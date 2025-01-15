X
LKE(Linode Kubernetes Engine) 

Akamai Cloud에서 완전 관리형 쿠버네티스 오케스트레이션 엔진으로, 컨테이너화된 애플리케이션을 배포하세요.

계정 만들기
문의하기

LKE-Enterprise가 컨테이너화된 애플리케이션을 프로덕션 환경에서 안정적으로 확장할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보세요.

블로그 읽기

빠르고 간단한 쿠버네티스 클러스터 배포

Linode Kubernetes Engine은 예측 가능하고 비용 효율적인 가격으로 제공되는 관리형 쿠버네티스 서비스로, 컨테이너화된 워크로드를 구축하고 확장하세요. LKE-Enterprise로 업그레이드하고 전용 리소스, 향상된 확장성, 최신 보안 기능을 통해 대규모 프로덕션 워크로드를 지원하세요. 단 몇 분 만에 확장을 시작하세요.

인프라를 최적화해 효율성 극대화

리소스 클러스터 전반에 컨테이너를 원활하게 확장 및 분산해 활용도를 높이는 애플리케이션 인프라를 통해 클라우드 ROI를 극대화하세요.

오늘 배포하고, 내일 손쉽게 확장 가능

신속한 초기 배포부터 엔터프라이즈급 운영까지 지원하는, DevOps 친화적인 쿠버네티스 플랫폼으로 더욱더 빠르게 가치를 제공하세요.

어디서나 구축하고 실행하세요

클라우드에 구애받지 않는 CNCF 표준 기반의 API 솔루션으로, 클라우드 네이티브 환경에서 유연하게 실행하고 손쉽게 이전할 수 있습니다. 모든 클라우드에서 애플리케이션을 실행할 수 있으며 벤더사 종속을 피할 수 있습니다.

주요 LKE - Enterprise 특징

기업 환경을 위한 전용 리소스, 확장성, 보안 중심 설계

탁월한 성능을 위한 전용 리소스

LKE-Enterprise는 전용 컨트롤 플레인과 인그레스 리소스를 제공해 애플리케이션이 모든 규모에서 일관된 성능을 낼 수 있도록 보장합니다.

간편하게 구현하는 엔터프라이즈급 보안

포괄적인 방화벽 제어, VPC 지원, 타사 IAM 통합을 통해 보안 기능을 간편하게 구현할 수 있습니다.

안정적이고 유연한 확장

작업자 클러스터에 대해 99.9% SLA를 보장하고 500개 이상의 노드를 지원하므로 컨테이너화된 애플리케이션을 성능 저하 없이 확장할 수 있습니다.

기능

  • LKE는 고가용성 컨트롤 플레인을 제공하며 LKE-Enterprise는 노드에 대해 99.9% SLA를 보장해 높은 안정성을 제공합니다.
  • LKE는 트래픽을 라우팅하기 위해 NodeBalancer를 자동으로 프로비저닝하며, LKE-Enterprise는 10Gbps 처리량의 전용 인그레스를 제공합니다.
  • LKE-Enterprise는 가상 프라이빗 클라우드(VPC)와 통합되어 클러스터를 격리하고, 접속을 제어해 워크로드를 안전하게 보호합니다.
  • GPU 기반의 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 배포해 AI, ML, 미디어 성능을 가속화하세요.
  • 클러스터 메타데이터는 지속적으로 백업되며, 장애 발생 시 자동으로 복원됩니다.
  • Block Storage 볼륨은 자동으로 프로비저닝되고 워크로드에 연결된 후 LKE 클러스터에 배포됩니다.
  • 마스터 및 노드 구성요소는 모니터링되며, 장애 발생 시 자동으로 복구하도록 설정할 수 있습니다

Linode Kubernetes Engine 가격 정책 

쿠버네티스 제어 플레인이 포함된 LKE의 투명한 사용량 기반 가격 정책을 확인해 보세요.

가격 보기

고객 사례

오픈 소스 배포를 혁신한 Eyevinn

컨설팅 기업 Eyevinn, Akamai Cloud를 통해 획기적인 오픈 소스 플랫폼과 지속 가능한 매출 공유 모델 혁신

고객 사례 확인하기

클라우드 운영을 간소화한 MTI

Akamai Cloud 컴퓨팅 서비스를 이용해 IT 인프라 강화 및 비용 절감

고객 사례 확인하기

게임 경험을 최적화하는 SharePlay

AWS에서 Akamai로 전환함으로써 지연 시간이 낮은 고성능 라이브 스트리밍 플랫폼을 구현하면서도 비용은 절감했습니다.

고객 사례 확인하기

최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요

Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.