了解我们在中国开展业务的承诺。

Linode Kubernetes Engine (LKE) 

使用我们的完全托管式 Kubernetes 编排引擎，在 Akamai Cloud 上部署容器化应用程序

了解 LKE-Enterprise 如何支持您自信地在生产环境中扩展容器化应用程序。

快速、简便的 Kubernetes 集群部署

Linode Kubernetes Engine 是一项托管式 K8s 服务，具有可预测且经济实惠的定价，可助力构建和扩展容器化工作负载。升级至 LKE-Enterprise，可支持大型生产工作负载，享受专属资源、增强的可扩展性和高级安全性。几分钟内即可快速上手，轻松扩展。

优化基础架构，实现效率最大化

利用可无缝扩展并在资源集群间分发容器的应用基础架构，最大化云端投资回报 (ROI) 并提升资源利用率。

今日部署，明日扩展，轻松自如

从快速的初始部署到全面的企业级运营，皆可通过支持 DevOps 的 Kubernetes 平台，更快地实现价值。

随时随地构建和运行

借助经 CNCF 标准认证的云无关 API 解决方案，提升真正的云原生可移植性，实现更灵活的部署。支持您的应用程序在任何云环境中运行，避免受限于特定供应商。

关键的 LKE-Enterprise 功能

专为企业打造，提供专属资源、可扩展性和高级安全性

专属资源，提供出色性能

LKE-Enterprise 提供专属控制平面和入口资源，以提升应用程序在大规模部署下的一致性能。

轻松实现企业级安全性

全面的防火墙控制、VPC 支持和第三方 IAM 集成，可提供安全保障，同时简化了管理。

自信可靠地进行扩展

凭借 99.9% 的 SLA 服务保证和对 500+ 节点的支持，容器化应用程序可以在扩展时保持卓越的性能表现。

特点

  • LKE 提供高可用性控制平面；LKE-Enterprise 通过 99.9% 的 SLA 保障节点稳定性
  • LKE 自动配置 NodeBalancers 路由流量；LKE-Enterprise 提供专用入口，支持 10 Gbps 吞吐量
  • LKE-Enterprise 与虚拟私有云 (VPC) 集成，实现集群隔离，并通过受控访问权限保障工作负载安全
  • 部署支持 GPU 的计算密集型工作负载，加速 AI、ML 和媒体性能
  • 持续备份集群元数据，一旦集群发生故障，可以自动恢复
  • 块存储卷会自动调配、以工作负载的形式连接并部署到您的 LKE 集群
  • 监控主节点和节点组件，可配置为在发生故障时可以自动恢复

Linode Kubernetes Engine 定价方案

查看 LKE 基于使用情况的透明定价，其中包含 Kubernetes 控制平面。

* 详情请见促销兑换规则和条件

客户案例

Eyevinn 彻底革新了开源部署

该咨询公司借助 Akamai Cloud 为其创新型开源平台和可持续的收入共享模式提供支持。

MTI 简化了云端运营

借助 Akamai 云计算服务，不仅优化了 IT 基础架构，而且削减了成本。

SharePlay 优化游戏体验

通过从 AWS 迁移到 Akamai，某直播平台不仅获得高性能低延时，还降低了成本。

我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面