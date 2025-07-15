AI ボットと LLM ボットの管理が重要な課題に：適切な対応方法

当社は、世界中のさまざまな業界の大手企業の多くを保護し、その極めて価値の高い資産も保護しています。

Akamai は世界で最も分散したクラウドプラットフォームを運営しているため、「善意」について誰よりも把握しており、それゆえに「悪意」も容易に検知することができます。

AI ボットと大規模言語モデル（LLM）の目的を理解し、活動やユースケースについて比類のない洞察を得ることで、最高の管理ソリューションを提供する能力を獲得しています。

これは（徹底的なクロールがあまり頻繁に実行されない）モデル構築とは対照的に、（特定の情報がリアルタイムで検索される）ユーザー主導またはエージェント主導の AI／LLM リクエストで特に注目されます。