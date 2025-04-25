Comcast Business は、米国全土の中小企業やエンタープライズレベルの顧客にサービスを展開し、インターネットアクセス、ネットワーク、ソフトウェア定義ネットワークの接続環境を提供しています。Cybersecurity Products 担当 Vice President の Shena Tharnish 氏のチームは、エンドユーザー顧客のサイバーセキュリティニーズに対する理解を深め、そのニーズに基づいて有意義な製品の開発に取り組んでいます。調査の結果、中小企業の半数以上は、何らかのデータ漏えいやセキュリティインシデントを経験していることがわかりました。この問題を解決するために、Comcast は Akamai と提携し、 SecurityEdgeという新しいソリューションを開発しました。Tharnish 氏によると、導入による効果は期待以上でした。第 1 四半期末までに、すでに 2020 年度の目標を超える見通しが立ちました。Akamai による SecurityEdge は、Comcast が求めていた中小企業向けのエンドツーエンドのセキュリティソリューションを提供します。Comcast Business は、この取り組みを継続し、中小企業だけでなく、ミッドマーケットやエンタープライズレベルの顧客にも拡大する予定です。

Comcast Business について

Comcast Business は、イーサネット、インターネット、Wi-Fi、音声、TV、マネージド・エンタープライズ・ソリューションを提供し、あらゆる規模の企業のビジネス変革を支援しています。高度なネットワークと 24 時間体制のカスタマーサポートを展開する Comcast Business は、Comcast Cable の成長を支える最大の要因の 1 つです。Comcast Business は、米国最大の中小企業向けケーブルプロバイダーであり、エンタープライズ市場でも頭角を現しています。イーサネットサービスで急成長しているプロバイダーの 1 つとして業界団体をリードし、ここ 2 年で認知度を高めています。