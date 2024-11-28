MTI Ltd.는 헬스케어, 핀테크, 음악, e-Book, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 모바일 서비스를 통해 일상을 편리하고 즐겁게 만들어 일본 사람들의 삶을 혁신하고 있습니다. MTI의 헬스케어 부문은 7년 동안 Akamai의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 통해 사이버 보안 위협을 성공적으로 방어해 왔으며, 다양한 요구 사항을 해결하기 위해 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스로 전환했습니다.
"Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 아웃바운드 비용 면에서 다른 주요 클라우드 공급업체보다 훨씬 유리합니다. 또한, Kubernetes Engine의 지원으로 컨테이너화된 애플리케이션을 원활하게 전환할 수 있습니다."- 노리오 아카마(Norio Akama) MTI 헬스케어 비즈니스 SRE 매니저
모바일 서비스로 삶을 변화시키다
이동 중에 헬스케어 서비스 제공
MTI의 핵심 비즈니스 중 하나는 스마트폰을 통해 개인 건강 데이터를 확인하는 55만 명의 가입자에게 서비스를 제공하는 헬스케어 사업부입니다. MTI는 급속한 기술 변화에 발맞춰 최첨단 클라우드 서비스, API, 혁신적인 툴을 활용합니다. 항상 최신 기술을 찾고 있는 MTI는 Akamai Cloud가 어떻게 그 기능을 더 개선할 수 있는지 알아보고자 했습니다.
노리오 아카마(Norio Akama) MTI 헬스케어 비즈니스 SRE 매니저는 "웹 서비스와 내부 인증 인프라에 많은 리소스가 필요하기 때문에 클라우드 비용이 많이 듭니다. 엣지 컴퓨팅을 활용하면 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 성능도 최적화할 수 있습니다."라고 설명합니다.
빠르고 쉽고 비용 효율적인 설정
MTI는 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용하기 위해 Terraform과 Linode Kubernetes Engine을 사용해 실행 환경을 다른 기업의 클라우드 컴퓨팅 서비스로부터 전환했습니다. 아카마는 "매우 간단하고 사용자 친화적이며 비용 효율적인 방식으로 시작할 수 있었습니다. 서버 측 엔지니어라면 하루 만에 해낼 수 있습니다."라고 말했습니다.
MTI는 최고의 웹 서비스 성능을 유지하기 위해 릴리스마다 부하 테스트를 실행합니다. 테스트를 자동으로 시작하고 완료되면 종료하도록 실행 환경을 설정했습니다. 아카마는 “덕분에 릴리스 프로세스를 간소화하는 동시에 비용을 절감할 수 있었습니다.”라고 말했습니다.
약 50%의 비용 절감
MTI는 빅 데이터 분석을 위해 비즈니스 데이터베이스에서 데이터를 가져오는 데이터 ETL(Extract, Transform, Load) 기능을 컨테이너화된 애플리케이션으로 대체했습니다. 데이터양이 증가하면서 비용도 증가했으나, Akamai의 혁신적인 이그레스 비용 접근 방식은 판도를 바꾸는 계기가 되었습니다.
아카마는 "클라우드 공급업체는 일반적으로 아웃바운드 트래픽에 대해 요금을 부과합니다. Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스 덕분에 ETL 비용을 거의 50% 절감할 수 있었습니다."라고 설명했습니다.
유연하게 운영 개선
MTI의 모자보건기록 애플리케이션은 지방 정부에 WAF 보고 서비스를 제공합니다. WAF 데이터를 취합하는 데 한때 몇 시간이 걸렸으나, 이제 MTI의 SRE 직원은 다른 클라우드 환경에서 즉각적으로 시각화할 수 있습니다. 아카마는 "Akamai Cloud의 TrafficPeak는 구축이 쉽고 저렴하며 많은 시간을 절약해 주었습니다."라고 설명했습니다.
아카마는 MTI의 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스 사용 경험에 대해 다음과 같이 말했습니다. “Akamai의 유연성은 경쟁 서비스와 비교할 수 없을 정도로 뛰어납니다. 다른 플랫폼을 통해 이 정도의 효율성을 달성하려면 비용과 시간이 많이 들었을 것입니다.”
MTI 소개
MTI Group은 고객들이 더 자유롭게 그리고 나답게 살 수 있는 사회를 실현하기 위해 매일 변화하는 세상에서 매 순간 필요한 서비스를 개발하고, 그 서비스를 전 세계에 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. MTI Group의 비전은 ‘세상을 한 걸음 더 발전시키는 것’입니다. MTI Group은 일상에서 고객과 함께 걷는 파트너로서 개인의 삶을 더 풍요롭고 편리하게 만들어 주는 서비스를 제공함으로써 더 나은 미래 사회를 만들기 위해 앞으로도 노력할 것입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.