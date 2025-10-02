X
Stoppez les attaques Web, sécurisez les API et bloquez automatiquement les bots

Découvrez la sécurité primée d'Akamai, qui offre désormais jusqu'à 9 mois gratuits de service et une migration assistée par des experts

Conçu pour les équipes qui ne peuvent plus se contenter des anciens WAF

Découvrez comment les entreprises actuelles optent pour une sécurité sans compromis :

  • Mettez fin au stress des attaques Zero Day : gagnez en tranquillité d'esprit grâce à une défense d'entreprise éprouvée avec une protection automatisée par des règles rapides.
  • Simplifiez les opérations : allez au-delà du paramétrage des ensembles de règles grâce à des solutions de sécurité autonomes qui vous protègent contre les différentes menaces.
  • Éliminez les contraintes : déployez un WAF n'importe où, que ce soit sur site, dans un environnement multicloud ou hors CDN.

  • Facilitez l'extension : bénéficiez de protections avancées et personnalisées pour répondre aux principaux problèmes de sécurité, sans complexité supplémentaire.

Découvrez les avis de nos clients

« Le meilleur du secteur. L'interface utilisateur est facile à parcourir et propose des options de personnalisation selon les besoins. »

Responsable de la sécurité informatique et de la gestion des risques, dans le secteur des assurances

Adidas Logo

Directeur principal de l'ingénierie de plateforme, adidas

« Akamai n'est pas qu'un fournisseur de solutions de sécurité, c'est un tremplin qui permet aux entreprises de prospérer. Ses solutions d'atténuation des bots nous donnent les armes pour protéger notre plateforme, tout en garantissant à nos clients réels une expérience fluide et de hautes performances. »

Zalando Logo

Responsable de l'ingénierie, Zalando

« L'ajout des renseignements d'Akamai a été essentiel pour faire évoluer notre stratégie de cybersécurité et garantir une expérience d'achat exceptionnelle. »

