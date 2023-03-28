X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Por que uma nuvem distribuída é perfeita para os serviços de streaming

Shane Keats

escrito por

Shane Keats

March 28, 2023

Shane Keats

escrito por

Shane Keats

Shane Keats has worked in the media industry for more than 30 years. He currently serves as Global Director of Industry Marketing for Media and Entertainment, as well as leading the Customer Advocacy team at Akamai. 

As empresas de mídia modernas precisam fornecer as melhores experiências de serviços de streaming para os espectadores, sempre que quiserem, em qualquer lugar do mundo.

O streaming de conteúdo no século 21 não é para os fracos. As empresas de mídia modernas precisam fornecer as melhores experiências de serviços de streaming para os espectadores, sempre que quiserem, em qualquer lugar do mundo. 

Os serviços de computação em nuvem da Akamai executados na Akamai Connected Cloud, nossa plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, ajudam essas empresas a fazer exatamente isso.

A Akamai permite que você armazene e processe arquivos de vídeo em grande escala para atender a picos na demanda dos espectadores e otimizar o retorno sobre os investimentos em nuvem por meio de preços transparentes e custos de saída mais baixos. É por isso que dez dos maiores serviços de streaming já confiam na Akamai.

Todos os serviços de streaming

Os serviços de computação em nuvem da Akamai permitem criar e implantar cargas de trabalho e aplicações mais próximas aos usuários finais para reduzir a latência e melhorar o desempenho, além de fazer isso sem dependência de fornecedor. Nossa arquitetura aberta permite que você trabalhe com seus parceiros favoritos, crie aplicações com as ferramentas escolhidas por seus desenvolvedores e use aplicações de terceiros para adicionar recursos de alto valor ao seu serviço.

Em todos os lugares

A Akamai já tem a rede mais distribuída do mundo, com mais de 4.100 locais no total em todo o mundo. Este ano, planejamos adicionar mais de uma dúzia de pontos de presença (POPs) de computação em nuvem. Estes POPs "centrais" permitem utilizar o nosso conjunto completo de serviços mais próximo dos seus usuários finais. Também anunciamos mais de 50 novos POPs "distribuídos" que aproximam ainda mais alguns dos serviços mais críticos. Essa arquitetura oferece o benefício adicional de ajudar você a atender melhor os espectadores em locais mais difíceis de alcançar, que atualmente estão mal atendidos por provedores de nuvem tradicionais.

E como nossos serviços de computação em nuvem são executados na Akamai Connected Cloud, uma plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, suas cargas de trabalho e aplicações estão sempre ao menor número de saltos de seus usuários e seus dispositivos, onde quer que estejam no mundo.

A conclusão

Também introduzimos uma nova e competitiva estrutura de preços da nuvem que aproveita o poder da rede da Akamai para reduzir o custo de dados que saem da nuvem, trazendo economia semelhante à de CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo) para a transferência de dados de nuvem. 

Criamos os serviços de computação em nuvem da Akamai com base nas necessidades do cliente. Esses serviços têm uma abordagem fundamentalmente diferente, usando uma plataforma amplamente distribuída para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo. Essa abordagem significa ainda mais disponibilidade, confiabilidade e resiliência para você.

Saiba mais

Acesse nossa página da Web de computação em nuvem para saber mais sobre como os serviços de computação em nuvem da Akamai têm ajudado empresas como a sua a atingir seus objetivos de nuvem.

Dúvidas?

Fale com um especialista
Shane Keats

escrito por

Shane Keats

March 28, 2023

Shane Keats

escrito por

Shane Keats

Shane Keats has worked in the media industry for more than 30 years. He currently serves as Global Director of Industry Marketing for Media and Entertainment, as well as leading the Customer Advocacy team at Akamai. 

Publicações de blog relacionadas

Juntos, a Akamai e a Bitmovin resolvem os principais desafios que os provedores de streaming enfrentam atualmente.
Juntos, a Akamai e a Bitmovin resolvem os principais desafios que os provedores de streaming enfrentam atualmente.
Nuvem

Akamai e Bitmovin: Revolucionando a mídia de Streaming de vídeo sob demanda

August 13, 2025
Descubra como a parceria entre a Akamai e a Bitmovin reduz custos, melhora o desempenho e oferece experiências de vídeo personalizadas para provedores de conteúdo.
por Adam Massaro
Leia mais
Uma migração de nuvem bem-sucedida deve resultar em uma infraestrutura de TI escalável, resiliente e segura.
Uma migração de nuvem bem-sucedida deve resultar em uma infraestrutura de TI escalável, resiliente e segura.
Nuvem

Estratégia de migração para a nuvem: Benefícios e estrutura passo a passo

April 11, 2025
Encontre a estratégia de migração para a nuvem ideal para o seu negócio. Explore diferentes abordagens e benefícios da migração para a nuvem.
por Pavel Despot
Leia mais
O TrafficPeak nos dá visibilidade em tempo real dos dados dos nossos clientes de mídia, que usamos para equilibrar o tráfego entre as regiões geográficas.
O TrafficPeak nos dá visibilidade em tempo real dos dados dos nossos clientes de mídia, que usamos para equilibrar o tráfego entre as regiões geográficas.
Nuvem

Como o TrafficPeak ajudou a proporcionar uma experiência superior para assistir ao futebol americano

June 28, 2024
Leia como o TrafficPeak da Akamai oferece visibilidade em tempo real dos dados dos clientes de mídia para atender às expectativas dos espectadores em relação a experiências tranquilas e confiáveis.
por Nathan Hoffmann
Leia mais