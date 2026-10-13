Comcast Business arbeitet für kleine, mittlere und große Unternehmenskunden in den USA und bietet Konnektivität über Internetzugang, Netzwerke und Software-defined Networking (SDN). Als Vice President of Cybersecurity Products unterstützt Shena Tharnish ihr Team dabei, die Cybersicherheitsanforderungen ihrer Endkunden zu verstehen und auf diese Anforderungen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. Dabei mussten sie feststellen, dass mehr als die Hälfte ihrer Kunden in kleinen Unternehmen bereits von Datenschutzverletzungen oder Sicherheitsvorfällen betroffen waren. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Comcast gemeinsam mit Akamai eine neue Lösung: SecurityEdge. Nach Aussage von Tharnish hat das Produkt ihre Erwartungen übertroffen. Bereits vor Ende des ersten Quartals waren sie im Begriff, ihre Ziele für 2020 zu übertreffen. SecurityEdge bietet die End-to-End-Sicherheitslösung für kleine Unternehmen, die Comcast brauchte. Comcast Business plant, diese Strategie nicht nur für kleine, sondern auch für mittelständische und große Unternehmen weiterzuverfolgen.