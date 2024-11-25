다른 플랫폼에서 소외되기 쉬운 게이머들에게 SharePlay Interactive가 혁신을 일으키고 있습니다. 이 최첨단 라이브 스트리밍 플랫폼은 발견 가능성과 몰입도를 혁신적으로 개선합니다. 또한 직관적인 인터페이스, 스마트 알고리즘, 현대적인 사용자 경험을 통해 신규 스트리머도 프로 스트리머와 함께 빛날 수 있도록 보장합니다. 간단히 말해서, SharePlay는 공유된 경험과 수익 잠재력을 극대화하는 역량을 통해 크리에이터와 커뮤니티 간의 격차를 줄여줍니다. SharePlay는 Akamai와 협력하여 혁신적인 플랫폼에서 초고속으로 콘텐츠 전송이 가능하도록 클라우드 컴퓨팅 서비스를 도입했습니다.
"수많은 클라우드 공급업체와 협력해 봤지만 Akamai는 안정성 면에서 단연 돋보입니다. 또한 쿠버네티스 클러스터는 사용해 본 것 중 가장 빠릅니다."- 마누엘 오데(Manuel Odhe) SharePlay Interactive의 설립자 겸 CEO
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인프라를 통한 차별화
SharePlay의 모든 기능은 사용자가 쉽게 발견될 수 있도록 설계된 플랫폼으로, 이러한 기능은 커뮤니티와 경쟁을 활성화하는 완벽한 몰입형 플랫폼으로써 거듭났습니다. 이를 대규모로 구현하려면 최신 인프라가 필요합니다. 설립자이자 CEO인 마누엘 오데(Manuel Odhe)는 "빠른 콘텐츠 전송이 필수적이며, 사용자 경험이 방해 받아서는 안 됩니다.”라고 설명했습니다.
SharePlay는 특화된 인프라를 보완하기 위해 게이머의 높은 기대치를 안정적으로 충족시킬 수 있는 클라우드 서비스 공급업체가 필요했습니다. 또한 AWS를 통해 발생하는 비용도 절감하고 싶었습니다. 오데는 "예산이 한정된 스타트업이었기 때문에 AWS S3 버킷으로 인해 예상치 못한 비용이 발생하는 건 감당할 수 없습니다."라고 설명했습니다.
원활한 클라우드 컴퓨팅 서비스 배포
SharePlay는 1초 미만의 비디오 지연 시간과 원활한 글로벌 시청 경험을 비용 효율적으로 제공하기 위해 Akamai의 클라우드 서비스를 도입했습니다.
“Akamai의 최적화된 클라우드 컴퓨팅 서비스를 빠르고 쉽게 구현할 수 있었습니다. 직관적인 대시보드, 단일 노드에서의 Terraform, Persistent Volume Cluster 드라이버를 통해 Akamai는 우리가 사용해 본 어떤 서비스보다도 가장 빠른 속도의 스핀업 시간을 제공했습니다."라고 오데는 언급했습니다.
인프라와 운영의 전환
AWS에서 Akamai로 전환한 것은 SharePlay 인프라에 있어 획기적인 변화였습니다. 오데는 "Akamai 덕분에 가동 시간이 증가하고 처리 속도가 빨라졌으며 트래픽 관리도 개선되었습니다."라고 말했습니다. 일관된 가격 책정으로 SharePlay는 비용을 더욱 확실히 통제할 수 있게 되었습니다. "더 이상 예상치 못한 비용이 발생하지 않아 정말 다행입니다."
최고 기업과 협력
오데에 따르면, Akamai는 SharePlay 성장에 중요한 역할을 했습니다. "클라우드 분야의 최고 기업 중 하나이자 훌륭한 파트너인 Akamai는 우리가 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 했습니다."
앞으로 SharePlay는 현재 시행 중인 PlayBowl 토너먼트 시리즈와 함께 자체 e스포츠 리그인 SharePlay League를 확장할 준비를 하고 있으며, 2025년에 오픈 베타를 선보일 예정입니다. 오데는 Akamai의 저지연 스트리밍과 원활한 서비스를 통해 게이머가 뛰어난 경험을 할 수 있을 것이라고 확신합니다. 오데는 "우리는 Akamai와 함께 계속 성장하고 전 세계 사용자들이 우리 플랫폼을 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되어 기쁩니다."라고 말합니다.
SharePlay Interactive 소개
SharePlay Interactive는 몰입형 인터랙티브 경험을 통해 게이머, 스트리머, 크리에이터가 소통하는 방식을 새롭게 정의합니다. SharePlay는 수익 창출, 몰입, 발견 가능성을 위한 AI 기반 툴을 활용해 크리에이터와 커뮤니티 간의 격차를 좁히고 성장, 상호작용, 연결을 촉진합니다. 경쟁, 스트리밍, 시청 등 어떤 방식이든 SharePlay는 크리에이터와 커뮤니티를 더욱 가깝게 연결해주는 역동적인 환경을 조성합니다. SharePlay.tv에서 SharePlay의 혁신적인 기능과 다가올 이벤트에 대해 자세히 알아보세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.