O que é a certificação FedRAMP?

O Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP®) estabelece uma abordagem padronizada para avaliar, autorizar e monitorar serviços em nuvem destinados ao governo federal dos Estados Unidos. Todo provedor de serviços em nuvem (Cloud Service Provider – CSP) que deseje trabalhar com agências federais dos EUA deve estar em conformidade com o FedRAMP e obter certificação para suas soluções em nuvem, demonstrando adesão aos padrões federais de segurança em nuvem.

Gerenciado pelo FedRAMP Program Management Office (PMO), dentro da General Services Administration (GSA), o programa implementa requisitos determinados pelo U.S. Office of Management and Budget (OMB) para proteger sistemas federais de informação na nuvem. Com as ciberameaças cada vez mais voltadas para ambientes de nuvem, as agências governamentais precisam avaliar detalhadamente a postura de segurança de cada CSP e os controles que protegem as informações federais.

Criado em 2011, o FedRAMP é o processo oficial para emitir autorizações de segurança para tecnologias de nuvem que lidam com informações não classificadas controladas em todas as agências federais.