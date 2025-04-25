이벤트 버스란 무엇일까요?

이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 버스는 기업 IT 시스템에 여러 가지 장점을 제공합니다.

EDA 시스템은 이벤트 버스를 중개자로 사용해 비동기 메시징과 애플리케이션의 느슨한 결합을 지원합니다. 이벤트를 게시하는 시스템은 정보를 보내는 위치를 알 필요가 없으며, 이벤트 소비자는 이벤트 메시지가 어디에서 생성되는지 알 필요가 없습니다. 한 애플리케이션이 다른 애플리케이션으로부터 정보를 요청한 다음 응답을 기다리는 '요청 및 응답' 방식의 아키텍처에 비해 상당한 장점을 제공합니다.

이러한 비동기 메시징에서는 게시자와 소비자가 정보에 대한 조치를 취하거나 다음 작업으로 넘어가기 전에 응답을 기다리지 않아도 됩니다. 이벤트 생성자는 이벤트 소비자에 대해 알 필요가 없으며 이벤트 소비자는 이벤트 생성자에 대해 알 필요가 없습니다. 생성자는 단순히 어떤 일이 일어났음을 인지하고 소비자는 관심 있는 이벤트를 수신 대기합니다. 이러한 느슨한 결합은 장애에 대한 시스템 복원력을 높여줍니다. 따라서 이벤트 기반 아키텍처는 필요할 때 다양한 구성요소를 독립적으로 확장할 수 있으며, 시스템은 대량의 데이터를 더 빠른 속도와 실시간 처리 기능으로 처리할 수 있습니다.