Linode Kubernetes Engine（LKE） 

コンテナ化したアプリケーションをフルマネージド型の Kubernetes オーケストレーションエンジンで Akamai Cloud 上に展開

LKE-Enterprise が提供する、本番環境でコンテナ化されたアプリケーションを、自信をもってスケーリングする方法をご紹介します。

ブログを読む

高速でシンプルな Kubernetes クラスターの展開

Linode Kubernetes Engine を使用してコンテナ化されたワークロードを構築し、スケーリングしましょう。このマネージド型 K8s サービスは、コスト効率の高い、予測可能な価格でご利用いただけます。LKE-Enterprise にアップグレードすると、専用リソース、スケーラビリティの強化、高度なセキュリティを備えた大規模な運用ワークロードの支援が提供されます。数分で開始できます。自信を持ってスケーリングを実現しましょう。

インフラを最適化して効率を最大化

リソースクラスター全体にコンテナをシームレスにスケーリングして分散し、使用率を向上させるアプリケーションインフラがクラウドの ROI を最大化します。

今すぐ展開すれば、明日のスケーリングが容易になります

迅速な導入から企業規模の完全な運用まで、DevOps チームの皆様に寄り添い、お客様の成長に合わせて拡張できる Kubernetes プラットフォームを使用して、より速く価値を提供しましょう。

どこでも構築して実行可能

クラウドに依存しない CNCF 規格を満たす API ソリューションで柔軟性を実現し、真のクラウドネイティブなポータビリティの実現を促します。アプリケーションをあらゆるクラウドで実行できるようにし、ベンダーロックインを回避します。

LKE-Enterprise の主な機能

専用リソース、スケーラビリティ、セキュリティを備え、企業向けに構築されています

比類のないパフォーマンスを実現する専用リソース

LKE-Enterprise は、独自のコントロールプレーンとイングレス（入方向の通信）リソースを提供し、大規模なアプリケーションも一貫して動作するよう支援します。

複雑さを伴わないエンタープライズグレードのセキュリティ

包括的なファイアウォール制御、仮想プライベート（VPC）サポート、サードパーティアイデンティ管理（IAM）の統合により、お客様の必要とするシンプルさを備えたセキュリティが実現します。

自信を持って確実にスケーリング

99.9% を誇る従業員クラスター向けの SLA を備え、500 以上のノードをサポートしているため、パフォーマンスを低下させることなく、コンテナ化されたアプリケーションのスケーリングが可能です。

特長

  • LKE は高可用性コントロールプレーンを提供し、LKE-Enterprise は 99.9% のノード用 SLA を備えているため、高い安定性を誇る
  • LKE が自動的に NodeBalancers をプロビジョニングしてトラフィックをルーティング。LKE-Enterprise の専用イングレスは 10 Gbps のスループットを提供
  • LKE-Enterprise が仮想プライベートクラウド（VPC）と統合してクラスターを分離し、アクセスを制御してワークロードを保護
  • GPU を搭載したコンピューティング能力の高いワークロードを展開して、AI、ML、メディアのパフォーマンスを高速化
  • クラスターメタデータは継続的にバックアップされるため、障害発生時に自動的に復元可能
  • Block Storage のボリュームは自動的にプロビジョニングされ、ワークロードとして接続し、LKE クラスターに展開
  • マスターコンポーネントとノードコンポーネントは監視され、障害発生時に自動回復するように設定可能

Linode Kubernetes Engine の価格プラン 

Kubernetes コントロールプレーンを搭載した、使用量に基づく透明性の高い LKE の価格をご覧ください。

お客様事例

Eyevinn がオープンソースの展開に大変革を起こす

コンサルティング会社が Akamai Cloud を使用して、革新的なオープン・ソース・プラットフォームと持続可能な収益分配モデルを実現。

お客様事例を読む

エムティーアイがクラウドでの運用を合理化

Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスを使用して、IT インフラを強化しコストを削減。

お客様事例を読む

SharePlay、ゲーム体験を最適化して提供

ライブストリーミングプラットフォームが、AWS から Akamai への移行により、コスト削減と同時に高パフォーマンスと低レイテンシーを実現。

お客様事例を読む

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。