Wie funktionieren APIs?

APIs (Application Programming Interfaces, Anwendungsprogrammierschnittstellen) bieten einen Satz von Protokollen und Definitionen, die es verschiedenen Softwarekomponenten oder -programmen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und Daten gemeinsam zu nutzen.

APIs bestimmen, wie eine Anwendung auf die Daten oder Funktionen eines anderen Softwareprogramms zugreifen kann. Um beispielsweise Wetterinformationen auf einer Website einzubeziehen, können Programmierer eine API verwenden, um mit einer Website zu kommunizieren, die Wetterberichte in Echtzeit bereitstellt, anstatt ein eigenes Programm zur Erfassung und Interpretation von Wetterdaten erstellen zu müssen. In der digitalen Welt von heute sind APIs an fast jeder Aktion und Transaktion beteiligt, die Sie online durchführen, einschließlich mobiler Zahlungen oder des Surfens auf einer E-Commerce-Website.