Com operações em todo o mundo, a Victorinox enfrentou desafios para impor políticas de cibersegurança consistentes em todos os locais. Embora a empresa tivesse firewalls de rede, eles não eram suficientes para dar uma visão clara do que estava acontecendo na rede.

“Nós precisávamos mais do que apenas firewalls — eles não impedem o movimento lateral na rede. Não podíamos nem ver quais máquinas estavam se comunicando entre si”, explicou Stefan Epp, Chefe de infra-estrutura de TI. Essa falta de visibilidade deixou a Victorinox insegura quanto aos riscos reais de segurança em sua rede.