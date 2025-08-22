Como funcionam as APIs?

API é abreviação de interface de programação de aplicações, um conjunto de protocolos e definições que permitem que diferentes componentes ou programas de software se comuniquem entre si e compartilhem dados.

As APIs determinam como uma aplicação pode acessar os dados ou funções oferecidas por outro programa de software. Por exemplo, para incluir informações meteorológicas em um website, os programadores podem usar uma API para se comunicar com um website que fornece relatórios meteorológicos em tempo real, em vez de precisar criar seu próprio programa para coletar e interpretar dados meteorológicos. No mundo digital de hoje, as APIs estão envolvidas em quase todas as ações que você realiza e transações que faz on-line, incluindo fazer um pagamento móvel ou navegar em um website de comércio eletrônico.