Linode Kubernetes Engine を使用してコンテナ化されたワークロードを構築し、スケーリングしましょう。このマネージド型 K8s サービスは、コスト効率の高い、予測可能な価格でご利用いただけます。LKE-Enterprise にアップグレードすると、専用リソース、スケーラビリティの強化、高度なセキュリティを備えた大規模な運用ワークロードの支援が提供されます。数分で開始できます。自信を持ってスケーリングを実現しましょう。