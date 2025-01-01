联邦风险与授权管理计划 (FedRAMP®) 为美国联邦政府建立了评估、授权和监控云服务的标准化方法。寻求与美国联邦机构合作的云服务提供商 (CSP) 必须符合 FedRAMP 标准，并获得其云解决方案的认证，以证明其遵守联邦云安全标准。

该计划由总务管理局 (GSA) 下属的 FedRAMP 项目管理办公室 (PMO) 管理，旨在落实美国管理和预算办公室 (OMB) 规定的保护云端联邦信息系统的要求。针对云环境的网络威胁越来越多，政府机构必须全面评估每个 CSP 的安全态势以及保护联邦信息的控制措施。

FedRAMP 成立于 2011 年，是为云技术颁发安全授权的官方流程，获得授权的技术才能处理跨联邦机构的受控未分类信息。