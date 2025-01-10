Eyevinn Technology

Eyevinn은 쿠버네티스 기반 플랫폼을 통해 Akamai와의 파트너십이 가져다주는 장점을 모두 현실화했습니다. 비르메는 "Akamai는 모든 인프라를 관리하고 우수한 지원을 제공합니다. 그리고 Eyevinn 플랫폼의 개발자들은 가까운 곳에서 컴퓨팅 파워를 활용할 수 있습니다."라고 말했습니다.

Eyevinn은 배포를 간소화하는 매니지드 서비스를 제공함으로써 일반적인 설정 문제를 제거하기 때문에, 개발자는 오픈 소스 소프트웨어를 솔루션에 통합하는 데 집중할 수 있습니다. 비르메는 “개발자는 무료로 가입하고 클릭 한 번으로 시작할 수 있습니다. 그리고 플랫폼에 얽매이지 않고 원할 때 언제든지 소프트웨어를 플랫폼으로부터 옮길 수 있습니다.”라고 말합니다.

Eyevinn은 또한 지속 가능한 오픈 소스 모델을 추진해 플랫폼에서 구축하는 개발자들과 매출을 공유합니다. 비르메는 “접속이 쉬워지면 더 많은 사용자와 개발자들에게 귀중한 피드백을 얻을 수 있어 지속적인 개선이 가능합니다. 개발자들이 매출을 배분받을 자격이 되는지 자동으로 탐지하기도 합니다. 이 모든 것은 우리가 구상했던 가치를 실현하는 데 기여합니다.”라고 말을 맺었습니다.