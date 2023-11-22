고객에게 최고 수준의 경험을 제공하기 위해 Akamai를 선택한 Groupe Rocher

Groupe Rocher 고객은 매장이나 온라인에서 가장 혁신적인 화장품을 손쉽게 효율적으로 구매하고자 합니다. Groupe Rocher 웹사이트는 고객의 기대에 부응해 블랙 프라이데이나 사이버 먼데이와 같이 가장 바쁜 시기에도 안전하고 원활한 쇼핑 경험을 제공해야 합니다.

Akamai는 이를 위한 인프라를 Groupe Rocher에 제공하고 있습니다. Akamai App & API Protector는 웹 애플리케이션 방화벽, API 보안, 레이어 7 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 방어 기능을 단일 솔루션으로 결합했습니다. 이 솔루션은 기업의 웹 및 API 자산 전반에서 취약점을 신속하게 탐지하고 위협을 방어합니다.

Groupe Rocher의 그룹 최고 정보 보안 책임자 제롬 에티엔(Jérôme Etienne)은 Akamai와의 협업에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "Akamai와의 협업에 매우 만족합니다. Akamai는 최신 보안 규정을 완벽하게 준수하는 솔루션을 통해 지속적으로 뛰어난 안정성과 성능을 제공하고 있습니다. Akamai 팀은 Groupe Rocher 팀의 연장선상에서 매우 전문적인 방식으로 행동하고 도움이 필요할 때 언제든 지원을 제공합니다. 덕분에 안전하고 효율적인 쇼핑 경험으로 고객에게 즐거움을 선사할 수 있게 되었습니다. Akamai와의 협업을 통해 굉장한 비즈니스 가치를 얻었고, 사람과 자연을 지속적으로 연결할 수 있도록 앞으로도 협업을 이어가기를 기대합니다.”