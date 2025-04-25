Comment fonctionnent les API ?

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.
Qu'est-ce qu'une API ?
Une API (interfaces de programmation d'applications) fournit un ensemble de protocoles et de définitions qui permettent à différents composants logiciels de communiquer entre eux et de partager des données.
Les API déterminent comment une application peut accéder aux données ou aux fonctions offertes par un autre logiciel. Par exemple, pour inclure des informations météorologiques sur un site Web, les programmeurs peuvent utiliser une API pour communiquer avec un site qui fournit des rapports météorologiques en temps réel plutôt que de devoir créer leur propre programme pour collecter et interpréter les données météorologiques. Dans le monde digital d'aujourd'hui, les API sont impliquées dans presque toutes les actions que vous effectuez et les transactions que vous réalisez en ligne, y compris les paiements mobiles ou la navigation sur un site de commerce électronique.
Vous pouvez considérer une API comme un menu à emporter qui vous permet de commander différents repas à tout moment sans avoir à préparer la nourriture vous-même. Lorsque vous créez une application ou un site Web, vous pouvez utiliser des API pour extraire des données sans avoir à créer et gérer votre propre base de données, ou proposer une authentification par empreinte digitale sans avoir à créer votre propre logiciel d'authentification. Les API utilisent un modèle de communication de type « demande-réponse », dans lequel un client envoie une demande ou un appel d'API à une API qui traite la demande et renvoie une réponse. Les API utilisent généralement des formats de données standards tels que JSON (JavaScript Object notation) ou XML (extensible Markup Language) pour échanger des données.
Quels sont les exemples d'utilisation des API ?
Les API permettent aux équipes de développement de logiciels d'intégrer des applications créées dans différents langages de programmation et de rendre les données et les fonctions facilement accessibles entre les applications. Par exemple, une application de covoiturage peut utiliser une API cartographique pour intégrer des fonctions de cartographie à partir d'une autre application qui permet aux utilisateurs d'afficher l'emplacement du chauffeur arrivant. Les API sont importantes pour gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux à partir d'un tableau de bord, ou pour connecter des terminaux IoT (Internet des objets) tels que des montres intelligentes, des assistants digitaux et des appareils domestiques intelligents. Les courtiers s'appuient sur des applications qui utilisent des API pour accéder à des informations en temps réel sur les marchés financiers et les cours des actions, tandis que les applications pour smartphone utilisent des API pour capturer des photos et des vidéos à partir de la caméra intégrée. Les API peuvent également permettre aux entreprises de tirer parti de solutions basées sur le cloud pour un pare-feu DNS ou un proxy DNS.
Quels sont les différents types d'API ?
Il existe de nombreux types d'API :
- Les API Web sont utilisées pour créer des applications Web et pour mobiles et sont accessibles sur le Web à l'aide de protocoles standards tels que HTTP.
- Les API de bibliothèque permettent aux programmeurs d'accéder à des bibliothèques de code qui peuvent fournir des fonctionnalités spécifiques lorsqu'ils créent de nouvelles applications.
- Les API du système d'exploitation permettent aux logiciels d'interagir avec un système d'exploitation sous-jacent.
- Les API ouvertes, ou API publiques, sont créées par des développeurs tiers et permettent à quiconque d'accéder à un site Web ou une application et de l'utiliser.
- Les API partenaires permettent la communication entre les systèmes au sein des entreprises et les partenaires commerciaux qui ont une relation distincte.
- Les API privées ou internes permettent aux utilisateurs au sein d'une entreprise de déplacer des données entre les équipes ou de connecter divers systèmes et applications internes.
- Les API composites combinent plusieurs API provenant de plusieurs serveurs ou sources pour créer une connexion unifiée à un système unique.
- Les API de service Web sont des interfaces entre les navigateurs Web et les serveurs Web.
- Les API cloud permettent aux applications cloud de communiquer entre elles.
- Les API distantes permettent aux applications exécutées sur différentes machines d'interagir en communiquant à distance.
Qu'est-ce qu'une architecture ou un protocole d'API ?
Les API peuvent être créées avec différents protocoles et styles architecturaux.
- Les API REST, ou API basées sur l'architecture Representational State Transfer, peuvent évoluer facilement et transférer des données en toute sécurité en gérant les demandes via HTTP et en s'appuyant sur l'absence d'état, où aucun contenu client n'est stocké sur des serveurs entre les demandes.
- Le protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) facilite le partage de données entre des applications situées dans des environnements différents ou écrites dans des langages différents. Les API SOAP déterminent comment les données peuvent être transmises sur les réseaux, comment les messages peuvent être envoyés et quels messages doivent être inclus.
- Les API RPC utilisent l'appel de procédure à distance pour exécuter du code sur les réseaux distants.
- GraphQL est un langage de requête open source qui réduit le nombre d'allers-retours entre les clients et les serveurs, ce qui peut être utile pour les applications qui s'exécutent sur des connexions lentes ou peu fiables. Les API GraphQL permettent aux clients d'obtenir les données dont ils ont besoin en engageant un point de terminaison d'API unique, plutôt que de chaîner plusieurs requêtes ensemble.
- Les Webhooks sont impliqués dans la mise en œuvre d'architectures basées sur les événements, où les demandes sont automatiquement envoyées en réponse aux déclencheurs basés sur les événements.
Quels sont les avantages des API ?
Pour de nombreuses entreprises, les API sont des ressources stratégiques qui aident à numériser les processus, à activer l'automatisation, à accélérer les workflows, à connecter les personnes et les applications et à proposer des produits et services innovants. Les API peuvent contribuer à offrir une expérience client exceptionnelle et à améliorer l'agilité opérationnelle.
Qu'est-ce qu'une passerelle API ?
Une passerelle d'API est une application qui reçoit les demandes, les traite, les transmet au serveur approprié et renvoie les données à l'utilisateur ou à l'application qui les a demandées. Les passerelles d'API fournissent un point centralisé pour la gestion, la sécurisation et l'optimisation des appels API, requêtes comme réponses.
Quelles sont les menaces pour les API ?
Les API sont attrayantes pour les pirates, car elles contiennent souvent les clés d'informations précieuses. Lorsqu'elles ne sont pas correctement sécurisées, les API peuvent potentiellement exposer une grande quantité de données sensibles. Les pirates cherchent souvent à cibler les API qui sont créées et déployées sans mesures de sécurité suffisantes, ainsi que les API héritées qui ne sont pas régulièrement mises à jour. Les acteurs malveillants peuvent utiliser des API pour accéder à des données sensibles, perturber des services ou pirater des systèmes.
Qu'est-ce que la prolifération des API ?
Alors que les technologies digitales comme le cloud computing et les microservices continuent de se développer, la croissance rapide des applications a entraîné une prolifération des API, où le nombre d'API augmente de manière exponentielle, et les incohérences dans les normes de conception et de documentation des API rendent la gestion des API plus difficile. La prolifération des API rend plus difficile la mise en œuvre et la gestion appropriées des stratégies de sécurité pour les équipes de sécurité, ce qui augmente les risques pour l'entreprise.
Qu'est-ce que la découverte des API ?
La découverte des API est le processus d'identification et de catalogage de toutes les API au sein de l'empreinte digitale d'une entreprise, ainsi que de leurs points de terminaison, fonctions et structures de données associées. La découverte des API est essentielle pour éviter la redondance, identifier les risques de sécurité, documenter les API et garantir l'intégration et l'interopérabilité.
Qu'est-ce que la sécurité des API ?
Les pratiques de sécurité des API impliquent la découverte et le suivi de toutes les API au sein d'un écosystème digital, l'identification des vulnérabilités qui existent au sein de chaque API, l'exploitation des solutions de sécurité existantes et la mise en place d'un ensemble de stratégies de sécurité qui gouvernent et protègent toutes les API. Les solutions de protection des API peuvent inclure des tests d'API, un pare-feu d'applications Web, un chiffrement, une architecture Zero Trust, des analyses comportementales, des solutions pour la sécurité des passerelles d'API, la sécurité OpenAPI et la recherche gérée des menaces.