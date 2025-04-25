이벤트 버스란 무엇일까요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.
이벤트 기반 아키텍처(EDA)에서 이벤트 버스는 이벤트 게시자와 이벤트 구독자 간 이벤트 데이터에 대한 실시간 통신을 용이하게 합니다.
이벤트란 무엇인가요?
이벤트는 시스템 상태의 변화를 말합니다. 이벤트는 다른 상황을 유발할 수 있는 상태입니다. 이커머스 거래, 잠재 고객의 정보 요청, 데이터 유출, 장비 불량, 주가 변동, 웹사이트에서 고객의 URL 클릭 동작 등이 모두 이벤트의 예입니다. 기업의 경우 이벤트 알림을 최대한 빨리 받는 역량이 효율성, 생산성, 경쟁력을 높이는 데 핵심적인 요소입니다. 이를 위해 IT 아키텍트는 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처란 무엇일까요?
EDA는 시스템이 다양한 이벤트를 신속하게 탐지, 처리, 대응할 수 있도록 하는 소프트웨어 및 하드웨어의 설계 패턴입니다. 이벤트 기반 아키텍처에는 다음이 포함됩니다.
- 이벤트 게시자. 이벤트 게시자 또는 이벤트 생성자는 이벤트가 발생하면 즉시 알림을 발행하는 시스템입니다. 이벤트 게시자는 사용자 이벤트에 대한 데이터를 전송하는 사용자 인터페이스, 온도나 움직임의 변화를 전달하는 IoT 디바이스, 결제 완료를 알리는 API, 데이터베이스 레코드의 변경을 나타내는 데이터베이스, 작업, 워크플로우 또는 마일스톤이 완료될 때 이벤트를 생성하는 워크플로우 엔진일 수 있습니다.
- 이벤트 버스. 이벤트 버스는 이벤트 게시자와 소비자 간 중개자 역할을 하는 미들웨어입니다. 이벤트 버스는 이벤트 게시자로부터 이벤트 메시지를 실시간으로 수신하고, 특정 이벤트 채널 또는 이벤트 클래스로부터 정보를 수신하기 위해 구독한 이벤트 소비자가 데이터를 사용할 수 있도록 합니다. (메시지 큐, 이벤트 브로커 또는 이벤트 스트림이 이 함수를 채울 수도 있습니다.)
- 이벤트 소비자. 이벤트 구독자 또는 이벤트 리스너라고도 하는 이벤트 소비자는 이벤트에 대한 정보를 수신하고, 처리하며, 이를 기반으로 작업을 수행합니다. 이벤트 소비자의 작업으로는 데이터베이스 업데이트, 이메일 전송, 알림 발행, 주문, 워크플로우 트리거 또는 새로운 이벤트 생성이 포함될 수 있습니다.
EDA 기술의 장점은 무엇일까요?
이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 버스는 기업 IT 시스템에 여러 가지 장점을 제공합니다.
EDA 시스템은 이벤트 버스를 중개자로 사용해 비동기 메시징과 애플리케이션의 느슨한 결합을 지원합니다. 이벤트를 게시하는 시스템은 정보를 보내는 위치를 알 필요가 없으며, 이벤트 소비자는 이벤트 메시지가 어디에서 생성되는지 알 필요가 없습니다. 한 애플리케이션이 다른 애플리케이션으로부터 정보를 요청한 다음 응답을 기다리는 '요청 및 응답' 방식의 아키텍처에 비해 상당한 장점을 제공합니다.
이러한 비동기 메시징에서는 게시자와 소비자가 정보에 대한 조치를 취하거나 다음 작업으로 넘어가기 전에 응답을 기다리지 않아도 됩니다. 이벤트 생성자는 이벤트 소비자에 대해 알 필요가 없으며 이벤트 소비자는 이벤트 생성자에 대해 알 필요가 없습니다. 생성자는 단순히 어떤 일이 일어났음을 인지하고 소비자는 관심 있는 이벤트를 수신 대기합니다. 이러한 느슨한 결합은 장애에 대한 시스템 복원력을 높여줍니다. 따라서 이벤트 기반 아키텍처는 필요할 때 다양한 구성요소를 독립적으로 확장할 수 있으며, 시스템은 대량의 데이터를 더 빠른 속도와 실시간 처리 기능으로 처리할 수 있습니다.
EDA에서 이벤트 버스는 어떻게 작동하나요?
이벤트 버스는 일반적으로 게시 및 구독 모델에서 사용됩니다. EDA에 대한 이러한 접근 방식에서 이벤트 버스는 게시자로부터 메시지를 수신하고, 필요한 경우 정보를 변환하며, 메시지를 체계적으로 정리 및 정렬하고, 메시지를 구독자에게 라우팅해 소비한 후 메시지를 삭제합니다.
이 프로세스의 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 이벤트 데이터를 수신하기 위해 이벤트 소비자는 이벤트 버스에서 특정 이벤트, 이벤트 유형 또는 이벤트 클래스에 대한 정보를 수신하도록 설정됩니다.
- 이벤트 버스가 이벤트 게시자로부터 메시지를 수신하면 데이터를 모든 적절한 구독자에게 라우팅합니다. 또한 기업은 데이터를 일정 기간 보관하도록 버스를 설정해 소비자가 자신의 일정에 따라 데이터를 얻을 수 있도록 할 수 있습니다.
이벤트 소비자를 사용하면 어떤 장점이 있나요?
이벤트 버스는 이벤트 기반 아키텍처의 구성요소를 통해 다음과 같은 장점을 제공합니다.
- 의존성 없는 통신. 이를 통해 다운타임을 유발하거나 전체 시스템에 영향을 주지 않고도 구성요소를 쉽게 추가하거나 수정할 수 있습니다.
- 수평 확장. 이벤트 버스 아키텍처는 동일 구성요소의 여러 인스턴스를 동시에 배포할 수 있도록 해 병렬 처리를 가능하게 함으로써 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 비동기 통신 처리. 이벤트 버스는 시스템 전반에서 이벤트 메시지 처리를 촉진함으로써 비동기 통신을 더 쉽게 처리하고 구성요소가 독립적으로 작업을 트리거할 수 있도록 합니다.
이벤트 버스의 사용 사례에는 무엇이 있나요?
이벤트 버스는 광범위한 애플리케이션에 대한 이벤트 메시지 처리를 촉진하는 데 사용될 수 있다.
- 이커머스. 이커머스 플랫폼은 이벤트 버스를 통해 '제품 주문', '결제 완료' 또는 '패키지 배송' 등의 이벤트를 전달합니다. 이러한 이벤트는 이벤트 소비자가 인보이스 생성, 이메일 확인 전송, 추가 인벤토리 주문 등의 작업을 트리거하도록 유도할 수 있습니다.
- 마이크로서비스. 이벤트 버스와 EDA의 느슨한 결합 특성은 마이크로서비스 간 통신에 적합한 인프라입니다.
- IoT 데이터 수집. 이벤트 버스는 환경 데이터나 트래픽 및 사람의 이동을 추적하는 사물 인터넷(IoT) 디바이스와 센서로부터 대량의 이벤트 데이터를 수신할 수 있습니다.
- 변경 데이터 캡처. 이벤트 버스는 고객의 CRM 레코드가 업데이트되거나, 새 등록이 기록되거나, 인벤토리 품목 재고 부족 상태가 발생하는 등 데이터베이스의 변경 사항과 관련된 이벤트 처리를 촉진할 수 있습니다.
- 통합. EDA 및 이벤트 버스는 비동기 통신과 시스템 간 느슨한 결합 관계를 통해 다양한 기술의 통합을 장려합니다.
- 실시간 데이터 처리. 이벤트 버스는 이벤트가 발생하는 즉시 소비자에게 알려 실시간으로 데이터베이스에 반영합니다.
일반적인 이벤트 버스 서비스로 무엇이 있나요?
가장 널리 사용되는 이벤트 버스 서비스로는 Java Message Service(JMS), Apache Kafka, RabbitMQ, Microsoft Azure Event Grid, Google Cloud Pub/Sub, Amazon EventBridge와 같은 AWS 서비스가 있습니다.
FAQ
이벤트 버스는 일반적으로 실시간 통신 처리를 용이하게 하는 데 사용됩니다. 메시지 큐는 소비자가 메시지를 처리할 준비가 될 때까지 메시지를 저장해 서비스와 구성요소 간의 비동기 통신을 지원합니다. 메시지 브로커는 보다 복잡한 환경에서 프로토콜 간 메시지를 변환하는 데 사용됩니다.
이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 버스는 클라우드 컴퓨팅을 위한 서버리스 모델을 지원하는 기술입니다. 서버리스 아키텍처를 기반으로 개발자는 기본 서버와 인프라의 관리 및 설정에 대한 걱정 없이 코드를 작성하고 배포할 수 있습니다. 이벤트 버스는 서버리스 아키텍처의 중요한 부분일 수 있으며, 이벤트 메시지를 배포하고 처리함으로써 이벤트 기반 측면을 촉진합니다.