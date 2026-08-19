Die CNCF‑Zertifizierung bedeutet, dass Ihre Kubernetes-Umgebung einen strengen, anbieterneutralen Standard für Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Interoperabilität erfüllt. In der Praxis heißt das, dass sich Ihre Workloads, Tools und APIs einheitlich verhalten, unabhängig davon, ob Sie in LKE oder an anderer Stelle im cloudnativen Ökosystem ausgeführt werden. Speziell für KI‑Teams bedeutet die CNCF-KI‑Zertifizierung, dass LKE hinsichtlich der Workload-Muster und Infrastrukturanforderungen validiert wurde, die moderne KI‑Bereitstellungen erfordern. So profitieren Sie von der Sicherheit eines bewährten Standards, aber ohne Anbieterbindung.