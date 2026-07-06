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LKE: motor de Kubernetes gestionado

Implemente y gestione contenedores en Kubernetes sin complejidades ni sobrecargas

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Ejecute Kubernetes. No el plano de control.

Implemente, gestione y amplíe aplicaciones contenedorizadas sin preocuparse por el tiempo de actividad del plano de control, los fallos de nodos o las actualizaciones de versiones. LKE ofrece a los desarrolladores un entorno de Kubernetes preparado para la producción y con certificación CNCF en Akamai Cloud, diseñado para ofrecer sencillez, rendimiento y control.

Documentación

LKE ha sido diseñado para constructores

Plano de control gestionado incluido

Omita las operaciones del plano de control. Implemente rápidamente con un plano de control gestionado y certificación CNCF sin coste adicional.

Precios transparentes y predecibles

Sepa exactamente lo que paga. Transparencia para sus necesidades de nodo de trabajo, balanceador de carga y almacenamiento: sin tarifas ocultas.

Utilice las herramientas existentes

Automatice su camino con la API Linode, la CLI y el proveedor Terraform que se conectan a sus flujos de trabajo de CI/CD.

Seguro y fiable de forma predeterminada

Manténgase resiliente. LKE puede supervisar, realizar copias de seguridad y restaurar clústeres automáticamente para obtener un tiempo de actividad continuo.

Cómo funciona: elija su nivel

LKE: empiece de forma sencilla y gratuitaLKE-Enterprise: Ajuste la escala con confianza
Plano de control gratuitoPlano de control HA dedicado
Hasta 250 nodos y 1.000 pods.Hasta 500 nodos y 5.000 pods.
Calico CNICilium CNI (mejor rendimiento)
NodeBalancers estándar (balanceador de carga)NodeBalancers premium, aislamiento de VPC y seguridad mejorada
Solución para: start-ups, desarrollo/pruebas, producción de pequeño tamañoSolución para: producción de gran tamaño, cargas de trabajo de IA en varios equipos, cumplimiento

LKE para ingenieros de plataformas

Gestione con mecanismos de protección mediante etiquetas, taints, RBAC y políticas de versiones para estandarizar los clústeres. Automatice todo con integraciones de API, CLI y Terraform compatibles con gestión de flotas y GitOps. Mantenga la flexibilidad eligiendo su CNI preferido.

LKE para desarrolladores

Traiga su pila con Helm, Operators y el ecosistema CNCF más amplio. Céntrese en el código mientras LKE gestiona las operaciones, el mantenimiento y la recuperación del plano de control para que pueda enviar las funciones más rápido.

* Consulte Reglas y condiciones de canje de promociones  

Características clave

Gestione Kubernetes fácilmente, mantenga la seguridad, amplíe al instante y pague solo por lo que utilice

Implementación rápida

Obtenga un clúster de Kubernetes preparado para la producción en cuestión de minutos. Sin configuraciones complejas, sin gestión del plano de control, sin YAML.

Abierto y portátil

Con certificación CNCF y compatible con niveles anteriores. Sus manifiestos, gráficos de Helm y herramientas simplemente funcionan: sin dependencias, sin sorpresas.

Optimizado para el rendimiento y la escalabilidad

.Compatibilidad con depósitos de nodos, escalabilidad automática, clústeres preparados para GPU y programación de cargas de trabajo optimizada para un rendimiento predecible.

Características

  • Ponga en marcha clústeres listos para la producción en cuestión de minutos con Cloud Manager, CLI o API
  • Acceda al panel de Kubernetes directamente en LKE (no Enterprise) para obtener una visibilidad rápida y un control práctico
  • Mantenga los clústeres en consonancia con las versiones más recientes de Kubernetes mediante actualizaciones de versiones automatizadas sin tiempo de inactividad
  • Agregue o elimine nodos automáticamente a medida que cambien las cargas de trabajo, con cifrado de datos integrado para cada pool de nodos
  • Disfrute de un ancho de banda de entrada de 40 Gbps y una transferencia de entrada gratuita, diseñada para aplicaciones de alto tráfico y baja latencia
  • Gestione todo tipo de cargas de trabajo, desde desarrollo y pruebas hasta cargas de trabajo a nivel de producción, multiequipo o de IA, con hasta 5000 módulos por clúster
  • Agregue NodeBalancers cuando los necesite o actualice para obtener un enrutamiento avanzado y un mayor rendimiento
  • Obtenga aislamiento de VPC y seguridad de red mejorada en LKE-Enterprise para satisfacer los requisitos de cumplimiento y multicliente
  • Elija su CNI: Calico on LKE para mayor simplicidad o Cilium on LKE-Enterprise para obtener rendimiento y capacidad de observación

Certificación CNCF

Formamos parte del programa de conformidad de Kubernetes certificado por CNCF. Esto significa que sus cargas de trabajo LKE se ajustan a los estándares de portabilidad y siempre tendrá acceso a las últimas actualizaciones y funciones.
Ver detalles

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

LKE ofrece clústeres de plano de control compartido para cargas de trabajo de pequeña y mediana escala. LKE-E proporciona un plano de control de alta disponibilidad dedicado, redes privadas y fiabilidad con el respaldo de un SLA para cargas de trabajo de producción.

Versiones de Kubernetes: Consulte las últimas versiones disponibles API: compatibilidad total con API de Kubernetes Regiones: disponibilidad Recursos informáticos: compartidos, dedicados, High Memory, GPU Almacenamiento: volúmenes persistentes mediante Block Storage Redes: 40 Gbps entrantes, entrada libre

Sí. Puede migrar los clústeres existentes utilizando la misma versión y manifiestos de Kubernetes.

LKE-Enterprise incluye un SLA del 99,9 % en el plano de control y los nodos de trabajo. LKE ofrece el mejor tiempo de actividad posible gracias a la asistencia estándar de Akamai.

Sí: los costes comienzan y terminan con los recursos que implementa (nodos, almacenamiento, balanceadores de carga). Pero si elige el plano de control HA, tiene un coste asociado.

Cilium proporciona redes de módulos seguras, con políticas de red disponibles en ambos niveles y aislamiento de VPC en LKE-Enterprise.

Están disponibles la última versión estable y una versión secundaria anterior. Se incluyen actualizaciones automáticas.

Recursos

Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube

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