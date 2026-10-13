En tant que fabricant d'appareils de précision avec trois domaines d'activité, « Positionnement » et « Infrastructures intelligentes » pour les équipements et systèmes de mesure utilisés en arpentage, génie civil, construction et agriculture, et « Soins oculaires » pour les appareils de contrôle, diagnostic et traitement utilisés en ophtalmologie et optométrie, la philosophie de gestion de Topcon est de résoudre les problèmes de société liés à l'alimentation et au logement et de « contribuer à la création d'une société prospère » dans le cadre de ses activités.



L'entreprise essaie actuellement de se développer à l'international, c'est pourquoi environ 90 % de ses 80 filiales consolidées sont basées à l'étranger. Environ 70 % des 4 700 employés de Topcon proviennent d'autres pays. Il s'agit d'une entreprise internationale dont environ 75 % des ingénieurs ne sont pas au Japon. C'est pourquoi Topcon accorde une attention particulière à la sécurité. « Dans le secteur de la fabrication, nous traitons des informations hautement confidentielles telles que les informations de conception des pièces et des produits. Pour cette raison, nous adoptons une approche active dans la mise en œuvre des mesures de sécurité », déclare Kazuaki Miyata, directeur du Département des systèmes d'information de la Division de la planification d'entreprise. La sécurité des réseaux et des serveurs a bien sûr été introduite. Ils ont combiné diverses couches de mesures et de produits de sécurité pour construire une base de sécurité multicouche robuste. En outre, l'entreprise effectue régulièrement des diagnostics de sécurité et a établi des opérations de sécurité considérées comme imperméables aux attaques connues.