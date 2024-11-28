MTI의 핵심 비즈니스 중 하나는 스마트폰을 통해 개인 건강 데이터를 확인하는 55만 명의 가입자에게 서비스를 제공하는 헬스케어 사업부입니다. MTI는 급속한 기술 변화에 발맞춰 최첨단 클라우드 서비스, API, 혁신적인 툴을 활용합니다. 항상 최신 기술을 찾고 있는 MTI는 Akamai Cloud가 어떻게 그 기능을 더 개선할 수 있는지 알아보고자 했습니다.

노리오 아카마(Norio Akama) MTI 헬스케어 비즈니스 SRE 매니저는 "웹 서비스와 내부 인증 인프라에 많은 리소스가 필요하기 때문에 클라우드 비용이 많이 듭니다. 엣지 컴퓨팅을 활용하면 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 성능도 최적화할 수 있습니다."라고 설명합니다.