专为已不再需要传统 WAF 的团队而打造
了解现代企业如何转向不折不扣的安全方案：
- 摆脱复杂性：整合其他供应商分散在 3 种以上产品中的功能，通过同一产品获得出色的 WAF、DDoS 攻击、爬虫程序和 API 防护
- 消除零日压力：经过企业验证的防御能力和自动快速规则防护，让您高枕无忧
- 简化运营：告别繁琐的规则集调整，借助免干预型安全解决方案防范各种威胁
- 打破限制：无论是在本地、多云还是非 CDN 环境中，都可以部署 WAF
- 轻松扩展：获得针对主要安全问题的高级、定制化保护，而不会增加复杂性
限时优惠
只需更少的预算，便可获得更强大的安全保障。改用 Akamai 产品即可获享：
最长 9 个月免费使用 App & API Protector
免费托管集成：由真正的专家提供迁移支持和入门指导
可选的应用安全附加选项：包括 Bot Manager、Malware Protection、Brand Protector 或 Content Protection
Akamai 大学席位：赋能您的团队，实现长期成功
让我们来安排您的 WAAP 迁移。轻松无压力，清晰又透明。
*此优惠仅适用于新客户。需遵守适用的条款和条件。
