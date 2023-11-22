고객에게 최고 수준의 경험을 제공하기 위해 Akamai를 선택한 Groupe Rocher

Groupe Rocher는 1959년 브르타뉴에 설립된 가족 기업입니다. Groupe Rocher는 창립자 이브 로셰(Yves Rocher)의 개인적인 경험을 통해 자연이 사람들의 행복과 지구를 위해 행동하려는 욕구에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확신하고 ‘사람과 자연을 다시 연결’한다는 이념으로 회사를 설립했습니다. Groupe Rocher는 프랑스 법률에 따라 ‘미션 중심의 기업’(Entreprise à Mission)이 된 최초의 국제 그룹입니다. Akamai는 당사의 가치와 매우 밀접하게 일치하는 혁신적인 기업이 고객에게 원활한 경험을 제공하기 위해 Akamai를 선택한 점을 매우 기쁘게 생각합니다.
봇 주의보
혁신적인 제품에 자부심을 가진 기업은 고객 충성도를 유지하는 것이 필수적입니다. 봇은 쇼핑 경험을 저해하고, 봇에 밀려 최신 제품을 구매하지 못한 고객들의 불만을 야기할 수 있습니다.
바로 이 부분에서 Akamai가 필요합니다. Akamai Bot Manager Premier는 실제 트래픽과 봇 트래픽을 구분하는 데 탁월한 성능을 발휘해 가장 정교한 봇도 능가할 수 있게 해줍니다. 매일 115억 건의 봇 요청과 2억 8천만 건의 봇 로그인을 기반으로 가장 깨끗한 데이터에서 인텔리전스를 확보합니다. Groupe Rocher는 이 모든 기능으로 전체 공격표면과 Yves Rocher, Arbonne, Dr. Pierre Ricaud 등 가장 유명한 브랜드를 보호할 수 있습니다.
안전하고 원활한 쇼핑 경험
Groupe Rocher 고객은 매장이나 온라인에서 가장 혁신적인 화장품을 손쉽게 효율적으로 구매하고자 합니다. Groupe Rocher 웹사이트는 고객의 기대에 부응해 블랙 프라이데이나 사이버 먼데이와 같이 가장 바쁜 시기에도 안전하고 원활한 쇼핑 경험을 제공해야 합니다.
Akamai는 이를 위한 인프라를 Groupe Rocher에 제공하고 있습니다. Akamai App & API Protector는 웹 애플리케이션 방화벽, API 보안, 레이어 7 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 방어 기능을 단일 솔루션으로 결합했습니다. 이 솔루션은 기업의 웹 및 API 자산 전반에서 취약점을 신속하게 탐지하고 위협을 방어합니다.
Groupe Rocher의 그룹 최고 정보 보안 책임자 제롬 에티엔(Jérôme Etienne)은 Akamai와의 협업에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "Akamai와의 협업에 매우 만족합니다. Akamai는 최신 보안 규정을 완벽하게 준수하는 솔루션을 통해 지속적으로 뛰어난 안정성과 성능을 제공하고 있습니다. Akamai 팀은 Groupe Rocher 팀의 연장선상에서 매우 전문적인 방식으로 행동하고 도움이 필요할 때 언제든 지원을 제공합니다. 덕분에 안전하고 효율적인 쇼핑 경험으로 고객에게 즐거움을 선사할 수 있게 되었습니다. Akamai와의 협업을 통해 굉장한 비즈니스 가치를 얻었고, 사람과 자연을 지속적으로 연결할 수 있도록 앞으로도 협업을 이어가기를 기대합니다.”
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.