|LKE : commencer en toute simplicité
|LKE Enterprise : montez en charge en toute confiance
|Plan de contrôle gratuit (option haute disponibilité : 60 $/cluster)
|Plan de contrôle dédié haute disponibilité, forfait de 300 $/mois
|Jusqu'à 250 nœuds
|Jusqu'à 500 nœuds
|Calico CNI
|Cilium CNI (meilleures performances)
|NodeBalancers standard (Dispositif d'équilibrage de la charge)
|NodeBalancers Premium, isolation en cloud privé virtuel et sécurité renforcée
|Accès à la flotte croissante de nœuds GPU d'Akamai
|Mêmes pools de nœuds GPU, avec prise en charge de clusters allant jusqu'à 5 000 GPU
Exécutez Kubernetes. Pas le plan de contrôle.
Déployez, gérez et faites évoluer vos applications conteneurisées et charges de travail d'IA sans avoir à vous soucier de la disponibilité du plan de contrôle, des défaillances de nœud ou des mises à niveau de version. LKE est un environnement Kubernetes certifié CNCF, prêt pour la production et hébergé sur Akamai Cloud. Il offre des pools de nœuds GPU ainsi qu'une pile d'IA open source préintégrée au sein d'un seul cluster.
Conçu pour les développeurs qui exigent portabilité et contrôle
Choisissez l'offre Kubernetes géré adaptée à votre équipe
Un cluster, cinq couches
Bénéficiez de la puissance du réseau mondial d'Akamai, avec diffusion CDN, sécurité en bordure de l'Internet et trafic sortant à 0,005 $/Go. Ajoutez des ressources de calcul CPU et GPU ainsi que des services de stockage en mode objet et en mode bloc. Déployez ensuite LKE ou LKE Enterprise, puis App Platform pour la pile d'IA, et pour terminer vos propres charges de travail.
Charges de travail d'IA sur LKE
Exécutez l'inférence, les pipelines RAG, le fine-tuning ainsi que des agents d'IA sur la même plateforme Kubernetes gérée que le reste de vos applications
Migration fluide, outils préintégrés, zéro friction
Donner plus de moyens aux équipes d'ingénierie et accélérer le développement
Principales capacités de Kubernetes géré avec LKE
Simplifiez les opérations Kubernetes grâce à des mécanismes de sécurité intégrés, une montée en charge automatisée et une haute disponibilité répartie sur des environnements cloud distribués, avec toute la flexibilité nécessaire pour gérer les charges de travail d'IA et d'inférence.
Caractéristiques
- Mettez en place des clusters prêts pour la production en quelques minutes à l'aide de Cloud Manager, de la CLI ou de l'API
- Ajoutez App Platform for LKE en un seul clic pour bénéficier d'une pile CNCF préintégrée, comprenant KServe, Kubeflow, Istio et Knative
- Assurez l'alignement des clusters avec les dernières versions de Kubernetes grâce à des mises à jour de version automatisées et sans interruption de service
- Ajoutez ou supprimez des nœuds automatiquement à mesure que les charges de travail évoluent, avec chiffrement des données intégré pour chaque pool de nœuds
- Bénéficiez d'un trafic sortant à 0,005 $/Go et de l'intégration du CDN Akamai sur la même plateforme
- Exécutez tous types de charges de travail, des environnements de développement et de test aux déploiements de production multiéquipes et aux applications d'IA
- Ajoutez des NodeBalancers lorsque vous en avez besoin ou effectuez une mise à niveau pour bénéficier d'un routage avancé et d'un débit plus élevé
- Profitez de l'isolation en cloud privé virtuel et d'une sécurité réseau renforcée sur LKE Enterprise pour répondre aux exigences de conformité et multi-locataires
- Choisissez votre CNI : Calico sur LKE pour la simplicité ou Cilium sur LKE Enterprise pour les performances et l'observabilité
Témoignages clients
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
LKE propose des clusters de plan de contrôle partagés pour les charges de travail de petite à moyenne taille. LKE E fournit un plan de contrôle haute disponibilité dédié, un réseau privé et une fiabilité garantie par des accords de niveau de service (SLA) pour les charges de travail de production.
Versions de Kubernetes : Voir les dernières versions disponibles
API : compatibilité totale avec l'API Kubernetes
Régions : disponibilité
Traitement : partagé, dédié, mémoire élevée, GPU
Stockage : volumes persistants via le stockage en mode bloc
Mise en réseau : 40 Gbit/s entrants, trafic entrant gratuit
Oui. Vous pouvez migrer des clusters existants à l'aide de la même version et des mêmes manifestes de Kubernetes.
LKE Enterprise inclut un SLA de 99,9 % sur le plan de contrôle et les nœuds de travail. LKE offre une disponibilité optimale raisonnable avec prise en charge standard d'Akamai.
Oui : vos coûts incluent uniquement les ressources que vous déployez (nœuds, stockage, dispositifs d'équilibrage de la charge). Mais si vous choisissez le plan de contrôle haute disponibilité, il y a un coût associé.
LKE s'appuie sur Calico pour la mise en réseau des pods. LKE Enterprise utilise Cilium, qui apporte les performances et les capacités d'observabilité d'eBPF, ainsi que l'isolation VPC. Des politiques réseau sont disponibles dans les deux offres.
LKE et LKE Enterprise suivent l'évolution de Kubernetes en amont selon des calendriers de publication distincts. Les versions disponibles peuvent donc varier d'une offre à l'autre. Consultez la liste à jour dans la documentation produit. Les deux offres incluent des mises à niveau automatisées avec un impact minimal sur la disponibilité des applications.
Les pools de nœuds GPU s'appuient sur les modèles NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® et RTX 4000 Ada, avec jusqu'à 8 GPU par nœud et des cœurs vCPU dédiés. App Platform for LKE ajoute une pile d'IA open source préintégrée, tandis que les guides publiés couvrent les principaux cas d'usage tels que l'inférence de LLM, les pipelines RAG et le fine-tuning.
Oui. LKE gère les charges de travail d'inférence IA à grande échelle grâce à la prise en charge native des GPU, à l'ajustement automatique tenant compte des ressources GPU, ainsi qu'à des capacités réseau et de stockage de niveau entreprise. LKE est également conforme à la spécification CNCF AI Conformance, ce qui permet d'exécuter des charges de travail répondant à des standards reconnus du secteur, sans la complexité ou les coûts généralement associés aux hyperscalers.
La certification CNCF garantit qu'un environnement Kubernetes répond à un ensemble d'exigences strictes et indépendantes des fournisseurs en matière de fiabilité, de compatibilité et d'interopérabilité. Concrètement, cela signifie que vos charges de travail, vos outils et vos API se comportent de manière cohérente, qu'ils soient exécutés sur LKE ou sur toute autre plateforme de l'écosystème cloud natif. Pour les équipes spécialisées dans l'IA en particulier, la conformité CNCF AI Conformance atteste que LKE répond aux modèles de charge de travail et aux exigences d'infrastructure propres aux déploiements d'IA avancés. Vous bénéficiez ainsi de la garantie d'un standard éprouvé, sans dépendance à un seul fournisseur.
Découvrez des ressources pour vous aider à déployer l'IA sur Kubernetes
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Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.