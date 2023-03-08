アジア太平洋地域の記録的な DDoS 攻撃（900 Gbps）を Akamai が緩和

昨年夏にヨーロッパで発生した 記録的規模の攻撃 以降、分散型サービス妨害（DDoS）の脅威の状況は常に変化し、激しさを増し続けています。

2023 年 2 月 23 日 10 時 22 分（UTC）、Akamai は DDoS 攻撃 を緩和しました。これはアジア太平洋地域（APAC）の Prolexic のお客様に対して行われたものの中で最大規模でした。攻撃トラフィックはピーク時には毎秒 900.1 ギガビット、毎秒 1 億 5,820 万パケットに達しました。

最近の傾向に違わず、今回の攻撃も短期間に猛烈な規模で行われ、攻撃のピーク時にはほとんどの攻撃トラフィックがバーストトラフィックでした。その後、わずか数分でトラフィックパターンは正常に戻りました（図 1）。