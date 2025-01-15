Progettato per le aziende con risorse dedicate, una migliore scalabilità e un'avanzata sicurezza
Implementazioni del cluster Kubernetes in modo rapido e semplice
Create e scalate i carichi di lavoro containerizzati con Linode Kubernetes Engine, un servizio K8s gestito con prezzi economici e prevedibili. Aggiornate alla versione LKE-Enterprise per supportare i grandi carichi di lavoro in fase di produzione con risorse dedicate, una migliore scalabilità e un'avanzata sicurezza. Scalate facilmente in pochi minuti.
Le principali funzioni del motore LKE-Enterprise
Funzioni
- LKE fornisce un piano di controllo ad alta disponibilità; LKE-Enterprise garantisce caratteristiche di stabilità grazie ad un tempo di attività del 99,9% definito dallo SLA per i nodi
- LKE esegue automaticamente NodeBalancers per instradare il traffico; LKE-Enterprise fornisce un ingresso dedicato con una velocità di throughput pari a 10 Gbps
- LKE-Enterprise si integra con il VPC (Virtual Private Cloud) per isolare i cluster, proteggendo i carichi di lavoro con un accesso controllato
- Implementazione dei carichi di lavoro ad elevato utilizzo di calcolo basati sulle GPU per accelerare le performance dell'AI, dell'ML e dei contenuti multimediali
- I metadati del cluster vengono continuamente sottoposti a backup, offrendo la possibilità di ripristinarli automaticamente in caso di problemi
- I volumi di Block Storage vengono forniti automaticamente, allegati come carichi di lavoro e implementati nei cluster LKE
- I componenti master e dei nodi vengono monitorati e e possono configurati per il recupero automatico in caso di problemi
