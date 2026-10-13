Topcon Corporation

해외로 사업을 확장하면서 신속한 개발을 진행하는 Topcon은 표적 위협 방어에 특히 걱정이 많았습니다. "표적 위협의 발전 속도와 복잡성은 믿기 힘들 정도로 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 자사 시스템이 이 급속한 속도를 따라가지 못할 수 있다는 두려움이 있었습니다. 저희는 해외 사업 개발을 계속 진행하기 위해 글로벌 솔루션이 필요하다고 생각했습니다."라고 미야타는 말합니다.



Topcon은 특정 대상을 겨냥하고 갈수록 정교해지는 공격에 맞서 그 효용성이 입증된 새로운 보안 솔루션을 찾고 있는 와중에 Akamai Edge Japan 2017 컨퍼런스에 참석했습니다. Akamai가 기업 내부의 사용자를 보호하는 '엔터프라이즈 보안' 솔루션을 제공한다는 사실을 알게 된 후 Akamai에 관심을 갖게 된 시기가 바로 이 컨퍼런스였습니다. 2018년 2월에 Akamai는 자사 위협 방어 솔루션 중 하나인 Secure Internet Access Enterprise를 Topcon에 소개했습니다. Secure Internet Access Enterprise의 효과에 높은 기대치를 갖고 있었던 Topcon은 바로 무료 체험을 진행하기로 결정했습니다.



기업 계획 사업부 정보 시스템 전문가인 가즈오 스즈키(Kazuo Suzuki)는 "방대한 양의 Akamai 위협 인텔리전스를 활용해 권한이 없는 DNS 쿼리를 선제적으로 차단하는 Akamai의 시스템은 표적 위협을 간단하고 효과적으로 방어하도록 지원한다고 생각합니다. 따라서 Akamai의 가이드에 따라 무료 체험을 진행하기로 결정했습니다."라고 말합니다.