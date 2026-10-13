La visibilità a livello di rete ha aiutato anche Victorinox a ridurre il tempo necessario per la risoluzione dei problemi riscontrati semplificando l'individuazione delle cause di fondo dei problemi legati alle reti e alle applicazioni. Epp ha descritto un caso in cui, dopo aver implementato un test sulle violazioni dei ransomware, uno dei suoi tecnici è stato in grado di isolare rapidamente il computer compromesso.

"Un nostro tecnico ha identificato il computer non autorizzato a tempo di record tramite la soluzione di Akamai. Altri strumenti di sicurezza erano riusciti a segnalare la violazione, tuttavia, solo Akamai Guardicore Segmentation ha fornito i dettagli necessari per isolare il problema", ha affermato. "Questa rapida risposta è stata fondamentale perché ha impedito la diffusione della violazione a indicare quanto il nostro livello di sicurezza sia diventato più efficace", ha concluso Epp.