La certification CNCF garantit qu'un environnement Kubernetes répond à un ensemble d'exigences strictes et indépendantes des fournisseurs en matière de fiabilité, de compatibilité et d'interopérabilité. Concrètement, cela signifie que vos charges de travail, vos outils et vos API se comportent de manière cohérente, qu'ils soient exécutés sur LKE ou sur toute autre plateforme de l'écosystème cloud natif. Pour les équipes spécialisées dans l'IA en particulier, la conformité CNCF AI Conformance atteste que LKE répond aux modèles de charge de travail et aux exigences d'infrastructure propres aux déploiements d'IA avancés. Vous bénéficiez ainsi de la garantie d'un standard éprouvé, sans dépendance à un seul fournisseur.