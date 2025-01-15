专为企业打造，提供专属资源、可扩展性和高级安全性
快速、简便的 Kubernetes 集群部署
Linode Kubernetes Engine 是一项托管式 K8s 服务，具有可预测且经济实惠的定价，可助力构建和扩展容器化工作负载。升级至 LKE-Enterprise，可支持大型生产工作负载，享受专属资源、增强的可扩展性和高级安全性。几分钟内即可快速上手，轻松扩展。
关键的 LKE-Enterprise 功能
特点
- LKE 提供高可用性控制平面；LKE-Enterprise 通过 99.9% 的 SLA 保障节点稳定性
- LKE 自动配置 NodeBalancers 路由流量；LKE-Enterprise 提供专用入口，支持 10 Gbps 吞吐量
- LKE-Enterprise 与虚拟私有云 (VPC) 集成，实现集群隔离，并通过受控访问权限保障工作负载安全
- 部署支持 GPU 的计算密集型工作负载，加速 AI、ML 和媒体性能
- 持续备份集群元数据，一旦集群发生故障，可以自动恢复
- 块存储卷会自动调配、以工作负载的形式连接并部署到您的 LKE 集群
- 监控主节点和节点组件，可配置为在发生故障时可以自动恢复
