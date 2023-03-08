아시아 태평양 지역에서 기록적인 DDoS 공격을 방어한 Akamai(900Gbps)

지난 여름 유럽에서 발생한 기록적인 공격 에 이어 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 위협 환경이 계속해서 변화, 심화하고 있습니다.

Akamai는 2023년 2월 23일 오전 10시 22분(UTC)에 아시아 태평양에 위치한 Prolexic 고객을 노린 최대 규모의 DDoS 공격 을 방어했으며 당시 최대 트래픽은 초당 900.1GB와 초당 1억5820만 패킷에 달했습니다.

현재 트렌드와 마찬가지로 공격은 격렬하고 단기간 지속되었으며 대부분의 공격 트래픽은 1분 동안 폭증했습니다. 트래픽 패턴은 단 몇 분 후 정상으로 돌아왔습니다(그림 1).