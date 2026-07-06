사이버 범죄란 무엇일까요?

사이버 범죄는 기업이 온라인 활동을 시작할 무렵부터 언제나 IT 보안 팀을 괴롭혀왔습니다. 인터넷과 디지털 인프라가 발전함에 따라 공격자들은 기업의 기술 및 보안 체계가 가진 새로운 약점을 이용하기 위해 지속적으로 기법과 기술에 변화를 주고 있습니다.



사이버 범죄의 규모와 정교함이 매년 지속적으로 증가함에 따라 성공적인 공격을 해결하는 데 드는 비용도 증가하고 있습니다. 경쟁력과 수익성을 보호하기 위해서는 진화하는 사이버 보안 위협과 변화하는 비즈니스 요구사항에 효과적으로 대응할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

Akamai가 도움을 드릴 수 있습니다. 클라우드에서 엣지까지 전 세계에서 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축한 Akamai는 인터넷을 잘 이해하고 있고 기업이 인터넷을 비즈니스에 어떻게 사용하는지 잘 알고 있습니다. Akamai는 탁월한 기능과 확장성을 바탕으로, 공격자가 기업 인프라 전체에서 어떻게 취약점을 찾고 악용하는지 보다 쉽게 파악할 수 있습니다. Akamai의 포괄적인 보안 솔루션 포트폴리오는 나날이 증가하는 사이버 범죄의 위협으로부터 인터넷 기반 인프라의 모든 측면을 보호합니다.