|LKE: empiece de forma sencilla y gratuita
|LKE-Enterprise: Ajuste la escala con confianza
|Plano de control gratuito
|Plano de control HA dedicado
|Hasta 250 nodos y 1.000 pods.
|Hasta 500 nodos y 5.000 pods.
|Calico CNI
|Cilium CNI (mejor rendimiento)
|NodeBalancers estándar (balanceador de carga)
|NodeBalancers premium, aislamiento de VPC y seguridad mejorada
|Solución para: start-ups, desarrollo/pruebas, producción de pequeño tamaño
|Solución para: producción de gran tamaño, cargas de trabajo de IA en varios equipos, cumplimiento
Ejecute Kubernetes. No el plano de control.
Implemente, gestione y amplíe aplicaciones contenedorizadas sin preocuparse por el tiempo de actividad del plano de control, los fallos de nodos o las actualizaciones de versiones. LKE ofrece a los desarrolladores un entorno de Kubernetes preparado para la producción y con certificación CNCF en Akamai Cloud, diseñado para ofrecer sencillez, rendimiento y control.
LKE ha sido diseñado para constructores
Cómo funciona: elija su nivel
Características clave
Gestione Kubernetes fácilmente, mantenga la seguridad, amplíe al instante y pague solo por lo que utilice
Características
- Ponga en marcha clústeres listos para la producción en cuestión de minutos con Cloud Manager, CLI o API
- Acceda al panel de Kubernetes directamente en LKE (no Enterprise) para obtener una visibilidad rápida y un control práctico
- Mantenga los clústeres en consonancia con las versiones más recientes de Kubernetes mediante actualizaciones de versiones automatizadas sin tiempo de inactividad
- Agregue o elimine nodos automáticamente a medida que cambien las cargas de trabajo, con cifrado de datos integrado para cada pool de nodos
- Disfrute de un ancho de banda de entrada de 40 Gbps y una transferencia de entrada gratuita, diseñada para aplicaciones de alto tráfico y baja latencia
- Gestione todo tipo de cargas de trabajo, desde desarrollo y pruebas hasta cargas de trabajo a nivel de producción, multiequipo o de IA, con hasta 5000 módulos por clúster
- Agregue NodeBalancers cuando los necesite o actualice para obtener un enrutamiento avanzado y un mayor rendimiento
- Obtenga aislamiento de VPC y seguridad de red mejorada en LKE-Enterprise para satisfacer los requisitos de cumplimiento y multicliente
- Elija su CNI: Calico on LKE para mayor simplicidad o Cilium on LKE-Enterprise para obtener rendimiento y capacidad de observación
Historias de clientes
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
LKE ofrece clústeres de plano de control compartido para cargas de trabajo de pequeña y mediana escala. LKE-E proporciona un plano de control de alta disponibilidad dedicado, redes privadas y fiabilidad con el respaldo de un SLA para cargas de trabajo de producción.
Versiones de Kubernetes: Consulte las últimas versiones disponibles API: compatibilidad total con API de Kubernetes Regiones: disponibilidad Recursos informáticos: compartidos, dedicados, High Memory, GPU Almacenamiento: volúmenes persistentes mediante Block Storage Redes: 40 Gbps entrantes, entrada libre
Sí. Puede migrar los clústeres existentes utilizando la misma versión y manifiestos de Kubernetes.
LKE-Enterprise incluye un SLA del 99,9 % en el plano de control y los nodos de trabajo. LKE ofrece el mejor tiempo de actividad posible gracias a la asistencia estándar de Akamai.
Sí: los costes comienzan y terminan con los recursos que implementa (nodos, almacenamiento, balanceadores de carga). Pero si elige el plano de control HA, tiene un coste asociado.
Cilium proporciona redes de módulos seguras, con políticas de red disponibles en ambos niveles y aislamiento de VPC en LKE-Enterprise.
Están disponibles la última versión estable y una versión secundaria anterior. Se incluyen actualizaciones automáticas.
Recursos
Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.