이벤트 소비자란 무엇일까요?

이벤트를 게시하고 소비하는 두 가지 기본 모델이 있습니다.

게시/구독(Pub/Sub)

이벤트 메시징 모델이라고도 하는 이 모델에서 이벤트 소비자는 다양한 주제를 구독하고 특정 이벤트에 대한 정보를 수신하도록 선택합니다. 이벤트 프로듀서가 이벤트를 게시하면 해당 정보가 이벤트 브로커로 전송되어 필요한 경우 정보를 변환하거나 변환하고 데이터를 대기열에 저장한 다음 이벤트 소비자에게 메시지를 보냅니다. 소비자가 메시지를 수신하면 브로커가 메시지를 삭제합니다.

잘 알려진 Pub/Sub 서비스로는 Apache Kafka, Confluent, Amazon의 Simple Notification Service(SNS), Amazon의 Simple Queue Service(SQS), Azure Web Pub/Sub, GCP의 Pub/Sub가 있습니다.

이벤트 스트리밍 모델

이 접근 방식에서 이벤트 소비자는 이벤트 프로듀서가 브로커에게 전송하는 스트리밍 이벤트 메시지를 구독합니다. Pub/Sub와 달리 메시지는 지속적이므로 일정 기간 동안 저장되고 보관됩니다. 즉, 소비자는 언제든지 스트림에 접속하고 이벤트 메시지에 소급해 접속할 수 있습니다. 소비자는 Pub/Sub와 마찬가지로 게시된 모든 메시지를 수신하는 대신 스트림에서 특정 이벤트만 수신하도록 설정할 수도 있습니다. 이벤트 스트리밍 모델은 또한 이벤트 소비자가 일련의 이벤트의 정보를 기반으로 작업을 수집하고 시작하는 복잡한 이벤트 처리를 가능하게 합니다.

이벤트 스트리밍을 제공하는 기업으로는 AWS EventBridge, AWS Kinesis, Azure Stream Analytics, GCP Dataflow, Apache Beam 등이 있습니다.