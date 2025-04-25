Comment fonctionnent les API ?

Une API (interfaces de programmation d'applications) fournit un ensemble de protocoles et de définitions qui permettent à différents composants logiciels de communiquer entre eux et de partager des données.

Les API déterminent comment une application peut accéder aux données ou aux fonctions offertes par un autre logiciel. Par exemple, pour inclure des informations météorologiques sur un site Web, les programmeurs peuvent utiliser une API pour communiquer avec un site qui fournit des rapports météorologiques en temps réel plutôt que de devoir créer leur propre programme pour collecter et interpréter les données météorologiques. Dans le monde digital d'aujourd'hui, les API sont impliquées dans presque toutes les actions que vous effectuez et les transactions que vous réalisez en ligne, y compris les paiements mobiles ou la navigation sur un site de commerce électronique.