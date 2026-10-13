La société Topcon Corporation a été créée en septembre 1932 après l'acquisition de l'usine de fabrication de lentilles Katsuma Optical Company, avec comme division principale la division des machines d'arpentage de K. Hattori Seikosha. En 1989, la société change de nom, passant de Tokyo Optical Co, Ltd à Topcon. Aujourd'hui, l'entreprise s'efforce de fournir des solutions aux problèmes sociaux et d'étendre son activité de fabricant d'équipements de précision en développant ses opérations dans trois domaines : le « Positionnement », pour le développement de produits et systèmes utilisant le positionnement de haute précision du Système mondial de navigation par satellite (GNSS), tels que l'arpentage GNSS, le contrôle des machines et l'agriculture de précision ; la meilleure « Infrastructure intelligente » au monde, qui combine une technologie GPS de pointe basée sur la technologie optique, la technologie laser et la technologie d'analyse d'images ; et les « Soins oculaires », qui comprennent les appareils de contrôle, de mesure et de diagnostic/traitement utilisés en ophtalmologie, ainsi que les équipements et systèmes utilisés par les opticiens, comme l'équipement de test oculaire et de fabrication de lentilles.
Le système d'Akamai, qui utilise les renseignements complets sur les menaces de l'entreprise pour bloquer de manière préventive les requêtes DNS non autorisées, est une mesure très simple et efficace contre les menaces ciblées.— Kazuo Suzuki, expert en systèmes d'information de la Division des systèmes d'information, Division de la planification d'entreprise, Topcon Corporation
À propos de Topcon Corporation
Prendre part aux mesures de sécurité actives et à la gouvernance mondiale
En tant que fabricant d'appareils de précision avec trois domaines d'activité, « Positionnement » et « Infrastructures intelligentes » pour les équipements et systèmes de mesure utilisés en arpentage, génie civil, construction et agriculture, et « Soins oculaires » pour les appareils de contrôle, diagnostic et traitement utilisés en ophtalmologie et optométrie, la philosophie de gestion de Topcon est de résoudre les problèmes de société liés à l'alimentation et au logement et de « contribuer à la création d'une société prospère » dans le cadre de ses activités.
L'entreprise essaie actuellement de se développer à l'international, c'est pourquoi environ 90 % de ses 80 filiales consolidées sont basées à l'étranger. Environ 70 % des 4 700 employés de Topcon proviennent d'autres pays. Il s'agit d'une entreprise internationale dont environ 75 % des ingénieurs ne sont pas au Japon. C'est pourquoi Topcon accorde une attention particulière à la sécurité. « Dans le secteur de la fabrication, nous traitons des informations hautement confidentielles telles que les informations de conception des pièces et des produits. Pour cette raison, nous adoptons une approche active dans la mise en œuvre des mesures de sécurité », déclare Kazuaki Miyata, directeur du Département des systèmes d'information de la Division de la planification d'entreprise. La sécurité des réseaux et des serveurs a bien sûr été introduite. Ils ont combiné diverses couches de mesures et de produits de sécurité pour construire une base de sécurité multicouche robuste. En outre, l'entreprise effectue régulièrement des diagnostics de sécurité et a établi des opérations de sécurité considérées comme imperméables aux attaques connues.
Les contre-mesures d'Akamai contre les menaces ciblées sont simples et efficaces
En tant qu'entreprise en plein développement et en expansion à l'étranger, Topcon se soucie de se défendre contre des attaques ciblées. « La vitesse à laquelle les attaques ciblées évoluent et deviennent plus complexes est stupéfiante, et nous craignions que nos mesures ne soient pas à la hauteur. Nous avons pensé qu'une solution mondiale serait nécessaire pour poursuivre le développement de nos activités à l'étranger. », déclare M. Miyata.
Tandis qu'ils recherchaient de nouvelles solutions de sécurité exceptionnelles contre des attaques de plus en plus sophistiquées ciblant des parties spécifiques, les dirigeants de Topcon ont pris part à la conférence Akamai Edge Japan 2017. C'est alors qu'ils se sont intéressés à Akamai, après avoir appris que la société fournit des solutions de « sécurité d'entreprise » pour protéger les utilisateurs au sein des organisations. En février 2018, Akamai a présenté à Topcon l'une de ses protections contre les menaces : Secure Internet Access Enterprise. Ils attendaient beaucoup de l'efficacité de Secure Internet Access Enterprise et ont décidé de procéder immédiatement à un essai.
« Je pense que le système d'Akamai, qui utilise les renseignements complets sur les menaces de l'entreprise pour bloquer de manière préventive les requêtes DNS non autorisées, est une mesure très simple et efficace contre les menaces ciblées. Nous avons donc décidé d'effectuer un essai avec les conseils d'Akamai », déclare Kazuo Suzuki, expert en systèmes d'information de la Division des systèmes d'information, Division de la planification d'entreprise.
Secure Internet Access Enterprise améliore la gouvernance mondiale
Secure Internet Access Enterprise a été opérationnel en juin 2018 au sein de la société, qui déclare constater une fois de plus les avantages de cette solution. « La transition de l'essai à la mise en service complète est passée presque complètement inaperçue. L'un des principaux avantages de Secure Internet Access Enterprise est sa simplicité de gestion. Et pourtant, il est capable de détecter même les menaces internes. En outre, il n'y a pas de matériel à renouveler ou de correctifs à appliquer comme pour les équipements matériels. Tout est mis à jour automatiquement sur le cloud », précise M. Suzuki.
« Cela a permis à l'entreprise de se concentrer sur ce qui est vraiment important : savoir s'il y a eu des problèmes de sécurité. » De plus, comme l'entreprise se développe à l'échelle mondiale, un autre aspect de Secure Internet Access Enterprise peut être mis en avant par Topcon. une seule console de gestion est nécessaire pour étendre les services dans le monde entier. Lorsqu'il s'agit de procéder à des fusions et acquisitions pour développer une entreprise, il devient difficile de maintenir l'uniformité de la gouvernance de la sécurité de l'organisation. Cependant, Topcon ne doute pas qu'avec Secure Internet Access Enterprise, il est possible de développer le même niveau de sécurité et d'améliorer la gouvernance dans le monde entier. L'entreprise affirme même avoir l'intention d'utiliser Secure Internet Access Enterprise à ces fins.
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