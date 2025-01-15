X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Linode Kubernetes Engine (LKE) 

Implante aplicações conteinerizadas com nosso mecanismo de orquestração do Kubernetes totalmente gerenciado na Akamai Cloud

Criar conta
Entre em contato conosco

Saiba como o LKE-Enterprise permite dimensionar aplicações conteinerizadas com confiança na produção.

Leia o blog

Implantação rápida e simplificada de clusters do Kubernetes

Crie e dimensione workloads conteinerizados com o Linode Kubernetes Engine, um serviço K8 gerenciado com preços previsíveis e vantajosos. Faça upgrade para o LKE-Enterprise para gerenciar grandes workloads na produção com recursos dedicados, mais escalabilidade e segurança avançada. Comece em minutos para expandir com confiança.

Otimize sua infraestrutura para máxima eficiência

Maximize seu ROI na nuvem com a infraestrutura de aplicações que dimensiona e distribui contêineres de forma contínua em um cluster de recursos para melhor utilização.

Implante hoje, expanda com facilidade amanhã

Gere valor mais rapidamente com uma plataforma Kubernetes voltada para operações de DevOps que cresce com você — desde a implantação inicial até operações em escala empresarial.

Construa e execute em qualquer lugar

Aproveite a flexibilidade de soluções de API nos padrões da CNCF e independentes de nuvem que garantem verdadeira portabilidade nativa de nuvem. Execute suas aplicações em qualquer nuvem e evite a dependência de fornecedores.

Principais recursos do LKE-Enterprise

Criado para empresas com recursos, escalabilidade e segurança dedicados

Recursos dedicados para um desempenho incomparável

O LKE-Enterprise oferece painéis de controle exclusivos e recursos de entrada para aprimorar as aplicações e permitir que elas tenham um desempenho consistente em escala.

Segurança de nível empresarial sem a complexidade

Controles de firewall abrangentes, compatibilidade com a VPC e integração com IAMs externos proporcionam segurança com a simplicidade de que você precisa.

Dimensione com confiança e segurança

Com um SLA de 99,9% para worker clusters e suporte para mais de 500 nós, as aplicações conteinerizadas podem ser dimensionadas sem degradação do desempenho.

Recursos

  • O LKE fornece um painel de controle de alta disponibilidade; o LKE-Enterprise promove a estabilidade com um SLA de 99,9% para nós
  • O LKE provisiona automaticamente NodeBalancers para rotear o tráfego; o LKE-Enterprise fornece entrada dedicada com taxa de transferência de 10 Gbps
  • O LKE-Enterprise se integra à Virtual Private Cloud (VPC) para isolar clusters, protegendo workloads com acesso controlado
  • Implante workloads com uso intenso de computação e impulsionados por GPUs para acelerar o desempenho de IA, ML e mídia
  • Os metadados dos clusters são continuamente salvos, garantindo restauração automática em caso de falha
  • Os volumes do Block Storage são provisionados automaticamente, anexados como workloads e implantados em seu cluster do LKE
  • Os componentes primários e de nós são monitorados e podem ser configurados para recuperação automática em caso de falha

Preços do Linode Kubernetes Engine 

Confira os preços transparentes do LKE, baseados no consumo, com um painel de controle do Kubernetes incluso.

Veja os preços

* Consulte as regras e condições de resgate de promoções

Histórias de clientes

Eyevinn revoluciona a implantação de código aberto

A empresa de consultoria impulsionou sua inovadora plataforma de código aberto e seu modelo sustentável de participação na receita com a Akamai Cloud.

Leia a história do cliente

MTI simplifica suas operações na nuvem

Usou os serviços de computação em nuvem da Akamai para aprimorar a infraestrutura de TI e reduzir custos.

Leia a história do cliente

SharePlay otimiza a jogabilidade

A plataforma de streaming ao vivo alcançou alto desempenho e baixa latência, além de reduzir custos ao migrar da AWS para a Akamai.

Leia a história do cliente

Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.