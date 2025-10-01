웹 공격 차단, API 보안, 봇 차단 등의 작업을 자동으로 수행
수상 경력에 빛나는 Akamai의 보안 솔루션을 최대 9개월 동안 서비스 및 전문가 전환 옵션을 통해 무료로 경험해 보세요
레거시 WAF에서 전환하려는 팀을 위해 구축된 솔루션
오늘날 성능 저하 없는 보안으로 전환하는 기업의 모습을 확인해 보세요.
- 복잡성 해소 - 다른 벤더사가 3가지 이상의 제품으로 분할해 제공하는 기능을 간소화하고 최고의 WAF, DDoS, 봇, API 보안 기능을 하나로 지원
- 제로데이 스트레스 방지 - 자동화된 신속한 룰 보호를 통해 기업에서 검증된 방어 조치로 안심하고 운영
- 운영 간소화 - 여러 위협 상황을 방어하는 자동 보안 솔루션으로 룰세트 조정을 넘어선 보안
- 제약 해제 - 온프레미스, 멀티클라우드, 오프-CDN 등 어디서나 WAF 배포
- 간편한 확장 - 복잡성을 가중시키지 않으면서 주요 보안 문제를 해결할 수 있는 최신 맞춤형 보호 기능 제공
한정 혜택
적은 예산으로 보안을 강화하세요. Akamai로 전환하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
App & API Protector 최대 9개월 무료 지원
무료 매니지드 통합 - 실제 전문가의 전환 지원 및 온보딩
Bot Manager, Malware Protection, Brand Protector 또는 Content Protection 등 다양한 AppSec 애드온 옵션
Akamai University 기회 - 장기적인 성공을 위해 팀 역량을 강화하세요
WAAP 전환을 계획해 보세요. 부담 없이 자세히 검토해 보세요.
*신규 고객에게만 제공되는 혜택입니다. 이용약관이 적용됩니다.
9개월은 부담스러우신가요? 30일 무료 체험으로 시작하세요
