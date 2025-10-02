X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

Web 攻撃を阻止し、API を保護し、ボットを自動的にブロックします

受賞歴を誇る Akamai のセキュリティをご体験ください。サービスとエキスパートによる移行を、最大 9 か月無料でご利用いただけます

レガシー WAF を超えて成長したチーム向けに構築

現代の企業が、次のような点に妥協することなくセキュリティへ移行している方法をご覧ください。

  • ゼロデイストレスを解消：企業が実証した自動化された迅速なルール保護機能があるため、安心してご利用いただけます
  • 運用のシンプル化：脅威を防御する実践的なセキュリティソリューションにより、ルールセットの調整を超えた移行を実現します
  • 制限を解除：オンプレミス、マルチクラウド、オフ CDN など、どこにでも WAF を展開できます

  • 容易な拡張：複雑さを増すことなく、高度でカスタマイズされた保護機能を利用して、セキュリティ上の主要な懸念事項を把握できます

期間限定プロモーション

少ない予算でより多くのセキュリティを確保しましょう。Akamai に切り替えると、

Akamai のセキュリティエキスパートにご相談ください 

WAAP 移行をマッピングしましょう。プレッシャーを受けることはありません。明瞭さがもたらされるだけです。 

* 特典は新規のお客様のみご利用いただけます。諸条件が適用されます。 

9 か月では長すぎますか？30 日間の無料トライアルをご利用ください

エキスパートに相談する

Akamai のお客様によるコメントをご紹介します

Gartner Peer Insights

★ ★ ★ ★ ★

「業界で最も優れた製品です。UI は操作が簡単で、必要に応じてカスタマイズできるオプションが用意されています」

In Insurance、IT Security & Risk Management Associate

ピアレビューを読む
Adidas Logo

adidas、Senior Director of Platform Engineering

「Akamai は、単にセキュリティソリューションを提供するだけではなく、ビジネスの成長を支えてくれます。Akamai のボット緩和ソリューションを活用することで、当社は自社プラットフォームを保護すると同時に、実際の顧客にスムーズかつ高パフォーマンスな体験を提供することができるのです」

お客様事例を読む
Zalando Logo

Zalando、Engineering Manager

「サイバーセキュリティを進化させ、優れたショッピング体験を実現するうえで、Akamai のインテリジェンスも欠かせないものとなっています」

お客様事例を読む

1GARTNER® は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、また PEER INSIGHTS™ は Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE のバッジは、Gartner Inc. または関連会社の商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.Gartner Peer Insights の内容は、個々のエンドユーザーの主観的意見を集めたものであり、事実を表現したものでも、ガートナーおよびその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、本コンテンツに掲載された特定のベンダーまたは製品、サービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、本コンテンツの正確性または完全性について一切の保証を行うものではありません。