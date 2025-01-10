Eyevinn Technology는 2013년부터 방송, TV, 스트리밍 비디오를 위한 스트리밍 미디어 기술을 전문으로 다루고 있습니다. 깊이 있는 전문 지식과 오픈 소스 기여를 통해 신뢰할 수 있는 독립 컨설팅 기업으로 자리매김했습니다. 오픈 소스를 기반으로 한 세계 최초의 매니지드 미디어 서비스를 시작하기로 한 Eyevinn은 클라우드 공급업체로 Akamai를 선택했습니다.
"시간은 곧 비용입니다. Akamai Cloud를 통해 오픈 소스 클라우드 플랫폼을 신속하게 프로덕션에 투입했습니다."- 요나스 비르메(Jonas Birmé) Eyevinn Technology R&D VP
지속 가능한 비디오 스트리밍 지원
오픈 소스를 더 쉽게 시작하도록 지원
Eyevinn은 클라이언트의 기술 전략과 비디오 개발을 지원하는 컨설팅 기업으로서 오픈 소스의 잠재력과 걸림돌을 모두 이해하고 있습니다. 평가부터 배포까지의 과정은 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
Eyevinn은 오픈 소스 채택을 버튼 클릭 한 번으로 간단하게 할 수 있게 Open Source Cloud를 출시했습니다. 요나스 비르메(Jonas Birmé) Eyevinn R&D 부사장은 “오픈 소스 툴을 기반으로 클라우드에 구애받지 않는 아키텍처를 구축했습니다. 쿠버네티스를 오케스트레이터로 사용함으로써 가장 적합한 클라우드 컴퓨팅 공급업체를 선택할 수 있는 유연성을 확보했습니다.”라고 설명했습니다.
Akamai Cloud의 차별성
Eyevinn은 파트너를 평가하면서 글로벌 수요 증가에 맞춰 확장 가능하고 보안과 데이터 무결성을 보장할 수 있는 공급업체를 찾았습니다. 후보군을 좁힌 후에 최종적으로 Akamai Cloud를 선택했습니다.
비르메는 "Akamai는 경쟁력 있는 가격으로 컴퓨팅 파워, 네트워크 기능, 서비스형 쿠버네티스, 글로벌한 도달 범위 등을 제공했습니다."라고 말했습니다. "게다가 Akamai는 보안과 개인정보 보호 분야의 리더이기도 합니다."
배포는 매우 쉬웠습니다. 비르메는 “로그인만 하면 쿠버네티스 제어판을 실행하고 스트리밍 파이프라인을 원활하게 통합할 수 있었습니다.”라고 덧붙였습니다.
비전 실현
Eyevinn은 쿠버네티스 기반 플랫폼을 통해 Akamai와의 파트너십이 가져다주는 장점을 모두 현실화했습니다. 비르메는 "Akamai는 모든 인프라를 관리하고 우수한 지원을 제공합니다. 그리고 Eyevinn 플랫폼의 개발자들은 가까운 곳에서 컴퓨팅 파워를 활용할 수 있습니다."라고 말했습니다.
Eyevinn은 배포를 간소화하는 매니지드 서비스를 제공함으로써 일반적인 설정 문제를 제거하기 때문에, 개발자는 오픈 소스 소프트웨어를 솔루션에 통합하는 데 집중할 수 있습니다. 비르메는 “개발자는 무료로 가입하고 클릭 한 번으로 시작할 수 있습니다. 그리고 플랫폼에 얽매이지 않고 원할 때 언제든지 소프트웨어를 플랫폼으로부터 옮길 수 있습니다.”라고 말합니다.
Eyevinn은 또한 지속 가능한 오픈 소스 모델을 추진해 플랫폼에서 구축하는 개발자들과 매출을 공유합니다. 비르메는 “접속이 쉬워지면 더 많은 사용자와 개발자들에게 귀중한 피드백을 얻을 수 있어 지속적인 개선이 가능합니다. 개발자들이 매출을 배분받을 자격이 되는지 자동으로 탐지하기도 합니다. 이 모든 것은 우리가 구상했던 가치를 실현하는 데 기여합니다.”라고 말을 맺었습니다.
Eyevinn Technology 소개
Eyevinn은 비디오 기술과 미디어 배포를 전문으로 하는 독립 컨설팅 기업입니다. 스웨덴 스톡홀름에 위치해 있고 인터넷 기술 분야에 우수성을 갖고 있는 것으로 잘 알려져 있습니다. Eyevinn의 컨설턴트들은 미디어 솔루션을 향한 열정으로 모인 비디오 스트리밍 분야의 깊이 있는 리더로서, 고객들의 기술 전략과 비디오 개발을 지원하고 있습니다.
Eyevinn은 비디오 스트리밍에 관한 기술 콘퍼런스인 Streaming Tech Swedish의 주최자입니다. 지식을 공유하고 네트워크를 구축하는 것이 지역사회에 도움이 된다고 믿습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.