 및 거주와 관련된 사회적 문제를 해결하고 사업 수행 과정에서 "발전된 사회 조성에 기여"하는 것입니다.
현재 해외 사업 확장을 적극적으로 모색 중인 이 회사는 80개 통합 계열사 중 약 90%가 해외에 본거지를 두고 있습니다. 4,700명의 Topcon 임직원 중 약 70%는 외국인입니다. Topcon은 엔지니어의 약 75%가 일본 외 지역 출신인 글로벌 기업입니다. 이런 이유로 이 회사는 특히 보안에 많은 주의를 기울입니다. "Topcon은 제조 부문에서 부품 및 제품의 설계 정보 등 기밀 정보를 다룹니다. 따라서 우리는 보안 시스템 구현을 위한 적극적인 접근 방식을 활용합니다."라고 기업 계획 사업부 정보 시스템 부서장인 가즈아키 미야타(Kazuaki Miyata)는 말합니다. 네트워크 및 서버 보안도 도입했습니다. Topcon은 다양한 계층의 보안 시스템과 제품을 결합해 견고한 멀티레이어 보안 토대를 구축했습니다. 이 밖에도 정기적으로 보안 진단을 시행하고 알려진 위협의 영향을 받지 않는 보안 운영을 확립했습니다.
간단하고 효과적인 Akamai의 표적 위협 대응책
해외로 사업을 확장하면서 신속한 개발을 진행하는 Topcon은 표적 위협 방어에 특히 걱정이 많았습니다. "표적 위협의 발전 속도와 복잡성은 믿기 힘들 정도로 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 자사 시스템이 이 급속한 속도를 따라가지 못할 수 있다는 두려움이 있었습니다. 저희는 해외 사업 개발을 계속 진행하기 위해 글로벌 솔루션이 필요하다고 생각했습니다."라고 미야타는 말합니다.
Topcon은 특정 대상을 겨냥하고 갈수록 정교해지는 공격에 맞서 그 효용성이 입증된 새로운 보안 솔루션을 찾고 있는 와중에 Akamai Edge Japan 2017 컨퍼런스에 참석했습니다. Akamai가 기업 내부의 사용자를 보호하는 '엔터프라이즈 보안' 솔루션을 제공한다는 사실을 알게 된 후 Akamai에 관심을 갖게 된 시기가 바로 이 컨퍼런스였습니다. 2018년 2월에 Akamai는 자사 위협 방어 솔루션 중 하나인 Secure Internet Access Enterprise를 Topcon에 소개했습니다. Secure Internet Access Enterprise의 효과에 높은 기대치를 갖고 있었던 Topcon은 바로 무료 체험을 진행하기로 결정했습니다.
기업 계획 사업부 정보 시스템 전문가인 가즈오 스즈키(Kazuo Suzuki)는 "방대한 양의 Akamai 위협 인텔리전스를 활용해 권한이 없는 DNS 쿼리를 선제적으로 차단하는 Akamai의 시스템은 표적 위협을 간단하고 효과적으로 방어하도록 지원한다고 생각합니다. 따라서 Akamai의 가이드에 따라 무료 체험을 진행하기로 결정했습니다."라고 말합니다.
글로벌 거버넌스를 개선하는 Secure Internet Access Enterprise
Topcon은 2018년 6월부터 Secure Internet Access Enterprise를 완전 가동하기 시작했으며 이에 따른 장점을 다시 한 번 느끼고 있다고 합니다. 스즈키는 이렇게 설명합니다. "체험판에서 완전 가동으로 전환되었는지 누구도 알아차리지 못할 정도였습니다. Secure Internet Access Enterprise를 사용해 얻게 되는 주요 장점 중 하나는 관리 편의성입니다. 또한 내부 위협도 탐지할 수 있습니다. 하드웨어를 업그레이드하거나 하드웨어 어플라이언스에 패치를 적용할 필요도 없습니다. 모든 것이 클라우드에서 자동으로 업데이트됩니다.
"결과적으로 Topcon은 보안 문제에 신경 쓰지 않으면서 실제로 중요한 사안에만 집중할 수 있게 되었습니다." 또한 전 세계로 사업을 확장하고 있기 때문에 Secure Internet Access Enterprise의 다른 측면도 많은 도움이 되고 있습니다. 글로벌하게 서비스를 확장할 때 하나의 관리 콘솔만 있으면 됩니다. 인수합병을 통해 사업을 확장할 때 어려운 점은 기업의 보안 거버넌스를 균일하게 유지하는 것입니다. 하지만 Topcon은 Secure Internet Access Enterprise를 통해 전 세계적으로 동일한 보안 수준을 개발하고 거버넌스를 개선할 수 있다는 확신을 갖고 있습니다. 실제로 이 프로젝트를 위해 Secure Internet Access Enterprise를 사용할 계획이 있다고 말합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.