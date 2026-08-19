|LKE: Einfacher Einstieg
|LKE Enterprise: Zuverlässige Skalierung
|Kostenfreie Steuerebene (HV‑Option ab 60 US‑Dollar/Cluster)
|Dedizierte HV‑Steuerebene, pauschal 300 US‑Dollar/Monat
|Bis zu 250 Knoten
|Bis zu 500 Knoten
|Calico CNI
|Cilium CNI (bessere Performance)
|Standard-NodeBalancer (Load Balancer)
|Premium-NodeBalancer, VPC-Isolierung und verbesserte Sicherheit
|Zugriff auf die wachsende Akamai-Flotte von GPU‑Knoten
|Gleiche GPU‑Knotenpools plus Clustering auf 5.000 GPUs
Führen Sie Kubernetes aus – nicht die Steuerebene.
Stellen Sie containerisierte Anwendungen bereit, verwalten und skalieren Sie sie, ohne sich Gedanken über die Verfügbarkeit der Steuerebene, über Knotenausfälle oder über Versionsupgrades machen zu müssen. LKE ist eine CNCF‑zertifizierte, produktionsfähige Kubernetes-Umgebung in der Akamai Cloud. Sie bietet GPU‑Knotenpools und einen vorab integrierten Open‑Source-KI‑Stack in einem einzigen Cluster.
Speziell für Entwickler, die Portabilität und Kontrolle benötigen
Wählen Sie die richtige Managed-Kubernetes-Stufe für Ihr Team
Ein Cluster, fünf Ebenen
Entwickeln Sie mit dem globalen Netzwerk von Akamai – mit CDN‑Bereitstellung, Edge-Sicherheit und Egress-Kosten von 0,005 US‑Dollar/GB. Fügen Sie GPU- und CPU-Rechenleistung sowie Block- und Objektspeicher hinzu. Führen Sie ganz oben LKE oder LKE Enterprise aus, dann die App Platform für den KI‑Stack und ganz unten Ihre Workloads.
KI‑Workloads in LKE
Führen Sie Inferenz, RAG‑Pipelines, Optimierung und Agenten auf derselben verwalteten Kubernetes-Plattform aus wie Ihre übrigen Anwendungen.
Nahtlose Migration, vorintegrierte Tools, reibungsloser Ablauf
Unterstützung von Technikern und Entwicklern
Wichtige Funktionen von LKE‑verwaltetem Kubernetes
Vereinfachen Sie den Kubernetes-Betrieb durch integrierte Sicherheit, automatisierte Skalierung und Hochverfügbarkeit in verteilten Cloud-Umgebungen – mit der Flexibilität, KI- und Inferenz-Workloads zu unterstützen.
Funktionen
- Erstellen Sie produktionsbereite Cluster in Minutenschnelle mit Cloud Manager, CLI oder API.
- Fügen Sie App Platform für LKE mit einem Klick hinzu, um einen vorintegrierten CNCF‑Stack zu erhalten: KServe, Kubeflow, Istio, Knative.
- Aktualisieren Sie Cluster mit den neuesten Kubernetes-Releases – dank automatisierter Versionsupdates ohne Ausfallzeiten.
- Fügen Sie Knoten automatisch hinzu oder entfernen Sie sie, wenn sich Workloads ändern – mit integrierter Datenverschlüsselung für jeden Knotenpool.
- Übertragen Sie Daten zu Egress-Kosten von 0,005 US-Dollar/GB – mit dem Akamai‑CDN, das auf derselben Plattform verfügbar ist.
- Verwalten Sie alles von Entwicklung/Tests bis hin zu Produktions-, teamübergreifenden oder KI‑gestützten Workloads.
- Fügen Sie NodeBalancer hinzu, wenn Sie sie brauchen, oder führen Sie ein Upgrade durch, um erweitertes Routing und einen höheren Durchsatz zu erhalten.
- Profitieren Sie von VPC‑Isolierung und verbesserter Netzwerksicherheit in LKE Enterprise, um Compliance- und Multi‑Tenant-Anforderungen zu erfüllen.
- Wählen Sie Ihr CNI: Calico in LKE für Einfachheit oder Cilium in LKE Enterprise für Performance und Beobachtbarkeit.
Kundenreferenzen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
LKE bietet gemeinsam genutzte Steuerebenen-Cluster für kleine bis mittlere Workloads. LKE Enterprise bietet eine dedizierte HV‑Steuerebene, ein privates Netzwerk sowie SLA‑gestützte Zuverlässigkeit für Produktions-Workloads.
Kubernetes-Versionen: Zu den neuesten verfügbaren
API-Versionen: Vollständige Kubernetes‑API-Kompatibilität
Regionen: Verfügbarkeit
Computing: Shared, Dedicated, High Memory, GPU
Speicher: Persistente Volumes über Block Storage
Networking: 40 Gbit/s eingehend, kostenlose eingehende Übertragungen
Ja. Sie können vorhandene Cluster mit derselben Kubernetes-Version und denselben Manifesten migrieren.
LKE Enterprise umfasst ein SLA von 99,9 % für die Steuerebene und die Worker-Knoten. LKE bietet bestmögliche Verfügbarkeit mit standardmäßigem Akamai-Support.
Ja: Ihre Kosten beginnen und enden mit den Ressourcen, die Sie bereitstellen (Knoten, Speicher, Load Balancer). Wenn Sie jedoch die HV‑Steuerebene auswählen, sind damit Kosten verbunden.
LKE nutzt Calico für das Pod-Netzwerk. LKE Enterprise nutzt Cilium, das eBPF‑Performance und Beobachtbarkeit sowie VPC‑Isolierung bietet. Netzwerkrichtlinien sind auf beiden Ebenen verfügbar.
LKE und LKE Enterprise verfolgen Upstream-Kubernetes in separaten Release-Zeitplänen, wodurch die Versionen, die auf den einzelnen Ebenen verfügbar sind, voneinander abweichen können. Die aktuelle Liste finden Sie in der Dokumentation. Automatisierte Upgrades mit minimalen Ausfallzeiten sind in beiden Stufen enthalten.
GPU‑Knotenpools nutzen NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® und RTX 4000 Ada mit bis zu acht GPUs pro Knoten und dedizierten vCPU-Kernen. App Platform für LKE bietet einen vorintegrierten Open‑Source-KI‑Stack und die verfügbaren Anleitungen behandeln LLM‑Inferenz, RAG‑Pipelines und Optimierung.
Ja. LKE unterstützt skalierbare KI‑Inferenz-Workloads. Es bietet native GPU‑Unterstützung, GPU‑optimierte automatische Skalierung sowie Netzwerk- und Speicherfunktionen auf Enterprise-Niveau. Da LKE von CNCF für KI zertifiziert ist, erfüllen die Workloads anerkannte Branchenstandards, aber ohne die Komplexität oder die Kosten von Hyperscale-Anbietern.
Die CNCF‑Zertifizierung bedeutet, dass Ihre Kubernetes-Umgebung einen strengen, anbieterneutralen Standard für Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Interoperabilität erfüllt. In der Praxis heißt das, dass sich Ihre Workloads, Tools und APIs einheitlich verhalten, unabhängig davon, ob Sie in LKE oder an anderer Stelle im cloudnativen Ökosystem ausgeführt werden. Speziell für KI‑Teams bedeutet die CNCF-KI‑Zertifizierung, dass LKE hinsichtlich der Workload-Muster und Infrastrukturanforderungen validiert wurde, die moderne KI‑Bereitstellungen erfordern. So profitieren Sie von der Sicherheit eines bewährten Standards, aber ohne Anbieterbindung.
Entdecken Sie Ressourcen für die KI‑Bereitstellung in Kubernetes
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