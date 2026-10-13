Topcon Corporation è stata fondata nel settembre 1932 dopo l'acquisizione degli stabilimenti della fabbrica di lenti Katsuma Optical, con la divisione dei macchinari di rilevamento di K. Hattori Seikosha come principale divisione. Nel 1989, l'azienda ha cambiato il proprio nome da Tokyo Optical Co., Ltd in Topcon. Oggi l'azienda si impegna a fornire soluzioni per le problematiche della società e a espandere le proprie attività come produttore di apparecchiature di precisione, sviluppando operazioni in tre campi: "Posizionamento", che sviluppa prodotti e sistemi con una tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) ad alta precisione, come il rilevamento GNSS, il controllo dei macchinari e l'agricoltura di precisione; "Infrastruttura intelligente", un'attività leader nel mondo che combina un'innovativa tecnologia GPS basata su tecnologia ottica, tecnologia laser e tecnologia di analisi delle immagini; "Cura per la vista", che fornisce dispositivi di ispezione, misurazione e diagnostica/trattamento utilizzati in oftalmologia, nonché apparecchiature e sistemi utilizzati dagli ottici, come apparecchi per il controllo oculare e la produzione di lenti.
Il sistema di Akamai, che utilizza l'ampia intelligence sulle minacce dell'azienda per bloccare in maniera preventiva le query DNS non autorizzate, è una misura molto semplice ed efficace contro le minacce mirate.- Kazuo Suzuki, esperto di sistemi informatici, Corporate Planning Division, Topcon Corporation
Informazioni su Topcon Corporation
Impegno sia nelle misure di sicurezza attiva che nella governance globale
Come produttore di apparecchiature di precisione con tre aree di interesse, "Posizionamento" e "Infrastruttura intelligente" per apparecchi di misurazione e sistemi utilizzati nei settori dei rilevamenti, dell'ingegneria civile, nei cantieri e in agricoltura e "Cura per la vista" per dispositivi di ispezione, diagnostica e trattamento utilizzati in oftalmologia e optometria, la filosofia di gestione di Topcon è incentrata sulla risoluzione dei problemi della società relativi all'alimentazione e agli alloggi e su "contribuire alla creazione di una società prospera" durante lo svolgimento delle attività aziendali.
L'azienda sta attualmente tentando attivamente di espandersi all'estero, pertanto circa il 90% delle sue 80 società affiliate consolidate ha sede all'estero. Circa il 70% dei 4.700 dipendenti di Topcon proviene da altri paesi. Si tratta di un'azienda globale con circa il 75% dei propri ingegneri non giapponesi. Per questo motivo, presta particolare attenzione alla sicurezza. "Nel settore della produzione, gestiamo informazioni altamente riservate, ad esempio informazioni di progettazione per parti e prodotti. Per questo motivo, adottiamo un approccio attivo all'implementazione di misure di sicurezza", afferma Kazuaki Miyata, direttore del reparto dei sistemi informatici, Corporate Planning Division. È stata ovviamente introdotta la sicurezza di rete e dei server. L'azienda ha combinato vari livelli di misure e prodotti di sicurezza per creare una solida base di sicurezza multilivello. Inoltre, vengono condotti controlli diagnostici periodici della sicurezza e sono state istituite operazioni di sicurezza considerate resistenti agli attacchi noti.
Le contromisure di Akamai contro le minacce mirate sono semplici ed efficaci.
Come azienda che si sta sviluppando rapidamente, distribuendosi all'estero, Topcon è preoccupata della difesa contro gli attacchi mirati. "La velocità con cui gli attacchi mirati si evolvono e diventano più complessi è sbalorditiva e siamo preoccupati che le nostre misure non siano in grado di tenere il passo. Pensavamo che fosse necessaria una soluzione globale per continuare con il nostro sviluppo aziendale all'estero", afferma Miyata.
Durante la ricerca di nuove eccezionali soluzioni per la sicurezza contro attacchi sempre più sofisticati a parti specifiche, l'azienda ha partecipato alla conferenza di Akamai Edge in Giappone nel 2017". Per questa ragione, l'azienda ha sviluppato interesse per Akamai, dopo aver appreso che Akamai fornisce soluzioni per la "sicurezza aziendale" per proteggere gli utenti all'interno delle organizzazioni. Nel febbraio 2018, Akamai ha presentato a Topcon Secure Internet Access Enterprise, uno dei propri prodotti per la protezione contro le minacce. Riponendo alte aspettative sull'efficacia di Secure Internet Access Enterprise, l'azienda ha deciso di effettuare immediatamente una prova.
"Credo che il sistema di Akamai, che utilizza l'ampia intelligence sulle minacce dell'azienda per bloccare in maniera preventiva le query DNS non autorizzate, è una misura molto semplice ed efficace contro le minacce mirate. Di conseguenza, abbiamo deciso di iniziare una prova con la guida di Akamai", afferma Kazuo Suzuki, esperto di sistemi informatici nel reparto Corporate Planning Division.
Secure Internet Access Enterprise migliora la governance globale
Secure Internet Access Enterprise è stato adottato in piena regola dall'azienda nel giugno 2018 e ancora una volta l'azienda sostiene di notarne i vantaggi. "La transizione dalla versione di prova all'operatività completa è quasi passata inosservata. Uno dei principali vantaggi di Secure Internet Access Enterprise è rappresentato dall'estrema facilità di gestione. Eppure, la soluzione è in grado di rilevare persino le minacce interne. Inoltre, non è necessario cambiare i dispositivi hardware o applicare patch, come per le apparecchiature hardware. Tutti gli aggiornamenti avvengono automaticamente nel cloud", afferma Suzuki.
"Ciò ha consentito all'azienda di concentrarsi sugli aspetti realmente importanti, ossia su eventuali problemi di sicurezza". Inoltre, c'è un altro aspetto di Secure Internet Access Enterprise che risulta estremamente importante per Topcon nella sua fase di espansione a livello globale, ossia la possibilità di utilizzare un'unica console di gestione per espandere i suoi servizi in tutto il mondo. Nel perseguire fusioni e acquisizioni per espandere un'azienda, mantenere uniforme la governance della sicurezza di un'organizzazione diventa una sfida. Tuttavia, Topcon confida che con Secure Internet Access Enterprise sarà possibile sviluppare lo stesso livello di sicurezza e migliorare la governance a livello globale. Di fatto, l'azienda intende utilizzare Secure Internet Access Enterprise per un progetto del genere.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.