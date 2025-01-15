기업 환경을 위한 전용 리소스, 확장성, 보안 중심 설계
빠르고 간단한 쿠버네티스 클러스터 배포
Linode Kubernetes Engine은 예측 가능하고 비용 효율적인 가격으로 제공되는 관리형 쿠버네티스 서비스로, 컨테이너화된 워크로드를 구축하고 확장하세요. LKE-Enterprise로 업그레이드하고 전용 리소스, 향상된 확장성, 최신 보안 기능을 통해 대규모 프로덕션 워크로드를 지원하세요. 단 몇 분 만에 확장을 시작하세요.
주요 LKE - Enterprise 특징
기능
- LKE는 고가용성 컨트롤 플레인을 제공하며 LKE-Enterprise는 노드에 대해 99.9% SLA를 보장해 높은 안정성을 제공합니다.
- LKE는 트래픽을 라우팅하기 위해 NodeBalancer를 자동으로 프로비저닝하며, LKE-Enterprise는 10Gbps 처리량의 전용 인그레스를 제공합니다.
- LKE-Enterprise는 가상 프라이빗 클라우드(VPC)와 통합되어 클러스터를 격리하고, 접속을 제어해 워크로드를 안전하게 보호합니다.
- GPU 기반의 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 배포해 AI, ML, 미디어 성능을 가속화하세요.
- 클러스터 메타데이터는 지속적으로 백업되며, 장애 발생 시 자동으로 복원됩니다.
- Block Storage 볼륨은 자동으로 프로비저닝되고 워크로드에 연결된 후 LKE 클러스터에 배포됩니다.
- 마스터 및 노드 구성요소는 모니터링되며, 장애 발생 시 자동으로 복구하도록 설정할 수 있습니다
고객 사례
다음 단계
