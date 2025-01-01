Federal Risk and Authorization Management Program（FedRAMP®）は、米国連邦政府のクラウドサービスの評価、承認、監視のための標準化されたアプローチを確立します。米国連邦政府機関と連携しようとするすべてのクラウドサービスプロバイダー（CSP）は、FedRAMPに準拠し、連邦クラウドセキュリティ標準への準拠を証明するクラウドソリューションの認定を取得する必要があります。

このプログラムは、General Services Administration（GSA）内のFedRAMP PMO（Program Management Office）によって管理され、クラウド内の連邦情報システムを保護するために米国行政管理予算局（OMB）が義務付けた要件を実装します。クラウド環境を標的とするサイバー脅威が増加している中、政府機関はすべてのCSPのセキュリティ体制と連邦情報を保護する管理を徹底的に評価する必要があります。

2011年に設立されたFedRAMPは、連邦政府機関全体で管理されている非機密情報を処理するためのクラウドテクノロジーのセキュリティ認可を発行するための正式なプロセスとして機能します。