Create e scalate i carichi di lavoro containerizzati con Linode Kubernetes Engine, un servizio K8s gestito con prezzi economici e prevedibili. Aggiornate alla versione LKE-Enterprise per supportare i grandi carichi di lavoro in fase di produzione con risorse dedicate, una migliore scalabilità e un'avanzata sicurezza. Scalate facilmente in pochi minuti.