Linode Kubernetes Engine 是一项托管式 K8s 服务，具有可预测且经济实惠的定价，可助力构建和扩展容器化工作负载。升级至 LKE-Enterprise，可支持大型生产工作负载，享受专属资源、增强的可扩展性和高级安全性。几分钟内即可快速上手，轻松扩展。