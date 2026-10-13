Topcon Corporation

Come produttore di apparecchiature di precisione con tre aree di interesse, "Posizionamento" e "Infrastruttura intelligente" per apparecchi di misurazione e sistemi utilizzati nei settori dei rilevamenti, dell'ingegneria civile, nei cantieri e in agricoltura e "Cura per la vista" per dispositivi di ispezione, diagnostica e trattamento utilizzati in oftalmologia e optometria, la filosofia di gestione di Topcon è incentrata sulla risoluzione dei problemi della società relativi all'alimentazione e agli alloggi e su "contribuire alla creazione di una società prospera" durante lo svolgimento delle attività aziendali.



L'azienda sta attualmente tentando attivamente di espandersi all'estero, pertanto circa il 90% delle sue 80 società affiliate consolidate ha sede all'estero. Circa il 70% dei 4.700 dipendenti di Topcon proviene da altri paesi. Si tratta di un'azienda globale con circa il 75% dei propri ingegneri non giapponesi. Per questo motivo, presta particolare attenzione alla sicurezza. "Nel settore della produzione, gestiamo informazioni altamente riservate, ad esempio informazioni di progettazione per parti e prodotti. Per questo motivo, adottiamo un approccio attivo all'implementazione di misure di sicurezza", afferma Kazuaki Miyata, direttore del reparto dei sistemi informatici, Corporate Planning Division. È stata ovviamente introdotta la sicurezza di rete e dei server. L'azienda ha combinato vari livelli di misure e prodotti di sicurezza per creare una solida base di sicurezza multilivello. Inoltre, vengono condotti controlli diagnostici periodici della sicurezza e sono state istituite operazioni di sicurezza considerate resistenti agli attacchi noti.