Pourquoi un cloud distribué est idéal pour le streaming

Le streaming de contenu au 21e siècle n'est pas pour les âmes sensibles. Les entreprises multimédia d'aujourd'hui doivent offrir des expériences de streaming de pointe aux spectateurs, quand ils le souhaitent, partout dans le monde.

Les services de Cloud Computing d'Akamai exécutés sur Akamai Connected Cloud, notre plateforme cloud en bordure de l'Internet massivement distribuée, les aident à y parvenir.

Akamai vous permet de stocker et de traiter des fichiers vidéo volumineux, d'évoluer pour répondre aux pics de demande des utilisateurs et d'optimiser le retour sur investissement dans le cloud grâce à une tarification transparente et à des coûts de sortie réduits. C'est pourquoi 10 des plus grands services de streaming font déjà confiance à Akamai.