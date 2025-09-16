Altro che DDoS: è arrivata l'era degli attacchi DDoD (Distributed Denial of Defense)

Per qualche tempo, si è avuta l'impressione che gli attacchi DDoS fossero un lontano ricordo e che i sistemi di difesa dagli attacchi DDoS fossero diventati un requisito minimo. Questa idea è stata vera in parte circa 5 - 7 anni fa quando un sistema base di difesa dagli attacchi DDoS veniva offerto dai più importanti provider di soluzioni per la cybersecurity.

Nel giro degli ultimi 3 o 4 anni, tuttavia, lo scenario degli attacchi DDoS è cambiato notevolmente. Gli attacchi DDoS sono diventati estremamente sofisticati grazie ai seguenti fattori:

La proliferazione di strumenti basati sull'AI

Gli eventi geopolitici che hanno fatto emergere hacktivisti molto esperti

La semplice disponibilità di servizi DDoS-for-hire

L'avvento del mondo always-online in cui aziende e istituzioni semplicemente non si possono permettere una mancanza di connessione

È in questo ambiente che i criminali informatici hanno adattato le loro TTP per organizzare sofisticati attacchi DDoS in grado di esaminare e disabilitare i sistemi di difesa dagli attacchi DDoS esistenti per poi disconnettere le loro vittime.