Che cos'è la certificazione FedRAMP?

Prima dell'implementazione della certificazione FedRAMP, i provider di servizi cloud hanno dovuto affrontare sfide significative per lavorare con il governo federale degli Stati Uniti:

Ogni agenzia federale richiedeva una propria metodologia di valutazione della sicurezza per i sistemi informativi

Gli standard di sicurezza variavano in modo incoerente tra i vari reparti

I provider hanno completato valutazioni e documentazione ridondanti

I processi di adozione del cloud erano lenti e costosi

La visibilità sulla sicurezza variava da un'agenzia all'altra

Il governo degli Stati Uniti ha creato la certificazione FedRAMP per risolvere questi problemi implementando un sistema basato sul concetto di fare una volta e usare più volte, che standardizza la valutazione della sicurezza, l'autorizzazione e il monitoraggio continuo. L'OMB ha reso obbligatoria la conformità al programma FedRAMP per le implementazioni cloud delle agenzie federali negli Stati Uniti nel 2011 e questo approccio ha acquisito ulteriore legittimità quando il FedRAMP Authorization Act ha codificato ufficialmente il programma in vigore nel 2022.