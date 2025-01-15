専用リソース、スケーラビリティ、セキュリティを備え、企業向けに構築されています
高速でシンプルな Kubernetes クラスターの展開
Linode Kubernetes Engine を使用してコンテナ化されたワークロードを構築し、スケーリングしましょう。このマネージド型 K8s サービスは、コスト効率の高い、予測可能な価格でご利用いただけます。LKE-Enterprise にアップグレードすると、専用リソース、スケーラビリティの強化、高度なセキュリティを備えた大規模な運用ワークロードの支援が提供されます。数分で開始できます。自信を持ってスケーリングを実現しましょう。
LKE-Enterprise の主な機能
特長
- LKE は高可用性コントロールプレーンを提供し、LKE-Enterprise は 99.9% のノード用 SLA を備えているため、高い安定性を誇る
- LKE が自動的に NodeBalancers をプロビジョニングしてトラフィックをルーティング。LKE-Enterprise の専用イングレスは 10 Gbps のスループットを提供
- LKE-Enterprise が仮想プライベートクラウド（VPC）と統合してクラスターを分離し、アクセスを制御してワークロードを保護
- GPU を搭載したコンピューティング能力の高いワークロードを展開して、AI、ML、メディアのパフォーマンスを高速化
- クラスターメタデータは継続的にバックアップされるため、障害発生時に自動的に復元可能
- Block Storage のボリュームは自動的にプロビジョニングされ、ワークロードとして接続し、LKE クラスターに展開
- マスターコンポーネントとノードコンポーネントは監視され、障害発生時に自動回復するように設定可能
