FedRAMP 인증이란 무엇인가요?

FedRAMP®(Federal Risk and Authorization Management Program)는 미국 연방 정부가 클라우드 서비스를 평가, 인증, 모니터링하기 위해 표준화된 접근 방식을 수립합니다. 미국 연방 기관과 협력하려는 모든 클라우드 서비스 사업자(CSP)는 FedRAMP를 준수하고 클라우드 솔루션에 대한 인증을 획득해 연방 클라우드 보안 표준을 준수함을 입증해야 합니다.

GSA(General Services Administration) 내 FedRAMP PMO(Program Management Office)에서 관리하는 이 프로그램은 클라우드에서 연방 정보 시스템을 보호하기 위해 미국 OMB(Office of Management and Budget)에서 규정한 요구사항을 구현합니다. 클라우드 환경을 표적으로 삼는 사이버 위협이 증가함에 따라 정부 기관은 모든 CSP의 보안 체계와 연방 정보를 보호하는 제어 장치를 철저히 평가해야 합니다.

2011년에 수립된 FedRAMP는 여러 연방 기관에서 통제된 미분류 정보를 처리하기 위해 클라우드 기술에 대한 보안 인증을 발행하는 공식 프로세스 역할을 합니다.