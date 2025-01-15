Criado para empresas com recursos, escalabilidade e segurança dedicados
Implantação rápida e simplificada de clusters do Kubernetes
Crie e dimensione workloads conteinerizados com o Linode Kubernetes Engine, um serviço K8 gerenciado com preços previsíveis e vantajosos. Faça upgrade para o LKE-Enterprise para gerenciar grandes workloads na produção com recursos dedicados, mais escalabilidade e segurança avançada. Comece em minutos para expandir com confiança.
Principais recursos do LKE-Enterprise
Recursos
- O LKE fornece um painel de controle de alta disponibilidade; o LKE-Enterprise promove a estabilidade com um SLA de 99,9% para nós
- O LKE provisiona automaticamente NodeBalancers para rotear o tráfego; o LKE-Enterprise fornece entrada dedicada com taxa de transferência de 10 Gbps
- O LKE-Enterprise se integra à Virtual Private Cloud (VPC) para isolar clusters, protegendo workloads com acesso controlado
- Implante workloads com uso intenso de computação e impulsionados por GPUs para acelerar o desempenho de IA, ML e mídia
- Os metadados dos clusters são continuamente salvos, garantindo restauração automática em caso de falha
- Os volumes do Block Storage são provisionados automaticamente, anexados como workloads e implantados em seu cluster do LKE
- Os componentes primários e de nós são monitorados e podem ser configurados para recuperação automática em caso de falha
