LKE (Linode Kubernetes Engine) 

Distribuite le applicazioni containerizzate con il nostro motore di organizzazione di Kubernetes completamente gestito sull'Akamai Cloud

Scoprite come LKE-Enterprise vi consente di scalare facilmente le applicazioni containerizzate in fase di produzione.

Implementazioni del cluster Kubernetes in modo rapido e semplice

Create e scalate i carichi di lavoro containerizzati con Linode Kubernetes Engine, un servizio K8s gestito con prezzi economici e prevedibili. Aggiornate alla versione LKE-Enterprise per supportare i grandi carichi di lavoro in fase di produzione con risorse dedicate, una migliore scalabilità e un'avanzata sicurezza. Scalate facilmente in pochi minuti.

Ottimizzazione dell'infrastruttura per il massimo livello di efficienza

Massimizzate il ROI derivante dal cloud con un'infrastruttura delle applicazioni in grado di scalare e distribuire facilmente i container in un cluster di risorse per un miglior utilizzo.

Implementazione immediata per una semplice scalabilità nel futuro

Distribuite valore più rapidamente con una piattaforma Kubernetes orientata al DevOps in grado di espandersi con le vostre attività, dalla rapida implementazione iniziale fino alle operazioni complete su scala aziendale.

Per creare ed eseguire ovunque

Le soluzioni API conformi agli standard della CNCF e indipendenti dal cloud offrono la massima flessibilità per promuovere una reale portabilità cloud-native. Eseguite le vostre applicazioni su qualsiasi cloud per evitare la dipendenza da un unico fornitore.

Le principali funzioni del motore LKE-Enterprise

Progettato per le aziende con risorse dedicate, una migliore scalabilità e un'avanzata sicurezza

Risorse dedicate per performance impareggiabili

LKE-Enterprise fornisce esclusivi piani di controllo e risorse in ingresso in grado di potenziare le prestazioni delle applicazioni coerenti su qualsiasi scala.

Sicurezza efficace senza complessità

Controlli del firewall completi, supporto del VPC e integrazione IAM di terze parti in modo semplice.

Scalabilità sicura e affidabile

Con un tempo di attività del 99,9% definito dallo SLA per i cluster di lavoro e il supporto di oltre 500 nodi, le applicazioni containerizzate possono scalare senza influire negativamente sulle performance.

Funzioni

  • LKE fornisce un piano di controllo ad alta disponibilità; LKE-Enterprise garantisce caratteristiche di stabilità grazie ad un tempo di attività del 99,9% definito dallo SLA per i nodi
  • LKE esegue automaticamente NodeBalancers per instradare il traffico; LKE-Enterprise fornisce un ingresso dedicato con una velocità di throughput pari a 10 Gbps
  • LKE-Enterprise si integra con il VPC (Virtual Private Cloud) per isolare i cluster, proteggendo i carichi di lavoro con un accesso controllato
  • Implementazione dei carichi di lavoro ad elevato utilizzo di calcolo basati sulle GPU per accelerare le performance dell'AI, dell'ML e dei contenuti multimediali
  • I metadati del cluster vengono continuamente sottoposti a backup, offrendo la possibilità di ripristinarli automaticamente in caso di problemi
  • I volumi di Block Storage vengono forniti automaticamente, allegati come carichi di lavoro e implementati nei cluster LKE
  • I componenti master e dei nodi vengono monitorati e e possono configurati per il recupero automatico in caso di problemi

Piani dei prezzi di Linode Kubernetes Engine 

Esaminate il modello dei prezzi di LKE trasparente e basato sull'effettivo consumo, che include un piano di controllo di Kubernetes.

Storie dei clienti

Eyevinn ha rivoluzionato l'implementazione dell'open source

La società di consulenza ha rivoluzionato la sua innovativa piattaforma open source e il modello di condivisione dei ricavi sostenibile con l'Akamai Cloud.

Leggete le storie dei clienti

MTI semplifica le operazioni nel cloud

Utilizzo dei servizi di cloud computing di Akamai per migliorare l'infrastruttura IT e tagliare i costi

Leggete le storie dei clienti

SharePlay ottimizza la experience di gioco

La piattaforma di streaming live ha migliorato le performance e ridotto la latenza, riducendo, al contempo, i costi con il passaggio da AWS ad Akamai.

Leggete le storie dei clienti

