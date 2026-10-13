La marque internationale Victorinox propose des produits de qualité parmi quatre catégories dans plus de 120 pays : couteaux suisses, couteaux pour les particuliers et les professionnels, montres et équipement de voyage. Pour cette entreprise familiale, l'innovation et la précision sont des principes fondamentaux qui s'étendent à son infrastructure informatique. Lorsqu'il a fallu améliorer sa stratégie de cybersécurité pour se protéger contre les menaces sur son réseau interne, l'entreprise a déployé Akamai Guardicore Segmentation.
« Akamai Guardicore Segmentation offre une vue et un contrôle précieux sur le réseau, qui ont joué un rôle essentiel dans notre stratégie de sécurité. »— Stefan Epp, responsable de l'infrastructure informatique, Victorinox
Une marque internationale à la quête d'une sécurité renforcée
Le défi : combler les lacunes en matière de visibilité dans un réseau mondial
Son champ d'activité s'étendant dans le monde entier, Victorinox a rencontré des difficultés à appliquer des politiques de cybersécurité cohérentes dans tous les sites. Bien que l'entreprise ait mis en place des pare-feux réseau, cela ne suffisait pas à donner une vision claire de ce qui se passait sur le réseau.
« Nous avions besoin de plus que de simples pare-feux, car ils n'empêchent pas les mouvements latéraux sur le réseau. Nous ne pouvions même pas voir quelles machines communiquaient entre elles », explique Stefan Epp, responsable de l'infrastructure informatique. À cause de ce manque de visibilité, Victorinox ne pouvait connaître les risques réels pour la sécurité de son réseau.
Découverte du pouvoir de la microsegmentation
Au cours de ses études en cybersécurité, Stefan Epp a rencontré un camarade de classe qui avait réalisé une démonstration de faisabilité (PoC) d'Illumio, une solution de segmentation Zero Trust. « C'était la visibilité qu'il nous manquait », ajoute-t-il. Motivé par cette nécessité, Stefan Epp a décidé de tester à la fois Illumio et Akamai Guardicore Segmentation.
« Je me suis tout de suite aperçu qu'il était plus facile de définir et d'appliquer des règles avec Akamai Guardicore Segmentation. L'interface de la console, avec ses étiquettes, était simple et offrait une meilleure visibilité sur les processus par rapport à Illumio. J'ai su que c'était la solution dont nous avions besoin pour renforcer notre sécurité », raconte Stefan Epp.
Déploiement simple et efficace de la segmentation
Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, Victorinox a rapidement segmenté son réseau à l'aide de modèles de règles prédéfinis, à commencer par Active Directory. L'équipe de Stefan Epp a ensuite étendu la couverture de la segmentation aux services réseau et aux applications critiques. À l'origine, ses 260 serveurs étaient divisés en trois zones différentes. Désormais, ces zones sont beaucoup plus granulaires, grâce à la microsegmentation.
D'après Stefan Epp, « les règles prédéfinies d'Akamai nous ont fourni une base de sécurité solide et ont réduit le nombre de règles de pare-feu à gérer. Nous avons ainsi pu à la fois gagner du temps et renforcer la sécurité. »
Mise en place d'accès privilégiés avec la segmentation granulaire
La solution Akamai Guardicore Segmentation ne s'est pas contentée de résoudre les problèmes de visibilité du réseau ; elle a également permis à Victorinox d'appliquer des règles de contrôle d'accès plus précises. « Nous avons utilisé la solution pour restreindre l'accès à distance non autorisé et définir de façon plus efficace la segmentation basée sur l'utilisateur. La segmentation granulaire basée sur le client a ouvert de nouvelles possibilités de contrôle des accès », rapporte Stefan Epp.
Amélioration considérable de la visibilité et réduction de la surface d'attaque
Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, Victorinox a acquis la visibilité complète du réseau qu'il lui manquait depuis longtemps. « Désormais, nous pouvons voir les chemins de communication et les risques de sécurité potentiels, auparavant invisibles. Notre surface d'attaque a été considérablement réduite », souligne Stefan Epp.
Par exemple, l'un des ingénieurs d'une de nos filiales avait créé par inadvertance des règles qui permettaient aux pare-feux de se connecter à Active Directory, ce qui était contraire à la politique de l'entreprise. Sans Akamai Guardicore Segmentation, nous n'aurions pas remarqué ce problème avant qu'il ne soit trop tard », explique Stefan Epp.
Simplification du dépannage et de la réponse aux menaces
La visibilité à l'échelle du réseau a également permis à Victorinox de réduire le temps de dépannage en facilitant l'identification des problèmes sur le réseau et les applications. Stefan Epp retrace une situation dans laquelle il a déployé un test de violation par ransomware et où l'un de ses ingénieurs a pu isoler rapidement la machine compromise.
« Notre ingénieur a identifié la machine indésirable en un temps record grâce à la solution Akamai. D'autres outils de sécurité avaient signalé la violation, mais seul Akamai Guardicore Segmentation a fourni les détails nécessaires pour isoler le problème », rapporte-t-il. « Cette intervention rapide s'est avérée cruciale, car elle a empêché la propagation de la violation. Ce test a montré à quel point notre stratégie de sécurité s'est améliorée », conclut Stefan Epp.
À propos de Victorinox
Les origines de Victorinox remontent à 1884, lorsque Karl Elsener a ouvert un atelier de fabrication de couteaux dans un village du centre de la Suisse. Karl Elsener a livré son premier couteau de combat à l'armée suisse en 1891. Six ans plus tard, il a créé le « couteau d'officier suisse et de sport », désormais connu comme étant le tout premier couteau suisse, qui allait former la base d'une entreprise mondiale florissante. Victorinox est aujourd'hui une entreprise familiale de quatrième génération présente dans plus de 120 pays. En plus de ses canifs emblématiques, Victorinox produit des couteaux pour les particuliers et les professionnels, des montres et des équipements de voyage haut de gamme. Les produits Victorinox incarnent la marque et aident les consommateurs à se préparer au mieux aux défis du quotidien en proposant des solutions intelligentes et de qualité supérieure. Encore aujourd'hui, la marque préserve l'esprit d'entreprise du fondateur et son engagement envers une gouvernance d'entreprise forte et fondée sur des valeurs.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.