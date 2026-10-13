Topcon Corporation

Como fabricante de equipos de precisión con tres áreas de enfoque, "posicionamiento" e "infraestructura inteligente", para equipos y sistemas de medición utilizados en topografía, ingeniería civil, construcción y agricultura, y "atención ocular", para dispositivos de inspección, diagnóstico y tratamiento utilizados en oftalmología y optometría, la filosofía de la dirección de Topcon es resolver problemas sociales relacionados con la alimentación y la vivienda, así como "contribuir a la creación de una sociedad próspera" en el transcurso de nuestra actividad empresarial.



En la actualidad, la empresa está intentando activamente llevar a cabo una expansión internacional, por lo que aproximadamente el 90 % de sus 80 filiales consolidadas se encuentran en el extranjero. Aproximadamente el 70 % de los 4700 empleados de Topcon proceden de otros países. Se trata de una empresa global con alrededor del 75 % de sus ingenieros procedentes de fuera de Japón. Por este motivo, prestan especial atención a la seguridad. "En el sector de la fabricación, tratamos con información altamente confidencial, como puede ser la información de diseño de piezas y productos. Por este motivo, adoptamos un enfoque activo para implementar medidas de seguridad", afirma Kazuaki Miyata, director del Departamento de Sistemas de Información de la División de Planificación Corporativa. Por supuesto, se ha introducido seguridad en redes y servidores. Han combinado varias capas de productos y medidas de seguridad para crear una sólida base de seguridad multicapa. Además, realizan diagnósticos de seguridad periódicos y han establecido operaciones de seguridad que se consideran inmunes a los ataques conocidos.