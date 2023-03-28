Pourquoi un cloud distribué est idéal pour le streaming
Le streaming de contenu au 21e siècle n'est pas pour les âmes sensibles. Les entreprises multimédia d'aujourd'hui doivent offrir des expériences de streaming de pointe aux spectateurs, quand ils le souhaitent, partout dans le monde.
Les services de Cloud Computing d'Akamai exécutés sur Akamai Connected Cloud, notre plateforme cloud en bordure de l'Internet massivement distribuée, les aident à y parvenir.
Akamai vous permet de stocker et de traiter des fichiers vidéo volumineux, d'évoluer pour répondre aux pics de demande des utilisateurs et d'optimiser le retour sur investissement dans le cloud grâce à une tarification transparente et à des coûts de sortie réduits. C'est pourquoi 10 des plus grands services de streaming font déjà confiance à Akamai.
Tous les streamings
Les services de Cloud Computing d'Akamai vous permettent de créer et de déployer des charges de travail et des applications plus proches des utilisateurs finaux pour réduire la latence et améliorer les performances, et de le faire sans dépendre d'un fournisseur. Notre architecture ouverte vous permet de travailler avec vos partenaires préférés, de créer des applications à l'aide des outils choisis par vos développeurs et d'utiliser des applications tierces pour ajouter des fonctionnalités de grande valeur à votre service.
Partout
Akamai dispose déjà du réseau mondial le plus distribué, avec plus de 4 100 emplacements au total partout dans le monde. Cette année, nous prévoyons d'ajouter plus d'une douzaine de points de présence (PoP) dans le Cloud Computing. Ces PoP « de base » vous permettent d'utiliser notre suite complète de services plus près de vos utilisateurs finaux. Nous avons également annoncé plus de 50 nouveaux PoP « distribués » qui rapprochent encore certains des services les plus critiques. Cette architecture offre l'avantage supplémentaire de vous aider à mieux servir les spectateurs dans des endroits plus difficiles à atteindre actuellement mal desservis par les fournisseurs de cloud traditionnels.
Et comme nos services de Cloud Computing s'exécutent sur Akamai Connected Cloud, une plateforme de cloud en périphérie de l'Internet massivement distribuée, vos charges de travail et vos applications sont toujours au plus près de vos utilisateurs et de leurs terminaux, où qu'ils se trouvent dans le monde.
Résultat
Nous avons également introduit une nouvelle structure de tarification cloud agressive qui permet d'utiliser le réseau d'Akamai pour transférer des économies semblables à un réseau de diffusion de contenu (CDN) et réduire les coûts de sortie du cloud.
Nous avons créé les services de Cloud Computing d'Akamai en fonction des besoins des clients. Ces services utilisent une approche fondamentalement différente, utilisant une plateforme massivement distribuée pour le Cloud Computing, la sécurité et la diffusion de contenu. Cette approche vous offre encore plus de disponibilité, de fiabilité et de résilience.
En savoir plus
Visitez notre page web sur le Cloud Computing pour découvrir comment les services de Cloud Computing d'Akamai ont aidé des entreprises comme la vôtre à atteindre leurs objectifs en matière de cloud.