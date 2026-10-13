Topcon Corporation se fundó en septiembre de 1932 tras la adquisición de la fábrica de lentes Katsuma Optical Company, con la división de equipos de topografía de K. Hattori Seikosha como división principal. En 1989, la empresa cambió su nombre de Tokyo Optical Co., Ltd a Topcon. En la actualidad, la compañía centra sus esfuerzos en ofrecer soluciones a problemas sociales y ampliar su negocio como fabricante de equipos de precisión mediante el desarrollo de operaciones en tres campos: "posicionamiento", que desarrolla productos y sistemas que utilizan el posicionamiento de alta precisión del sistema global de navegación por satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System), como topografía GNSS, control de maquinaria y agricultura de precisión; la "infraestructura inteligente" líder en el mundo, que combina tecnología GPS de vanguardia basada en tecnología óptica, tecnología láser y tecnología de análisis de imágenes; y "atención ocular", que proporciona dispositivos de inspección, medición y diagnóstico/tratamiento utilizados en equipos de oftalmología, así como equipos y sistemas usados por profesionales de la óptica, como equipos para exámenes oculares y fabricación de lentes.
El sistema de Akamai, que utiliza el alto grado de inteligencia frente a amenazas de la empresa para bloquear de forma preventiva las consultas de DNS no autorizadas, resulta una medida muy sencilla y eficaz frente a las amenazas específicas.— Kazuo Suzuki, Experto en sistemas de información en la División de Sistemas de Información, División de Planificación Corporativa, Topcon Corporation
Acerca de Topcon Corporation
Participación tanto en medidas de seguridad activas como control global
Como fabricante de equipos de precisión con tres áreas de enfoque, "posicionamiento" e "infraestructura inteligente", para equipos y sistemas de medición utilizados en topografía, ingeniería civil, construcción y agricultura, y "atención ocular", para dispositivos de inspección, diagnóstico y tratamiento utilizados en oftalmología y optometría, la filosofía de la dirección de Topcon es resolver problemas sociales relacionados con la alimentación y la vivienda, así como "contribuir a la creación de una sociedad próspera" en el transcurso de nuestra actividad empresarial.
En la actualidad, la empresa está intentando activamente llevar a cabo una expansión internacional, por lo que aproximadamente el 90 % de sus 80 filiales consolidadas se encuentran en el extranjero. Aproximadamente el 70 % de los 4700 empleados de Topcon proceden de otros países. Se trata de una empresa global con alrededor del 75 % de sus ingenieros procedentes de fuera de Japón. Por este motivo, prestan especial atención a la seguridad. "En el sector de la fabricación, tratamos con información altamente confidencial, como puede ser la información de diseño de piezas y productos. Por este motivo, adoptamos un enfoque activo para implementar medidas de seguridad", afirma Kazuaki Miyata, director del Departamento de Sistemas de Información de la División de Planificación Corporativa. Por supuesto, se ha introducido seguridad en redes y servidores. Han combinado varias capas de productos y medidas de seguridad para crear una sólida base de seguridad multicapa. Además, realizan diagnósticos de seguridad periódicos y han establecido operaciones de seguridad que se consideran inmunes a los ataques conocidos.
Las medidas de Akamai contra las amenazas específicas son sencillas y eficaces
Como empresa que se desarrolla a un ritmo rápido y se extiende por el extranjero, Topcon se preocupa de defenderse contra ataques específicos. "La velocidad a la que evolucionan y aumentan su complejidad los ataques específicos es vertiginosa; nos preocupaba que nuestras medidas no fueran capaces de hacerles frente. Pensamos que sería necesaria una solución global para continuar con nuestro desarrollo empresarial en el extranjero", afirma Miyata.
Mientras buscaban nuevas soluciones de seguridad excepcionales contra ataques específicos cada vez más sofisticados, asistieron a la conferencia de Akamai Edge de Japón en 2017. Fue entonces cuando se interesaron por Akamai, tras saber que proporciona soluciones de "seguridad empresarial" para proteger a los usuarios en las organizaciones. En febrero de 2018, Akamai presentó a Topcon uno de sus productos de protección contra amenazas, Secure Internet Access Enterprise. Tenían altas expectativas en cuanto a la eficacia de Secure Internet Access Enterprise y decidieron llevar a cabo una prueba de inmediato.
"Considero que el sistema de Akamai, que utiliza el alto grado de inteligencia frente a amenazas de la empresa para bloquear de forma preventiva las consultas de DNS no autorizadas resulta una medida muy sencilla y eficaz contra las amenazas específicas. Así que decidimos realizar una prueba con la orientación de Akamai", afirma Kazuo Suzuki, experto en sistemas de información en la División de Sistemas de Información, División de Planificación Corporativa.
Secure Internet Access Enterprise mejora el control global
En junio de 2018, Secure Internet Access Enterprise comenzó a funcionar plenamente en la empresa, donde afirman que, una vez más, notan sus ventajas. "La transición de la prueba al funcionamiento completo pasó casi desapercibida. Una de las principales ventajas de Secure Internet Access Enterprise es lo sencillo que resulta de gestionar. Y, sin embargo, es capaz de detectar hasta amenazas internas. Además, no es necesario renovar ningún hardware ni aplicar parches, como ocurre con las soluciones de hardware. Todo se actualiza automáticamente en la nube", añade Suzuki.
"Esto ha permitido a la compañía centrarse en lo que realmente importa: saber si se ha producido algún problema de seguridad". Además, también hay un aspecto de Secure Internet Access Enterprise que Topcon puede destacar, porque la empresa se está expandiendo a nivel mundial. Solo se necesita una consola de gestión para ampliar los servicios en todo el mundo. Si la intención es realizar fusiones y adquisiciones para ampliar un negocio, mantener la uniformidad en el control de la seguridad de la organización se convierte en un reto. Sin embargo, Topcon confía en que, gracias a Secure Internet Access Enterprise, será posible mantener el mismo nivel de seguridad y mejorar el control en todo el mundo. De hecho, afirman que tienen previsto utilizar Secure Internet Access Enterprise para un proyecto de estas características.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.