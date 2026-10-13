Uma marca internacional, a Victorinox oferece produtos de qualidade em quatro categorias em mais de 120 países: Facas do Exército Suíço, facas domésticas e profissionais, relógios e equipamento de viagem. A inovação e a precisão estão no sangue dessa empresa familiar, e esse compromisso se estende à sua infraestrutura de TI. Quando a Victorinox precisou aprimorar sua postura de cibersegurança para se proteger contra ameaças internas à rede, ela implantou a Akamai Guardicore Segmentation.
"A visão e o controle de rede que a Akamai Guardicore Segmentation oferece são inestimáveis, pois têm sido fundamentais para impulsionar nossa postura de segurança."— Stefan Epp, Chefe de infra-estrutura de TI, Victorinox
A motivação de uma marca global para uma melhor segurança
O desafio: lacunas de visibilidade em uma rede mundial
Com operações em todo o mundo, a Victorinox enfrentou desafios para impor políticas de cibersegurança consistentes em todos os locais. Embora a empresa tivesse firewalls de rede, eles não eram suficientes para dar uma visão clara do que estava acontecendo na rede.
“Nós precisávamos mais do que apenas firewalls — eles não impedem o movimento lateral na rede. Não podíamos nem ver quais máquinas estavam se comunicando entre si”, explicou Stefan Epp, Chefe de infra-estrutura de TI. Essa falta de visibilidade deixou a Victorinox insegura quanto aos riscos reais de segurança em sua rede.
Descobrindo o poder da microsegmentação
Durante sua graduação em cibersegurança, Epp encontrou um colega que tinha realizado uma prova de conceito (PoC) da Illumio, uma solução de segmentação Zero Trust. “Foi a visibilidade que faltava”, disse ele. Motivado por isso, o Epp decidiu testar a segmentação da Illumio e o Akamai Guardicore Segmentation.
“Ficou claro que o Akamai Guardicore Segmentation facilitou a definição e implementação de políticas. A interface do console, com suas etiquetas, foi direta e ofereceu melhor visibilidade do processo do que a Illumio. Entendi que era o que precisávamos para aumentar nossa segurança”, recorda Epp.
Implantação fácil e eficaz da segmentação
Usando o Akamai Guardicore Segmentation, a Victorinox conseguiu segmentar rapidamente sua rede usando modelos de política pré-criados, começando com o Active Directory. A partir daí, a equipe do Epp expandiu a segmentação para cobrir os serviços de rede e as aplicações críticas. Originalmente, seus 260 servidores foram divididos em três zonas diferentes. Agora, essas zonas são muito mais granulares, graças à microssegmentação.
O Epp explicou: “As políticas predefinidas da Akamai nos deram uma linha de base de segurança sólida e reduziram o número de regras de firewall que tínhamos de gerenciar. Foi tanto uma economia de tempo quanto uma atualização de segurança.”
Permitindo acesso privilegiado com segmentação granular
O Akamai Guardicore Segmentation não apenas resolveu problemas de visibilidade de rede, mas também permitiu à Victorinox aplicar políticas de controle de acesso mais precisas. “Usamos a solução para restringir o acesso remoto não sancionado e definir com mais eficiência a segmentação baseada no usuário. A segmentação granular baseada em cliente realmente proporcionou novas possibilidades para controlar o acesso”, afirma Epp.
Melhorar drasticamente a visibilidade, reduzindo a superfície de ataque
Com o Akamai Guardicore Segmentation, a Victorinox obteve a visibilidade de rede abrangente que estava faltando há muito tempo. “Agora, podemos ver caminhos de comunicação e possíveis riscos de segurança que antes eram invisíveis. Nossa superfície de ataque foi significativamente reduzida”, observou Epp.
Por exemplo, um dos engenheiros da empresa em uma subsidiária tinha criado inadvertidamente políticas que permitiam que firewalls se conectem ao Active Directory, algo que foi contra a política da empresa. “Sem o Akamai Guardicore Segmentation, não teríamos notado esse problema até que fosse tarde demais”, explicou Epp.
Simplificando a solução de problemas e a resposta a ameaças
A visibilidade em toda a rede também ajudou a Victorinox reduzir o tempo de solução de problemas, tornando mais fácil identificar problemas de rede e aplicações. Epp descreveu uma situação em que implantou um teste de violação por ransomware, e um de seus engenheiros conseguiu isolar a máquina afetada rapidamente.
“Nosso engenheiro identificou a máquina não autorizada em tempo recorde usando a solução da Akamai. Outras ferramentas de segurança sinalizaram a violação, mas apenas o Akamai Guardicore Segmentation forneceu os detalhes necessários para isolar o problema”, disse ele. “Esta resposta rápida foi crítica porque impediu que a violação se espalhasse, demonstrando o quanto mais eficaz nossa postura de segurança se tornou”, concluiu o Epp.
Sobre a Victorinox
As origens da Victorinox datam de 1884, quando Karl Elsener abriu uma oficina de fabricação de facas em uma vila no centro da Suíça. Elsener entregou a faca do seu primeiro soldado ao Exército Suíço em 1891. Seis anos depois, ele criou o Canivete do Soldado Suíço e de Esportes — agora conhecido como o Canivete Suíço Original — que constituiria a base para uma empresa global próspera. A Victorinox é agora uma empresa familiar de quarta geração que opera em mais de 120 países. Além de suas emblemáticas facas de bolso, a Victorinox produz facas, relógios e equipamentos de viagem profissionais e domésticos de alta qualidade. Os produtos da Victorinox incorporam a marca e garantem que os consumidores estejam devidamente preparados para os desafios do dia a dia com soluções inteligentes e magistrais. O espírito empreendedor do fundador e o compromisso com uma governança corporativa forte e baseada em valores perduram até hoje.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.