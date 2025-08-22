Como funcionam as APIs?

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.
O que é uma API?
API é abreviação de interface de programação de aplicações, um conjunto de protocolos e definições que permitem que diferentes componentes ou programas de software se comuniquem entre si e compartilhem dados.
As APIs determinam como uma aplicação pode acessar os dados ou funções oferecidas por outro programa de software. Por exemplo, para incluir informações meteorológicas em um website, os programadores podem usar uma API para se comunicar com um website que fornece relatórios meteorológicos em tempo real, em vez de precisar criar seu próprio programa para coletar e interpretar dados meteorológicos. No mundo digital de hoje, as APIs estão envolvidas em quase todas as ações que você realiza e transações que faz on-line, incluindo fazer um pagamento móvel ou navegar em um website de comércio eletrônico.
Você pode pensar em uma API como um menu que permite que você peça diferentes refeições a qualquer momento sem ter que preparar a comida sozinho. Ao criar uma aplicação ou website, você pode usar APIs para extrair dados sem ter que criar e gerenciar seu próprio banco de dados ou oferecer autenticação de impressão digital sem precisar criar seu próprio software de autenticação. As APIs usam um modelo de comunicação de solicitação-resposta, no qual um cliente envia uma solicitação ou chamada de API para uma API que processa a solicitação e retorna uma resposta. As APIs geralmente usam formatos de dados padrão, como JavaScript Object Notation (JSON) ou Extensible Markup Language (XML) para trocar dados.
Quais são exemplos de casos de uso de APIs?
As APIs permitem que as equipes de desenvolvimento de software integrem aplicações criadas em diferentes linguagens de programação e disponibilizem dados e funções facilmente entre elas. Por exemplo, uma aplicação de viagem compartilhada pode usar uma API de mapas para incorporar funções de mapeamento de outra aplicação que permitem que os usuários visualizem a localização do motorista que está chegando. As APIs são importantes para gerenciar várias contas de mídia social a partir de um único painel ou para conectar dispositivos de Internet das coisas (IoT), como relógios inteligentes, assistentes digitais e eletrodomésticos inteligentes. As corretoras de ações dependem de aplicações que usam APIs para acessar informações em tempo real sobre mercados financeiros e preços de ações, e as aplicações de smartphone usam APIs para capturar fotos e vídeos da câmera integrada. As APIs também podem permitir que as organizações aproveitem as soluções baseadas em nuvem para um firewall de DNS ou proxy de DNS.
Quais são os tipos de APIs?
Há muitos tipos de APIs:
- As APIs da web são usadas para criar aplicações web e aplicativos móveis e são acessadas pela web usando protocolos padrão, como HTTP.
- As APIs de biblioteca permitem que os programadores acessem bibliotecas de código que podem fornecer funcionalidades específicas à medida que criam novas aplicações.
- As APIs de sistema operacional possibilitam que o software interaja com um sistema operacional subjacente.
- As APIs abertas, ou APIs públicas, são criadas por desenvolvedores terceirizados e permitem que qualquer pessoa acesse e use um website ou aplicação.
- As APIs de parceiros permitem a comunicação entre sistemas dentro das empresas e parceiros de negócios que têm um relacionamento distinto.
- As APIs privadas ou internas permitem que os usuários de uma empresa movam dados entre equipes ou conectem várias aplicações e sistemas internos.
- As APIs compostas combinam APIs de vários servidores ou fontes para criar uma conexão unificada com um único sistema.
- As APIs de serviços web são interfaces entre navegadores da web e servidores da web.
- As APIs de nuvem permitem que as aplicações em nuvem se comuniquem entre si.
- As APIs remotas permitem que aplicações em execução em diferentes máquinas interajam comunicando-se remotamente.
O que é uma arquitetura ou protocolo de API?
As APIs podem ser criadas com diferentes protocolos e estilos arquitetônicos.
- APIs REST, ou APIs criadas com base na arquitetura Representational State Transfer, podem ser dimensionadas facilmente e transferir dados com segurança gerenciando solicitações por meio de HTTP e confiando na ausência de estado, em que nenhum conteúdo de cliente é armazenado nos servidores entre as solicitações.
- SOAP, ou Simple Object Access Protocol, facilita o compartilhamento de dados de aplicações em diferentes ambientes ou aplicações escritas em diferentes idiomas. As APIs SOAP determinam como os dados podem ser transmitidos entre redes, como as mensagens podem ser enviadas e quais mensagens devem ser incluídas.
- APIs RPC usam a Chamada de Procedimento Remoto para executar código em redes remotas.
- GraphQL é uma linguagem de consulta de código aberto que minimiza o número de rotas entre clientes e servidores, o que pode ser útil para aplicações executadas em conexões lentas ou não confiáveis. As APIs GraphQL permitem que os clientes obtenham os dados de que precisam envolvendo um único ponto de extremidade de API, em vez de encadear várias solicitações.
- Webhooks estão envolvidos na implementação de arquiteturas orientadas por eventos, em que as solicitações são enviadas automaticamente como uma resposta a gatilhos baseados em eventos.
Quais são os benefícios das APIs?
Para muitas empresas, as APIs são ativos comerciais essenciais que ajudam a digitalizar processos, permitir a automação, acelerar fluxos de trabalho, conectar pessoas e aplicações e inovar novos produtos e serviços. As APIs podem ajudar a entregar experiências excepcionais ao cliente e aumentar a agilidade operacional.
O que é um gateway de API?
Um gateway de API é uma aplicação que recebe solicitações, faz o processamento, entrega-as ao servidor apropriado e retorna dados de volta ao usuário ou aplicação que os solicitou. Os gateways de API oferecem um ponto centralizado para gerenciar, proteger e otimizar as chamadas/solicitações e respostas de API.
Quais são as ameaças às APIs?
As APIs são atraentes para os invasores porque geralmente contêm as chaves para informações valiosas. Quando não estão adequadamente protegidas, as APIs podem expor uma grande quantidade de dados confidenciais. Os hackers geralmente visam APIs criadas e implantadas sem medidas de segurança suficientes, bem como APIs legadas que não são atualizadas regularmente. Agentes mal-intencionados podem usar APIs para obter acesso a dados confidenciais, interromper serviços ou sequestrar sistemas.
O que é a proliferação de APIs?
À medida que as tecnologias digitais, como computação em nuvem e microsserviços, continuam a se expandir, o rápido crescimento de aplicações resultou na proliferação de APIs, em que o número de APIs está aumentando exponencialmente, e as inconsistências nos padrões de design e documentação dificultam seu gerenciamento. A proliferação de APIs dificulta que as equipes de segurança implementem e gerenciem adequadamente as políticas de segurança, resultando em maior risco para a organização.
O que é a descoberta de APIs?
A descoberta de APIs é o processo de identificar e catalogar todas as APIs dentro da pegada digital de uma organização, juntamente com seus pontos de extremidade, funções e estruturas de dados associados. A descoberta de APIs é essencial para evitar redundância, identificar riscos de segurança, documentar APIs e garantir a integração e a interoperabilidade.
O que é segurança de APIs?
As práticas de segurança de APIs envolvem a descoberta e o rastreamento de todas as APIs em um ecossistema digital, a identificação de vulnerabilidades existentes em cada API, o aproveitamento das soluções de segurança existentes e o estabelecimento de um conjunto abrangente de políticas de segurança que regem e protegem todas as APIs. As soluções de proteção de API podem incluir testes de API, firewall de aplicações web, criptografia, arquitetura Zero Trust, análise comportamental, soluções para segurança de gateway de API, segurança OpenAPI e busca gerenciada de ameaças.