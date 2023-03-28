Perché un cloud distribuito è perfetto per lo streaming
Lo streaming di contenuti nel 21° secolo è solo per gli audaci. Le moderne aziende che operano nel settore dei media devono fornire agli spettatori eccellenti experience di streaming sempre e ovunque.
I servizi di cloud computing di Akamai eseguiti sull'Akamai Connected Cloud, la nostra piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, aiutano le aziende del settore dei media proprio in tal senso.
Akamai consente di archiviare ed elaborare file video di grandi dimensioni, scalare per soddisfare l'aumento della domanda degli spettatori e ottimizzare il ritorno sugli investimenti nel cloud con prezzi trasparenti e costi di uscita ridotti. Ecco perché 10 dei maggiori servizi di streaming si affidano già ad Akamai.
Tutti i flussi
I servizi di cloud computing di Akamai consentono di creare e distribuire carichi di lavoro e applicazioni più vicino agli utenti finali per una latenza inferiore e performance migliori, senza dipendere da un unico fornitore. La nostra architettura aperta vi consente di lavorare con i vostri partner preferiti, creare applicazioni utilizzando gli strumenti scelti dai vostri sviluppatori e utilizzare applicazioni di terze parti per aggiungere funzionalità di alto valore al vostro servizio.
Ovunque
Akamai dispone già della rete più distribuita al mondo, con oltre 4.100 sedi in totale in tutto il mondo. Quest'anno prevediamo di aggiungere più di una dozzina di punti di presenza (POP) di cloud computing primari. Questi POP "primari" vi consentono di utilizzare la nostra suite completa di servizi più vicino ai vostri utenti finali. Abbiamo anche annunciato il lancio di 50 nuovi POP "distribuiti" che avvicinano ancora di più gli utenti alcuni dei servizi più importanti. Questa architettura offre l'ulteriore vantaggio di aiutarvi a gestire meglio gli spettatori nelle località più difficili da raggiungere, che sono ancora attualmente poco servite dai fornitori di servizi cloud tradizionali.
Inoltre, poiché i nostri servizi di cloud computing vengono eseguiti sull'Akamai Connected Cloud, una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, i vostri carichi di lavoro e le vostre applicazioni si troveranno sempre al minor numero di hop di rete di distanza dai vostri utenti e dai loro dispositivi, ovunque in tutto il mondo.
Reddittività
Abbiamo anche introdotto una nuova struttura di prezzi cloud aggressiva in grado di utilizzare la potenza della rete di Akamai per ridurre i costi dei dati in uscita, offrendo vantaggi economici simili a quelli della CDN per il trasferimento dei dati nel cloud.
Abbiamo creato i servizi di cloud computing di Akamai in base alle esigenze dei clienti. Questi servizi adottano un approccio fondamentalmente diverso, utilizzando una piattaforma ampiamente distribuita per il cloud computing, la sicurezza e la distribuzione dei contenuti. Questo approccio vi offre un livello sempre maggiore di disponibilità, affidabilità e resilienza.
Ulteriori informazioni
Visitate la nostra pagina web sul cloud computing per saperne di più su come i servizi di cloud computing di Akamai hanno aiutato aziende come la vostra a raggiungere i loro obiettivi per il cloud.