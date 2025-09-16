Fini le DDoS : voici venue l'ère du déni de défense distribué (DDoD)

Depuis 2024, les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont devenues extrêmement sophistiquées.

Les attaques DDoS multi-vecteurs, multi-destinations et optimisées par l'IA analysent les défenses existantes, identifient les points faibles, puis lancent des attaques capables de neutraliser la solution de défense DDoS, entraînant ainsi un déni de défense distribué (DDoD).

Les attaques DDoS volumétriques, qui sont simples et souvent à vecteur unique, sont faciles à contrer grâce à des solutions en libre-service entièrement autonomes.

Les attaques DDoS sophistiquées ne sont presque jamais nombreuses. Ces types d'attaques nécessitent une solution de défense éprouvée contre les attaques DDoS, complétée par l'intelligence des experts en sécurité et par une stratégie de sécurité réseau solide.

Les plateformes de défense DDoS qui partagent des ressources et des capacités avec des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et d'autres solutions de sécurité échouent souvent face à des attaques DDoS sophistiquées.

Les professionnels de la sécurité réseau doivent comparer leur stratégie de sécurité actuelle au modèle de maturité de la défense DDoS et explorer les moyens d'améliorer leur sécurité.

Le paysage des attaques par déni de service distribué (DDoS) connaît une véritable divergence. D'un côté, certains fournisseurs rapportent régulièrement des attaques DDoS spectaculaires qui font les gros titres, mais qui sont souvent simples, à vecteur unique, et faciles à atténuer, comme les UDP Floods. Ces attaques sont-elles volumétriquement importantes ? Oui, bien sûr !

De l'autre côté, des acteurs malveillants bien équipés exploitent des botnets optimisés par l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) pour orchestrer des attaques DDoS extrêmement sophistiquées. Gardez bien en tête le mot clé : « sophistiquées ».

C'est là toute la complexité des attaques DDoS de nos jours. Il s'agit souvent d'attaques DDoS multivecteurs et multidestinations (plusieurs adresses IP), qui utilisent des outils soutenus par l'IA pour analyser vos défenses, identifier les points faibles et lancer une attaque souvent capable de neutraliser la solution de protection DDoS elle-même, avant de mettre hors service votre infrastructure digitale.

Nous sommes entrés dans l'ère du déni de défense distribué (DDoD).