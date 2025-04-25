사이버 위협 보안이란 무엇일까요?

오늘날 많은 사이버 위협 보안 솔루션은 한 가지 종류의 공격을 탐지하고 차단하도록 설계되었습니다. 따라서 기업들은 랜섬웨어, DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격, 크리덴셜 스터핑, 피싱, SQL 인젝션 등의 위협을 방어하기 위해 다양한 포인트 솔루션을 자주 도입해야 합니다.

그러나 공격자들은 점점 더 다양한 기법을 사용해 다양한 종류의 공격을 조직화된 캠페인에 혼합하고 있습니다. 이러한 다차원 공격은 IT 리소스가 제한적인 기업과 한 종류의 사이버 위협 보안에 중점을 둔 솔루션을 공격할 가능성이 높습니다. 또한 해커는 대역폭을 많이 소비하는 DDoS 공격과 SQL 인젝션 및 기타 공격 기법을 결합해, 데이터나 자금을 훔치려는 본래 목적을 요란스러운 DDoS 캠페인으로 위장할 수 있습니다.

한 가지 종류의 공격 기법에만 초점을 맞춘 사이버 위협 보안 솔루션은 다양한 잠재적 공격에 한 번에 대응할 수 있는 기술만큼 효과적이지 않습니다. 이것이 바로 Akamai가 기업 보안을 위해 멀티레이어 통합 접근 방식을 지원하는 포괄적인 보안 솔루션을 제공하는 이유입니다.