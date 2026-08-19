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LKE: Managed Kubernetes Engine

Führen Sie containerisierte und KI‑gestützte Workloads ganz ohne operativen Aufwand in der Kubernetes-Produktionsumgebung aus.

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ÜBERBLICK

Führen Sie Kubernetes aus – nicht die Steuerebene.

Stellen Sie containerisierte Anwendungen bereit, verwalten und skalieren Sie sie, ohne sich Gedanken über die Verfügbarkeit der Steuerebene, über Knotenausfälle oder über Versionsupgrades machen zu müssen. LKE ist eine CNCF‑zertifizierte, produktionsfähige Kubernetes-Umgebung in der Akamai Cloud. Sie bietet GPU‑Knotenpools und einen vorab integrierten Open‑Source-KI‑Stack in einem einzigen Cluster.

Dokumentation

Speziell für Entwickler, die Portabilität und Kontrolle benötigen

Verwaltete Steuerebene enthalten

Kein separater Betrieb der Steuerebene nötig: Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit einer verwalteten, CNCF-zertifizierten Steuerebene ohne zusätzliche Kosten.

Skalierung mit transparenter Preisgestaltung

Wissen Sie genau, wofür Sie bezahlen – mit einer vollständig verwalteten Steuerebene, transparenten Knoten- und Speicherkosten sowie Egress-Gebühren von 0,005 US‑Dollar/GB.

Verwendung Ihrer vorhandenen Tools mit offenen Standards

Automatisieren Sie nach Ihren Wünschen mit Akamai Cloud‑API, -CLI und Terraform-Anbietern, die sich in Ihre CI/CD‑Workflows integrieren lassen.

Standardmäßige Selbstreparatur

Konfigurierbare Pods ermöglichen eine automatische Wiederherstellung und Umplanung nach Knotenfehlern in Sekundenschnelle.

FUNKTIONSWEISE

Wählen Sie die richtige Managed-Kubernetes-Stufe für Ihr Team

LKE: Einfacher EinstiegLKE Enterprise: Zuverlässige Skalierung
Kostenfreie Steuerebene (HV‑Option ab 60 US‑Dollar/Cluster)Dedizierte HV‑Steuerebene, pauschal 300 US‑Dollar/Monat
Bis zu 250 KnotenBis zu 500 Knoten
Calico CNICilium CNI (bessere Performance)
Standard-NodeBalancer (Load Balancer)Premium-NodeBalancer, VPC-Isolierung und verbesserte Sicherheit
Zugriff auf die wachsende Akamai-Flotte von GPU‑KnotenGleiche GPU‑Knotenpools plus Clustering auf 5.000 GPUs

Ein Cluster, fünf Ebenen

Entwickeln Sie mit dem globalen Netzwerk von Akamai – mit CDN‑Bereitstellung, Edge-Sicherheit und Egress-Kosten von 0,005 US‑Dollar/GB. Fügen Sie GPU- und CPU-Rechenleistung sowie Block- und Objektspeicher hinzu. Führen Sie ganz oben LKE oder LKE Enterprise aus, dann die App Platform für den KI‑Stack und ganz unten Ihre Workloads.

Architekturdiagramm von Akamai, in dem KI‑Workloads, App Platform für LKE, Computing und globale Netzwerkkomponenten dargestellt werden
KI‑WORKLOADS

KI‑Workloads in LKE

Führen Sie Inferenz, RAG‑Pipelines, Optimierung und Agenten auf derselben verwalteten Kubernetes-Plattform aus wie Ihre übrigen Anwendungen.

GPU‑Computing

Knoten mit NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition®- und RTX 4000 Ada‑GPUs unterstützen bis zu acht GPUs pro Knoten mit dedizierten vCPU-Kernen.

Siehe Produktdetails

Ein vorintegrierter KI‑Stack

Die App Platform für LKE umfasst KServe, Kubeflow Pipelines, Istio, Knative und Open WebUI – alles gemeinsam getestet und auf Versionskompatibilität abgestimmt.

Siehe Produktdetails

Referenzarchitekturen

Erhalten Sie Anleitungen für LLM‑Inferenz, RAG‑Pipelines und GPU‑Optimierung, damit Sie direkt mit einer funktionsfähigen Bereitstellung starten können.

Leitfäden anzeigen

Nahtlose Migration, vorintegrierte Tools, reibungsloser Ablauf

Vorab zusammengestellte Plattformtools

Fügen Sie die App Platform mit einem Klick zu jedem beliebigen LKE‑Cluster hinzu – Argo CD, Harbor, CloudNative-pg, Prometheus, Grafana, Loki, Sealed Secrets, cert-manager und Istio sind hierbei bereits vorab integriert. Die Pakete sind CNCF‑zertifiziert oder Open‑Source-basiert, was komplexe Migrationsprojekte überflüssig macht.

Umstieg von EKS, GKE oder AKS

Übertragen Sie einfach Ihre bestehenden Manifeste, Helm-Diagramme und CI/CD‑Pipelines. LKE ist CNCF‑zertifiziert und Upstream-kompatibel, sodass die Migration nur eine erneute Bereitstellung und keine vollständige Neuentwicklung erfordert. Beginnen Sie mit dem GKE‑Migrationsleitfaden oder sprechen Sie mit einem Lösungsarchitekten über Ihren Cluster.

Unterstützung von Technikern und Entwicklern

LKE für Platform Engineers

Gewährleisten Sie die Governance mit Leitplanken auf Basis von Kennzeichnungen, Taints, rollenbasierter Zugriffskontrolle und Versionsrichtlinien, um Cluster zu standardisieren. Automatisieren Sie per API, CLI und Terraform-Integrationen, die Flottenmanagement und GitOps unterstützen. Bleiben Sie flexibel, indem Sie Ihr bevorzugtes CNI auswählen.

LKE für Entwickler

Übertragen Sie Ihren Stack mit Helm, Operators und dem erweiterten CNCF‑Ökosystem. Konzentrieren Sie sich auf den Code, während LKE den Betrieb, die Wartung und die Wiederherstellung der Steuerebene verwaltet, damit Sie Funktionen schneller einführen können.

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen  

FUNKTIONEN

Wichtige Funktionen von LKE‑verwaltetem Kubernetes

Vereinfachen Sie den Kubernetes-Betrieb durch integrierte Sicherheit, automatisierte Skalierung und Hochverfügbarkeit in verteilten Cloud-Umgebungen – mit der Flexibilität, KI- und Inferenz-Workloads zu unterstützen.

Schnelle Clusterbereitstellung

Erhalten Sie in wenigen Minuten einen produktionsfähigen Kubernetes-Cluster – kein komplexes Setup, keine Verwaltung der Steuerebene, kein YAML.

Offene und portable Workloads

CNCF-zertifiziert und Upstream-kompatibel. Ihre Manifeste, Helm-Diagramme und Tools funktionieren einfach: keine Bindung, keine Überraschungen.

Skalierung für Performance und KI‑Inferenz

Erhalten Sie Knotenpools, automatische Skalierung und NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell-GPU‑Knoten mit bis zu acht GPUs pro Knoten und dedizierter vCPU.

Funktionen

  • Erstellen Sie produktionsbereite Cluster in Minutenschnelle mit Cloud Manager, CLI oder API.
  • Fügen Sie App Platform für LKE mit einem Klick hinzu, um einen vorintegrierten CNCF‑Stack zu erhalten: KServe, Kubeflow, Istio, Knative.
  • Aktualisieren Sie Cluster mit den neuesten Kubernetes-Releases – dank automatisierter Versionsupdates ohne Ausfallzeiten.
  • Fügen Sie Knoten automatisch hinzu oder entfernen Sie sie, wenn sich Workloads ändern – mit integrierter Datenverschlüsselung für jeden Knotenpool.
  • Übertragen Sie Daten zu Egress-Kosten von 0,005 US-Dollar/GB – mit dem Akamai‑CDN, das auf derselben Plattform verfügbar ist.
  • Verwalten Sie alles von Entwicklung/Tests bis hin zu Produktions-, teamübergreifenden oder KI‑gestützten Workloads.
  • Fügen Sie NodeBalancer hinzu, wenn Sie sie brauchen, oder führen Sie ein Upgrade durch, um erweitertes Routing und einen höheren Durchsatz zu erhalten.
  • Profitieren Sie von VPC‑Isolierung und verbesserter Netzwerksicherheit in LKE Enterprise, um Compliance- und Multi‑Tenant-Anforderungen zu erfüllen.
  • Wählen Sie Ihr CNI: Calico in LKE für Einfachheit oder Cilium in LKE Enterprise für Performance und Beobachtbarkeit.

Nutzen Sie CNCF‑zertifiziertes Kubernetes ohne Anbieterbindung

Wir gehören dem CNCF Certified Kubernetes Conformance Program an. Das bedeutet, dass Ihre LKE-Workloads den Portabilitätsstandards entsprechen und Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Updates und Funktionen haben.

Details anzeigen

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Deepsolver vereinheitlicht globale KI‑Inferenz

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

LKE bietet gemeinsam genutzte Steuerebenen-Cluster für kleine bis mittlere Workloads. LKE Enterprise bietet eine dedizierte HV‑Steuerebene, ein privates Netzwerk sowie SLA‑gestützte Zuverlässigkeit für Produktions-Workloads.

Kubernetes-Versionen: Zu den neuesten verfügbaren
API-Versionen: Vollständige Kubernetes‑API-Kompatibilität
Regionen: Verfügbarkeit
Computing: Shared, Dedicated, High Memory, GPU
Speicher: Persistente Volumes über Block Storage
Networking: 40 Gbit/s eingehend, kostenlose eingehende Übertragungen

Ja. Sie können vorhandene Cluster mit derselben Kubernetes-Version und denselben Manifesten migrieren.

LKE Enterprise umfasst ein SLA von 99,9 % für die Steuerebene und die Worker-Knoten. LKE bietet bestmögliche Verfügbarkeit mit standardmäßigem Akamai-Support.

Ja: Ihre Kosten beginnen und enden mit den Ressourcen, die Sie bereitstellen (Knoten, Speicher, Load Balancer). Wenn Sie jedoch die HV‑Steuerebene auswählen, sind damit Kosten verbunden.

LKE nutzt Calico für das Pod-Netzwerk. LKE Enterprise nutzt Cilium, das eBPF‑Performance und Beobachtbarkeit sowie VPC‑Isolierung bietet. Netzwerkrichtlinien sind auf beiden Ebenen verfügbar.

LKE und LKE Enterprise verfolgen Upstream-Kubernetes in separaten Release-Zeitplänen, wodurch die Versionen, die auf den einzelnen Ebenen verfügbar sind, voneinander abweichen können. Die aktuelle Liste finden Sie in der Dokumentation. Automatisierte Upgrades mit minimalen Ausfallzeiten sind in beiden Stufen enthalten.

GPU‑Knotenpools nutzen NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® und RTX 4000 Ada mit bis zu acht GPUs pro Knoten und dedizierten vCPU-Kernen. App Platform für LKE bietet einen vorintegrierten Open‑Source-KI‑Stack und die verfügbaren Anleitungen behandeln LLM‑Inferenz, RAG‑Pipelines und Optimierung.

Ja. LKE unterstützt skalierbare KI‑Inferenz-Workloads. Es bietet native GPU‑Unterstützung, GPU‑optimierte automatische Skalierung sowie Netzwerk- und Speicherfunktionen auf Enterprise-Niveau. Da LKE von CNCF für KI zertifiziert ist, erfüllen die Workloads anerkannte Branchenstandards, aber ohne die Komplexität oder die Kosten von Hyperscale-Anbietern.

Die CNCF‑Zertifizierung bedeutet, dass Ihre Kubernetes-Umgebung einen strengen, anbieterneutralen Standard für Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Interoperabilität erfüllt. In der Praxis heißt das, dass sich Ihre Workloads, Tools und APIs einheitlich verhalten, unabhängig davon, ob Sie in LKE oder an anderer Stelle im cloudnativen Ökosystem ausgeführt werden. Speziell für KI‑Teams bedeutet die CNCF-KI‑Zertifizierung, dass LKE hinsichtlich der Workload-Muster und Infrastrukturanforderungen validiert wurde, die moderne KI‑Bereitstellungen erfordern. So profitieren Sie von der Sicherheit eines bewährten Standards, aber ohne Anbieterbindung.

Entdecken Sie Ressourcen für die KI‑Bereitstellung in Kubernetes

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

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