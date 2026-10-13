Comcast Business arbeitet für kleine, mittlere und große Unternehmenskunden in den USA und bietet Konnektivität über Internetzugang, Netzwerke und Software-defined Networking (SDN). Als Vice President of Cybersecurity Products unterstützt Shena Tharnish ihr Team dabei, die Cybersicherheitsanforderungen ihrer Endkunden zu verstehen und auf diese Anforderungen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. Dabei mussten sie feststellen, dass mehr als die Hälfte ihrer Kunden in kleinen Unternehmen bereits von Datenschutzverletzungen oder Sicherheitsvorfällen betroffen waren. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Comcast gemeinsam mit Akamai eine neue Lösung: SecurityEdge. Nach Aussage von Tharnish hat das Produkt ihre Erwartungen übertroffen. Bereits vor Ende des ersten Quartals waren sie im Begriff, ihre Ziele für 2020 zu übertreffen. SecurityEdge bietet die End-to-End-Sicherheitslösung für kleine Unternehmen, die Comcast brauchte. Comcast Business plant, diese Strategie nicht nur für kleine, sondern auch für mittelständische und große Unternehmen weiterzuverfolgen.
„Comcast Business hat eine Umsatzsteigerung von 4,3 % pro Kunde verzeichnet, als wir 2019 neue Produkte hinzugefügt haben, darunter eines mit SecurityEdge.“– Shena Seneca Tharnish, VP, Cybersecurity Products, Comcast Business Services
Comcast Business übertrifft mit SecurityEdge die Erwartungen
Comcast Business bietet Ethernet-, Internet-, WLAN-, Voice-, TV- und verwaltete Lösungen für Unternehmenskunden und unterstützt so Unternehmen jeder Größe bei ihrer Transformation. Comcast Business basiert auf einem fortschrittlichen Netzwerk und wird durch einen rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport unterstützt. Somit trägt es grundlegend zum Wachstum von Comcast Cable bei. Comcast Business ist der landesweit größte Kabelanbieter für kleine und mittelständische Unternehmen und hat sich als treibende Kraft auf dem Enterprise-Markt etabliert. Das Unternehmen wurde in den letzten zwei Jahren von führenden Branchenverbänden als einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Ethernet-Services anerkannt.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.