Web 攻撃を阻止し、API を保護し、ボットを自動的にブロックします
受賞歴を誇る Akamai のセキュリティをご体験ください。サービスとエキスパートによる移行を、最大 9 か月無料でご利用いただけます
レガシー WAF を超えて成長したチーム向けに構築
現代の企業が、次のような点に妥協することなくセキュリティへ移行している方法をご覧ください。
- 複雑さを解消：他のベンダーでは 3 つ以上の製品に分散しているサービスを合理化し、最上位の WAF、DDoS、ボット、API 保護を 1 つのソリューションで実現します
- ゼロデイストレスを解消：企業が実証した自動化された迅速なルール保護機能があるため、安心してご利用いただけます
- 運用のシンプル化：脅威を防御する実践的なセキュリティソリューションにより、ルールセットの調整を超えた移行を実現します
- 制限を解除：オンプレミス、マルチクラウド、オフ CDN など、どこにでも WAF を展開できます
- 容易な拡張：複雑さを増すことなく、高度でカスタマイズされた保護機能を利用して、セキュリティ上の主要な懸念事項を把握できます
期間限定プロモーション
少ない予算でより多くのセキュリティを確保しましょう。Akamai に切り替えると、
App & API Protector を最大 9 か月無料でご利用いただけます
無料のマネージド型統合：真の専門家による移行サポートとオンボーディング
オプションの AppSec アドオンを利用可能：Bot Manager、Malware Protection、Brand Protector、Content Protection など
Akamai University シート：チームの長期的な成功を支援
Akamai のお客様によるコメントをご紹介します
