分散型 AI 推論 — 次世代のコンピューティング

Akamai では、AI の有用性をさらに高める取り組みを続ける中で、分散型推論は単なる技術的な進歩ではなく、AI の使い方を再考する基礎となるものであると考えています。集約型でリソース集中的なコンピューティングから、分散型エッジコンピューティングへと移行する潮流は避けられるものではなく、既に進行しています。

Akamai は、この変革をただ眺めているのではなく、積極的にこの変革を形作っています。当社は、グローバルな分散型ネットワークの強み、戦略的なクラウドコンピューティングへの投資（推論用に最適化された GPU を含む）、パフォーマンスとコスト効率に対する深い理解を組み合わせることで、企業が AI 推論の真の可能性を引き出すことに注力しています。

組織は、 AI 推論を導入すべきかどうか ではなく、 どのように 導入すべきかが問題であると認識しています。エッジはもはや単なるデータの行先ではなく、AI が最も影響力のあるリアルタイムの知見を提供する主な舞台になりつつあります。次世代のコンピューティングへようこそ。