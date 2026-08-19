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LKE : moteur Kubernetes géré

Exécutez des applications conteneurisées et des charges de travail d'IA sur un environnement de production Kubernetes, sans les contraintes opérationnelles associées

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PRÉSENTATION

Exécutez Kubernetes. Pas le plan de contrôle.

Déployez, gérez et faites évoluer vos applications conteneurisées et charges de travail d'IA sans avoir à vous soucier de la disponibilité du plan de contrôle, des défaillances de nœud ou des mises à niveau de version. LKE est un environnement Kubernetes certifié CNCF, prêt pour la production et hébergé sur Akamai Cloud. Il offre des pools de nœuds GPU ainsi qu'une pile d'IA open source préintégrée au sein d'un seul cluster.

Documentation

Conçu pour les développeurs qui exigent portabilité et contrôle

Plan de contrôle géré inclus

Ne vous souciez pas du plan de contrôle. Déployez rapidement avec un plan de contrôle géré et certifié CNCF sans frais supplémentaires.

Montez en charge avec une tarification transparente

Sachez précisément ce que vous payez. Un plan de contrôle entièrement géré, une tarification transparente des nœuds et du stockage, et un trafic sortant à 0,005 $/Go.

Utilisez vos outils existants grâce aux normes ouvertes

Automatisez vos déploiements à votre façon avec l'API Akamai Cloud, la CLI et les fournisseurs Terraform qui s'intègrent à vos flux de travail CI/CD.

Auto-réparation par défaut

Configurez des pods capables de se rétablir automatiquement et de reprogrammer les charges de travail sur d'autres nœuds en quelques secondes en cas de panne.

FONCTIONNEMENT

Choisissez l'offre Kubernetes géré adaptée à votre équipe

LKE : commencer en toute simplicitéLKE Enterprise : montez en charge en toute confiance
Plan de contrôle gratuit (option haute disponibilité : 60 $/cluster)Plan de contrôle dédié haute disponibilité, forfait de 300 $/mois
Jusqu'à 250 nœudsJusqu'à 500 nœuds
Calico CNICilium CNI (meilleures performances)
NodeBalancers standard (Dispositif d'équilibrage de la charge)NodeBalancers Premium, isolation en cloud privé virtuel et sécurité renforcée
Accès à la flotte croissante de nœuds GPU d'AkamaiMêmes pools de nœuds GPU, avec prise en charge de clusters allant jusqu'à 5 000 GPU

Un cluster, cinq couches

Bénéficiez de la puissance du réseau mondial d'Akamai, avec diffusion CDN, sécurité en bordure de l'Internet et trafic sortant à 0,005 $/Go. Ajoutez des ressources de calcul CPU et GPU ainsi que des services de stockage en mode objet et en mode bloc. Déployez ensuite LKE ou LKE Enterprise, puis App Platform pour la pile d'IA, et pour terminer vos propres charges de travail.

Schéma de l'architecture d'Akamai illustrant les charges de travail d'IA, App Platform for LKE, les ressources de calcul et les composants du réseau mondial.
CHARGES DE TRAVAIL D'IA

Charges de travail d'IA sur LKE

Exécutez l'inférence, les pipelines RAG, le fine-tuning ainsi que des agents d'IA sur la même plateforme Kubernetes gérée que le reste de vos applications

Calcul GPU

Des nœuds reposant sur les GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® et RTX 4000 Ada, avec prise en charge de jusqu'à 8 GPU par nœud et des cœurs vCPU dédiés.

Voir les détails du produit

Une pile d'IA préintégrée

App Platform for LKE inclut KServe, Kubeflow Pipelines, Istio, Knative et Open WebUI, testés conjointement et compatibles entre eux au niveau des versions.

Voir les détails du produit

Architectures de référence

Des guides publiés pour l'inférence des LLM, les pipelines RAG et le fine-tuning sur GPU vous permettent de vous lancer en toute simplicité à partir de déploiements fonctionnels.

Consulter les guides

Migration fluide, outils préintégrés, zéro friction

Tous les outils de plateforme, déjà assemblés

Ajoutez App Platform à n'importe quel cluster LKE en un clic et bénéficiez immédiatement d'Argo CD, Harbor, CloudNative-pg, Prometheus, Grafana, Loki, Sealed Secrets, cert-manager et Istio préintégrés. Les packages sont certifiés CNCF ou open source, ce qui évite les projets de migration complexes.

Migration depuis EKS, GKE ou AKS

Réutilisez vos manifestes existants, vos chartes Helm et vos pipelines CI/CD. LKE est certifié CNCF et compatible avec Kubernetes en amont. Vous pouvez ainsi simplement redéployer vos charges de travail plutôt que reconstruire votre environnement. Commencez par consulter le guide de migration GKE ou échangez avec un architecte de solutions à propos de votre cluster.

Donner plus de moyens aux équipes d'ingénierie et accélérer le développement

LKE pour les ingénieurs plateforme

Mettez des garde-fous en place avec les étiquettes, les marquages, le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et les politiques de version pour standardiser les clusters. Automatisez les opérations avec des intégrations API, CLI et Terraform qui prennent en charge la gestion de parc et GitOps. Restez flexible en utilisant votre CNI préféré.

LKE pour les développeurs

Importez votre pile avec Helm, Operators et l'ensemble de l'écosystème CNCF. Concentrez-vous sur le code pendant que LKE gère les opérations, la maintenance et la récupération du plan de contrôle pour que vous puissiez livrer les fonctionnalités plus rapidement.

* Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions  

FONCTIONNALITÉS

Principales capacités de Kubernetes géré avec LKE

Simplifiez les opérations Kubernetes grâce à des mécanismes de sécurité intégrés, une montée en charge automatisée et une haute disponibilité répartie sur des environnements cloud distribués, avec toute la flexibilité nécessaire pour gérer les charges de travail d'IA et d'inférence.

Déployez rapidement vos clusters

Obtenez un cluster Kubernetes prêt pour la production en quelques minutes. Pas de configuration complexe, pas de gestion du plan de contrôle, pas de YAML.

Assurez des charges de travail ouvertes et portables

Certifié CNCF et compatible en amont. Vos manifestes, diagrammes Helm et outils fonctionnent : pas de dépendance, pas de surprise.

Adaptez vos capacités pour répondre aux besoins de performance et d'inférence d'IA

Tirez parti des pools de nœuds, de l'ajustement automatique et des nœuds GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, prenant en charge jusqu'à 8 GPU par nœud ainsi que des vCPU dédiés.

Caractéristiques

  • Mettez en place des clusters prêts pour la production en quelques minutes à l'aide de Cloud Manager, de la CLI ou de l'API
  • Ajoutez App Platform for LKE en un seul clic pour bénéficier d'une pile CNCF préintégrée, comprenant KServe, Kubeflow, Istio et Knative
  • Assurez l'alignement des clusters avec les dernières versions de Kubernetes grâce à des mises à jour de version automatisées et sans interruption de service
  • Ajoutez ou supprimez des nœuds automatiquement à mesure que les charges de travail évoluent, avec chiffrement des données intégré pour chaque pool de nœuds
  • Bénéficiez d'un trafic sortant à 0,005 $/Go et de l'intégration du CDN Akamai sur la même plateforme
  • Exécutez tous types de charges de travail, des environnements de développement et de test aux déploiements de production multiéquipes et aux applications d'IA
  • Ajoutez des NodeBalancers lorsque vous en avez besoin ou effectuez une mise à niveau pour bénéficier d'un routage avancé et d'un débit plus élevé
  • Profitez de l'isolation en cloud privé virtuel et d'une sécurité réseau renforcée sur LKE Enterprise pour répondre aux exigences de conformité et multi-locataires
  • Choisissez votre CNI : Calico sur LKE pour la simplicité ou Cilium sur LKE Enterprise pour les performances et l'observabilité

Utilisez Kubernetes certifié CNCF sans dépendance à un fournisseur

Nous faisons partie du programme de conformité Kubernetes certifié par la CNCF. Cela signifie que vos charges de travail LKE sont conformes aux normes de portabilité et que vous aurez toujours accès aux dernières mises à jour et fonctionnalités.

Voir les détails

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Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

LKE propose des clusters de plan de contrôle partagés pour les charges de travail de petite à moyenne taille. LKE E fournit un plan de contrôle haute disponibilité dédié, un réseau privé et une fiabilité garantie par des accords de niveau de service (SLA) pour les charges de travail de production.

Versions de Kubernetes : Voir les dernières versions disponibles
API : compatibilité totale avec l'API Kubernetes
Régions : disponibilité
Traitement : partagé, dédié, mémoire élevée, GPU
Stockage : volumes persistants via le stockage en mode bloc
Mise en réseau : 40 Gbit/s entrants, trafic entrant gratuit

Oui. Vous pouvez migrer des clusters existants à l'aide de la même version et des mêmes manifestes de Kubernetes.

LKE Enterprise inclut un SLA de 99,9 % sur le plan de contrôle et les nœuds de travail. LKE offre une disponibilité optimale raisonnable avec prise en charge standard d'Akamai.

Oui : vos coûts incluent uniquement les ressources que vous déployez (nœuds, stockage, dispositifs d'équilibrage de la charge). Mais si vous choisissez le plan de contrôle haute disponibilité, il y a un coût associé.

LKE s'appuie sur Calico pour la mise en réseau des pods. LKE Enterprise utilise Cilium, qui apporte les performances et les capacités d'observabilité d'eBPF, ainsi que l'isolation VPC. Des politiques réseau sont disponibles dans les deux offres.

LKE et LKE Enterprise suivent l'évolution de Kubernetes en amont selon des calendriers de publication distincts. Les versions disponibles peuvent donc varier d'une offre à l'autre. Consultez la liste à jour dans la documentation produit. Les deux offres incluent des mises à niveau automatisées avec un impact minimal sur la disponibilité des applications.

Les pools de nœuds GPU s'appuient sur les modèles NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® et RTX 4000 Ada, avec jusqu'à 8 GPU par nœud et des cœurs vCPU dédiés. App Platform for LKE ajoute une pile d'IA open source préintégrée, tandis que les guides publiés couvrent les principaux cas d'usage tels que l'inférence de LLM, les pipelines RAG et le fine-tuning. 

Oui. LKE gère les charges de travail d'inférence IA à grande échelle grâce à la prise en charge native des GPU, à l'ajustement automatique tenant compte des ressources GPU, ainsi qu'à des capacités réseau et de stockage de niveau entreprise. LKE est également conforme à la spécification CNCF AI Conformance, ce qui permet d'exécuter des charges de travail répondant à des standards reconnus du secteur, sans la complexité ou les coûts généralement associés aux hyperscalers.

La certification CNCF garantit qu'un environnement Kubernetes répond à un ensemble d'exigences strictes et indépendantes des fournisseurs en matière de fiabilité, de compatibilité et d'interopérabilité. Concrètement, cela signifie que vos charges de travail, vos outils et vos API se comportent de manière cohérente, qu'ils soient exécutés sur LKE ou sur toute autre plateforme de l'écosystème cloud natif. Pour les équipes spécialisées dans l'IA en particulier, la conformité CNCF AI Conformance atteste que LKE répond aux modèles de charge de travail et aux exigences d'infrastructure propres aux déploiements d'IA avancés. Vous bénéficiez ainsi de la garantie d'un standard éprouvé, sans dépendance à un seul fournisseur.

Découvrez des ressources pour vous aider à déployer l'IA sur Kubernetes

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

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Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.