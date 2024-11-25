SharePlay의 모든 기능은 사용자가 쉽게 발견될 수 있도록 설계된 플랫폼으로, 이러한 기능은 커뮤니티와 경쟁을 활성화하는 완벽한 몰입형 플랫폼으로써 거듭났습니다. 이를 대규모로 구현하려면 최신 인프라가 필요합니다. 설립자이자 CEO인 마누엘 오데(Manuel Odhe)는 "빠른 콘텐츠 전송이 필수적이며, 사용자 경험이 방해 받아서는 안 됩니다.”라고 설명했습니다.

SharePlay는 특화된 인프라를 보완하기 위해 게이머의 높은 기대치를 안정적으로 충족시킬 수 있는 클라우드 서비스 공급업체가 필요했습니다. 또한 AWS를 통해 발생하는 비용도 절감하고 싶었습니다. 오데는 "예산이 한정된 스타트업이었기 때문에 AWS S3 버킷으로 인해 예상치 못한 비용이 발생하는 건 감당할 수 없습니다."라고 설명했습니다.