Linode Kubernetes Engine은 예측 가능하고 비용 효율적인 가격으로 제공되는 관리형 쿠버네티스 서비스로, 컨테이너화된 워크로드를 구축하고 확장하세요. LKE-Enterprise로 업그레이드하고 전용 리소스, 향상된 확장성, 최신 보안 기능을 통해 대규모 프로덕션 워크로드를 지원하세요. 단 몇 분 만에 확장을 시작하세요.