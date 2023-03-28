Por que uma nuvem distribuída é perfeita para os serviços de streaming
O streaming de conteúdo no século 21 não é para os fracos. As empresas de mídia modernas precisam fornecer as melhores experiências de serviços de streaming para os espectadores, sempre que quiserem, em qualquer lugar do mundo.
Os serviços de computação em nuvem da Akamai executados na Akamai Connected Cloud, nossa plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, ajudam essas empresas a fazer exatamente isso.
A Akamai permite que você armazene e processe arquivos de vídeo em grande escala para atender a picos na demanda dos espectadores e otimizar o retorno sobre os investimentos em nuvem por meio de preços transparentes e custos de saída mais baixos. É por isso que dez dos maiores serviços de streaming já confiam na Akamai.
Todos os serviços de streaming
Os serviços de computação em nuvem da Akamai permitem criar e implantar cargas de trabalho e aplicações mais próximas aos usuários finais para reduzir a latência e melhorar o desempenho, além de fazer isso sem dependência de fornecedor. Nossa arquitetura aberta permite que você trabalhe com seus parceiros favoritos, crie aplicações com as ferramentas escolhidas por seus desenvolvedores e use aplicações de terceiros para adicionar recursos de alto valor ao seu serviço.
Em todos os lugares
A Akamai já tem a rede mais distribuída do mundo, com mais de 4.100 locais no total em todo o mundo. Este ano, planejamos adicionar mais de uma dúzia de pontos de presença (POPs) de computação em nuvem. Estes POPs "centrais" permitem utilizar o nosso conjunto completo de serviços mais próximo dos seus usuários finais. Também anunciamos mais de 50 novos POPs "distribuídos" que aproximam ainda mais alguns dos serviços mais críticos. Essa arquitetura oferece o benefício adicional de ajudar você a atender melhor os espectadores em locais mais difíceis de alcançar, que atualmente estão mal atendidos por provedores de nuvem tradicionais.
E como nossos serviços de computação em nuvem são executados na Akamai Connected Cloud, uma plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, suas cargas de trabalho e aplicações estão sempre ao menor número de saltos de seus usuários e seus dispositivos, onde quer que estejam no mundo.
A conclusão
Também introduzimos uma nova e competitiva estrutura de preços da nuvem que aproveita o poder da rede da Akamai para reduzir o custo de dados que saem da nuvem, trazendo economia semelhante à de CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo) para a transferência de dados de nuvem.
Criamos os serviços de computação em nuvem da Akamai com base nas necessidades do cliente. Esses serviços têm uma abordagem fundamentalmente diferente, usando uma plataforma amplamente distribuída para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo. Essa abordagem significa ainda mais disponibilidade, confiabilidade e resiliência para você.
Saiba mais
Acesse nossa página da Web de computação em nuvem para saber mais sobre como os serviços de computação em nuvem da Akamai têm ajudado empresas como a sua a atingir seus objetivos de nuvem.