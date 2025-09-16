Transferência, DDoS: É a era da negação de defesa distribuída (DDoD)

Desde 2024, os ataques de DDoS (negação de serviço distribuída) tornaram-se altamente sofisticados.

Os ataques de DDoS multivetoriais, de múltiplos destinos e alimentados por inteligência artificial (IA) testam as defesas existentes, identificam pontos fracos e, em seguida, orquestram ataques que desativam a solução de defesa contra ataques de DDoS, resultando em uma negação de defesa distribuída (DDoD).

Ataques de DDoS volumétricos, que são simples e geralmente de vetor único, são fáceis de mitigar com soluções autônomas puras de autoatendimento.

Ataques de DDoS sofisticados quase nunca são altos em volume. Esses tipos de ataques exigem uma solução madura de defesa contra DDoS que seja complementada pela inteligência dos especialistas em segurança e por uma forte postura de segurança de rede.

As plataformas de defesa contra DDoS que compartilham recursos e capacidade com CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo) e outras soluções de segurança muitas vezes falham diante de ataques de DDoS sofisticados.

Os profissionais de segurança de rede devem comparar sua postura de segurança atual com o modelo de maturidade de defesa contra DDoS e explorar maneiras de elevar ainda mais sua segurança.

Está acontecendo uma verdadeira divergência no cenário de ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Por um lado, alguns fornecedores relatam regularmente ataques de DDoS chamativos que costumam ser simples, de vetor único e fáceis de mitigar, como inundações de UDP. Esses ataques são altos em termos volumétricos? Sim, é claro!

Por outro lado, os agentes de ameaças virtuais bem-equipados estão usando botnets alimentados pela inteligência artificial (IA) e pela Internet das coisas (IoT) para orquestrar ataques de DDoS altamente sofisticados. Observe a palavra-chave: "sofisticado."

Esse tem sido o perfil dos ataques de DDoS modernos. Eles costumam ser ataques de DDoS multivetoriais, multidestino (vários endereços IP) e utilizam ferramentas habilitadas por IA para sondar suas defesas, identificar pontos fracos e lançar um ataque que muitas vezes desativa a própria solução de proteção contra DDoS, antes de derrubar sua infraestrutura digital.

Entramos na era da negação de defesa distribuída (DDoD).