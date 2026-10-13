Son champ d'activité s'étendant dans le monde entier, Victorinox a rencontré des difficultés à appliquer des politiques de cybersécurité cohérentes dans tous les sites. Bien que l'entreprise ait mis en place des pare-feux réseau, cela ne suffisait pas à donner une vision claire de ce qui se passait sur le réseau.

« Nous avions besoin de plus que de simples pare-feux, car ils n'empêchent pas les mouvements latéraux sur le réseau. Nous ne pouvions même pas voir quelles machines communiquaient entre elles », explique Stefan Epp, responsable de l'infrastructure informatique. À cause de ce manque de visibilité, Victorinox ne pouvait connaître les risques réels pour la sécurité de son réseau.